https://ria.ru/20250527/belkov-2019243576.html

Обвиняемый по делу о томографе имеет иностранные счета

Обвиняемый по делу о томографе имеет иностранные счета - РИА Новости, 27.05.2025

Обвиняемый по делу о томографе имеет иностранные счета

Бывший руководитель ГВСУ по спецобъектам Андрей Белков, обвиняемый по делу о покупке томографа по завышенной стоимости для 9-го лечебно-диагностического центра... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T05:19:00+03:00

2025-05-27T05:19:00+03:00

2025-05-27T05:21:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Бывший руководитель ГВСУ по спецобъектам Андрей Белков, обвиняемый по делу о покупке томографа по завышенной стоимости для 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны России, имеет счета в иностранных банках, следует из документов в распоряжении РИА Новости."Он (Белков) и его супруга имеют банковские счета в иностранных банках", - говорится в материалах дела.Следствие привело этот факт среди прочего в обоснование необходимости оставить Белкова в СИЗО, указывая, что при более мягкой мере пресечения он может скрыться за рубежом.На прошлой из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, стало известно, что следствие предъявило Белкову окончательное обвинение по пункту "б" части 2 статьи 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшем тяжкие последствия).Дело расследует ГСУ ГУ МВД России по Москве.Как следует из материалов, Белков, находясь в должности директора "Главного военно-строительного управления по специальным объектам", при исполнении гособоронзаказа на покупку томографа организовал фиктивный конкурс и обеспечил заключение договора с ООО "Стройхимпроект" в лице гендиректора Елены Ляхович. Согласно условиям договора, "Стройхимпроект" обязался поставить по цене 121,705 миллиона рублей томограф в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в центре Москвы.Следствие считает, что стоимость томографа по договору была завышенной, а разницу в 48 миллионов рублей разделили между собой Ляхович и главный бухгалтер организации Виктор Билько.Как указывается в материалах, Билько перевел 73,3 миллиона рублей поставщику томографа, а "денежными средствами в общей сумме 48 239 478 рублей 3 копейки" Ляхович и Билько распорядились по собственному усмотрению.Защита в свою очередь неоднократно заявляла в суде, что Белков заключил контракт на покупку магнитно-резонансного томографа по нижней границе рыночной цены. Ранее его адвокат Роман Костенко рассказывал РИА Новости, что была проведена экспертиза об установлении рыночной стоимости поставленного магнитно-резонансного томографа. В заключении специалист указывал, что "рыночная стоимость данного томографа по состоянию на декабрь 2019 года - нижний предел рыночной стоимости МРТ – 117,765 миллиона рублей, верхний предел – 135 миллионов рублей, томограф был приобретен по максимально низкой цене (121,7 миллиона рублей)".Сам Белков вину не признает. Он находится в СИЗО. Суд продлил ему арест до 23 июля. Белкову грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.Ляхович признала вину, заключила досудебное соглашение, ее дело было рассмотрено в особом порядке. В декабре минувшего года Замоскворецкий суд Москвы приговорил ее к 4 годам условно со штрафом в 360 тысяч рублей. Этот же суд сейчас слушает дело другого фигуранта - ее подчиненного Билько.

https://ria.ru/20250419/rassledovanie-2012222295.html

https://ria.ru/20250521/figuranty-2018221115.html

https://ria.ru/20250514/kazan-2016875672.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва