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СМИ: в Берлине усилят меры безопасности во время визита Зеленского - РИА Новости, 27.05.2025
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17:01 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/berlin-2019384235.html
СМИ: в Берлине усилят меры безопасности во время визита Зеленского
СМИ: в Берлине усилят меры безопасности во время визита Зеленского - РИА Новости, 27.05.2025
СМИ: в Берлине усилят меры безопасности во время визита Зеленского
Правоохранительные органы Германии усилят наблюдение за воздушным пространством, подготовятся сбивать дроны, опломбируют крышки канализационных люков и... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T17:01:00+03:00
2025-05-27T17:01:00+03:00
в мире
германия
берлин (город)
украина
владимир зеленский
фридрих мерц
франк-вальтер штайнмайер
евросоюз
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правоохранительные органы Германии усилят наблюдение за воздушным пространством, подготовятся сбивать дроны, опломбируют крышки канализационных люков и ограничат движение транспорта во время визита Владимира Зеленского в Берлин в среду, сообщает издание Tagesspiegel со ссылкой на полицию. В понедельник газета Spiegel сообщила, что Зеленский прибудет в Берлин в среду, чтобы обсудить с канцлером Германии Фридрихом Мерцем переговорный процесс по Украине и санкции ЕС против России, а также чтобы встретиться с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. "Для Зеленского действует высший уровень безопасности. В таком случае полиция опломбировывает крышки канализационных люков, задействует служебных собак для обнаружения взрывчатых веществ, ведет наблюдение за воздушным пространством, работает противодронная защита, а водная полиция патрулирует (протекающую через центр Берлина реку – ред.) Шпрее", - говорится в сообщении. Кроме того, власти ограничат движение транспорта и перекроют улицы в районе аэропорта и центра города, пишет издание. Столичная полиция работает на пределе своих возможностей, говорится в статье со ссылкой на представителя профсоюза полиции ФРГ Беньямина Йендро. Он отметил, что для обеспечения безопасности придется задействовать "тысячи полицейских" и призвал выплатить сотрудникам компенсации, ввести дополнительные выходные и снизить количество рабочих часов в неделю.
https://ria.ru/20250526/tramp-2019033688.html
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в мире, германия, берлин (город), украина, владимир зеленский, фридрих мерц, франк-вальтер штайнмайер, евросоюз
В мире, Германия, Берлин (город), Украина, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Франк-Вальтер Штайнмайер, Евросоюз
СМИ: в Берлине усилят меры безопасности во время визита Зеленского

Tagesspiegel: в Берлине ограничат движение транспорта во время визита Зеленского

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Захари Шойрер
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Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правоохранительные органы Германии усилят наблюдение за воздушным пространством, подготовятся сбивать дроны, опломбируют крышки канализационных люков и ограничат движение транспорта во время визита Владимира Зеленского в Берлин в среду, сообщает издание Tagesspiegel со ссылкой на полицию.
В понедельник газета Spiegel сообщила, что Зеленский прибудет в Берлин в среду, чтобы обсудить с канцлером Германии Фридрихом Мерцем переговорный процесс по Украине и санкции ЕС против России, а также чтобы встретиться с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
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"Для Зеленского действует высший уровень безопасности. В таком случае полиция опломбировывает крышки канализационных люков, задействует служебных собак для обнаружения взрывчатых веществ, ведет наблюдение за воздушным пространством, работает противодронная защита, а водная полиция патрулирует (протекающую через центр Берлина реку – ред.) Шпрее", - говорится в сообщении.
Кроме того, власти ограничат движение транспорта и перекроют улицы в районе аэропорта и центра города, пишет издание.
Столичная полиция работает на пределе своих возможностей, говорится в статье со ссылкой на представителя профсоюза полиции ФРГ Беньямина Йендро. Он отметил, что для обеспечения безопасности придется задействовать "тысячи полицейских" и призвал выплатить сотрудникам компенсации, ввести дополнительные выходные и снизить количество рабочих часов в неделю.
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В миреГерманияБерлин (город)УкраинаВладимир ЗеленскийФридрих МерцФранк-Вальтер ШтайнмайерЕвросоюз
 
 
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