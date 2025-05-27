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Киев увеличил число ударов БПЛА самолетного типа, заявил Мирошник
Киев увеличил число ударов БПЛА самолетного типа, заявил Мирошник - РИА Новости, 27.05.2025
Киев увеличил число ударов БПЛА самолетного типа, заявил Мирошник
Украинские военные на минувшей неделе существенно увеличили число беспилотников самолетного типа, отправляемых для нанесения ударов по гражданским объектам,... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T07:34:00+03:00
2025-05-27T07:34:00+03:00
2025-05-27T07:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
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родион мирошник
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украинские военные на минувшей неделе существенно увеличили число беспилотников самолетного типа, отправляемых для нанесения ударов по гражданским объектам, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "На минувшей неделе ВФУ существенно увеличили число беспилотников самолетного типа, отправляемых для нанесения ударов по гражданским объектам на значительном удалении от линии боевого соприкосновения", - сообщил Мирошник в своем еженедельном докладе. Так, только за двое суток 21 и 22 мая над российскими регионами силы ПВО сбили 485 БПЛА различных типов, из них 63 – над Московской областью, отметил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, московская область (подмосковье), родион мирошник, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Московская область (Подмосковье), Родион Мирошник, Киев
Киев увеличил число ударов БПЛА самолетного типа, заявил Мирошник
Мирошник: ВСУ на минувшей неделе увеличили число ударов БПЛА самолетного типа