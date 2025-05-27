https://ria.ru/20250527/berlin-2019384235.html

СМИ: в Берлине усилят меры безопасности во время визита Зеленского

СМИ: в Берлине усилят меры безопасности во время визита Зеленского - РИА Новости, 27.05.2025

СМИ: в Берлине усилят меры безопасности во время визита Зеленского

Правоохранительные органы Германии усилят наблюдение за воздушным пространством, подготовятся сбивать дроны, опломбируют крышки канализационных люков и... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T17:01:00+03:00

2025-05-27T17:01:00+03:00

2025-05-27T17:01:00+03:00

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германия

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владимир зеленский

фридрих мерц

франк-вальтер штайнмайер

евросоюз

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правоохранительные органы Германии усилят наблюдение за воздушным пространством, подготовятся сбивать дроны, опломбируют крышки канализационных люков и ограничат движение транспорта во время визита Владимира Зеленского в Берлин в среду, сообщает издание Tagesspiegel со ссылкой на полицию. В понедельник газета Spiegel сообщила, что Зеленский прибудет в Берлин в среду, чтобы обсудить с канцлером Германии Фридрихом Мерцем переговорный процесс по Украине и санкции ЕС против России, а также чтобы встретиться с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. "Для Зеленского действует высший уровень безопасности. В таком случае полиция опломбировывает крышки канализационных люков, задействует служебных собак для обнаружения взрывчатых веществ, ведет наблюдение за воздушным пространством, работает противодронная защита, а водная полиция патрулирует (протекающую через центр Берлина реку – ред.) Шпрее", - говорится в сообщении. Кроме того, власти ограничат движение транспорта и перекроют улицы в районе аэропорта и центра города, пишет издание. Столичная полиция работает на пределе своих возможностей, говорится в статье со ссылкой на представителя профсоюза полиции ФРГ Беньямина Йендро. Он отметил, что для обеспечения безопасности придется задействовать "тысячи полицейских" и призвал выплатить сотрудникам компенсации, ввести дополнительные выходные и снизить количество рабочих часов в неделю.

https://ria.ru/20250526/tramp-2019033688.html

https://ria.ru/20250526/zelenskiy-2019190979.html

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в мире, германия, берлин (город), украина, владимир зеленский, фридрих мерц, франк-вальтер штайнмайер, евросоюз