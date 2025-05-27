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СМИ: в немецком фонде прошли обыски из-за помощи Донбассу - РИА Новости, 27.05.2025
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16:54 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/berlin-2019381674.html
СМИ: в немецком фонде прошли обыски из-за помощи Донбассу
СМИ: в немецком фонде прошли обыски из-за помощи Донбассу - РИА Новости, 27.05.2025
СМИ: в немецком фонде прошли обыски из-за помощи Донбассу
Обыски прошли в зданиях немецкого фонда Friedensbrücke – Kriegsopferhilfe e.V. ("Мост мира, помощь жертвам войны") в Берлине и Бранденбурге из-за денежных... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T16:54:00+03:00
2025-05-27T16:54:00+03:00
в мире
берлин (город)
бранденбург
донбасс
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БЕРЛИН, 27 мая – РИА Новости. Обыски прошли в зданиях немецкого фонда Friedensbrücke – Kriegsopferhilfe e.V. ("Мост мира, помощь жертвам войны") в Берлине и Бранденбурге из-за денежных переводов в Донбасс, сообщает издание Süddeutsche Zeitung. "Во вторник федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) по поручению генерального прокурора провело обыски в нескольких объектах в Берлине и Бранденбурге, связанных с пророссийской организацией "Мост мира — Помощь жертвам войны". Среди прочего был обследован и офис организации в берлинском районе Фридрихсхайн", - пишет издание. По данным следствия, в период с 2015 по 2022 год организация оказывала финансовую помощь ДНР и ЛНР, которые генпрокуратура ФРГ классифицирует как террористические организации, несмотря на то что именно Киев начал против них силовую операцию в 2014 году. В рамках расследования выданы ордера на арест двух членов организации. Однако, по данным Süddeutsche Zeitung, оба подозреваемых находятся за границей. В конце 2022 года РИА Новости пообщались с соосновательницей и председателем фонда Лианой Килинч. Килинч тогда сообщала, что фонду грозит закрытие на территории Германии, а его участникам - уголовные дела. Благотворительный фонд оказывал помощь Донбассу с 2015 года и осуществил свыше 800 гуманитарных проектов. Килинч заявляла, что фонду давали понять, что гуманитарную помощь нужно отправлять исключительно через Киев.
https://ria.ru/20250307/shpionazh-2003716550.html
https://ria.ru/20250524/ukraine-2018485306.html
берлин (город)
бранденбург
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в мире, берлин (город), бранденбург, донбасс
В мире, Берлин (город), Бранденбург, Донбасс
СМИ: в немецком фонде прошли обыски из-за помощи Донбассу

В фонде "Мост мира, помощь жертвам войны" прошли обыски из-за переводов Донбассу

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Захари Шойрер
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Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 27 мая – РИА Новости. Обыски прошли в зданиях немецкого фонда Friedensbrücke – Kriegsopferhilfe e.V. ("Мост мира, помощь жертвам войны") в Берлине и Бранденбурге из-за денежных переводов в Донбасс, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
"Во вторник федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) по поручению генерального прокурора провело обыски в нескольких объектах в Берлине и Бранденбурге, связанных с пророссийской организацией "Мост мира — Помощь жертвам войны". Среди прочего был обследован и офис организации в берлинском районе Фридрихсхайн", - пишет издание.
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По данным следствия, в период с 2015 по 2022 год организация оказывала финансовую помощь ДНР и ЛНР, которые генпрокуратура ФРГ классифицирует как террористические организации, несмотря на то что именно Киев начал против них силовую операцию в 2014 году.
В рамках расследования выданы ордера на арест двух членов организации. Однако, по данным Süddeutsche Zeitung, оба подозреваемых находятся за границей.
В конце 2022 года РИА Новости пообщались с соосновательницей и председателем фонда Лианой Килинч. Килинч тогда сообщала, что фонду грозит закрытие на территории Германии, а его участникам - уголовные дела. Благотворительный фонд оказывал помощь Донбассу с 2015 года и осуществил свыше 800 гуманитарных проектов. Килинч заявляла, что фонду давали понять, что гуманитарную помощь нужно отправлять исключительно через Киев.
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