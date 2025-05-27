https://ria.ru/20250527/bespilotniki-2019251887.html

Киев увеличил число ударов БПЛА самолетного типа, заявил Мирошник

Киев увеличил число ударов БПЛА самолетного типа, заявил Мирошник - РИА Новости, 27.05.2025

Киев увеличил число ударов БПЛА самолетного типа, заявил Мирошник

Украинские военные на минувшей неделе существенно увеличили число беспилотников самолетного типа, отправляемых для нанесения ударов по гражданским объектам,... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T07:34:00+03:00

2025-05-27T07:34:00+03:00

2025-05-27T07:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

московская область (подмосковье)

родион мирошник

киев

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украинские военные на минувшей неделе существенно увеличили число беспилотников самолетного типа, отправляемых для нанесения ударов по гражданским объектам, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "На минувшей неделе ВФУ существенно увеличили число беспилотников самолетного типа, отправляемых для нанесения ударов по гражданским объектам на значительном удалении от линии боевого соприкосновения", - сообщил Мирошник в своем еженедельном докладе. Так, только за двое суток 21 и 22 мая над российскими регионами силы ПВО сбили 485 БПЛА различных типов, из них 63 – над Московской областью, отметил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

московская область (подмосковье)

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, московская область (подмосковье), родион мирошник, киев