https://ria.ru/20250527/berlin-2019381674.html

СМИ: в немецком фонде прошли обыски из-за помощи Донбассу

СМИ: в немецком фонде прошли обыски из-за помощи Донбассу - РИА Новости, 27.05.2025

СМИ: в немецком фонде прошли обыски из-за помощи Донбассу

Обыски прошли в зданиях немецкого фонда Friedensbrücke – Kriegsopferhilfe e.V. ("Мост мира, помощь жертвам войны") в Берлине и Бранденбурге из-за денежных... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T16:54:00+03:00

2025-05-27T16:54:00+03:00

2025-05-27T16:54:00+03:00

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БЕРЛИН, 27 мая – РИА Новости. Обыски прошли в зданиях немецкого фонда Friedensbrücke – Kriegsopferhilfe e.V. ("Мост мира, помощь жертвам войны") в Берлине и Бранденбурге из-за денежных переводов в Донбасс, сообщает издание Süddeutsche Zeitung. "Во вторник федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) по поручению генерального прокурора провело обыски в нескольких объектах в Берлине и Бранденбурге, связанных с пророссийской организацией "Мост мира — Помощь жертвам войны". Среди прочего был обследован и офис организации в берлинском районе Фридрихсхайн", - пишет издание. По данным следствия, в период с 2015 по 2022 год организация оказывала финансовую помощь ДНР и ЛНР, которые генпрокуратура ФРГ классифицирует как террористические организации, несмотря на то что именно Киев начал против них силовую операцию в 2014 году. В рамках расследования выданы ордера на арест двух членов организации. Однако, по данным Süddeutsche Zeitung, оба подозреваемых находятся за границей. В конце 2022 года РИА Новости пообщались с соосновательницей и председателем фонда Лианой Килинч. Килинч тогда сообщала, что фонду грозит закрытие на территории Германии, а его участникам - уголовные дела. Благотворительный фонд оказывал помощь Донбассу с 2015 года и осуществил свыше 800 гуманитарных проектов. Килинч заявляла, что фонду давали понять, что гуманитарную помощь нужно отправлять исключительно через Киев.

https://ria.ru/20250307/shpionazh-2003716550.html

https://ria.ru/20250524/ukraine-2018485306.html

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в мире, берлин (город), бранденбург, донбасс