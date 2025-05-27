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Верховный суд поддержал взыскание с канадского банка в пользу Сбербанка - РИА Новости, 27.05.2025
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18:08 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/bank-2019412820.html
Верховный суд поддержал взыскание с канадского банка в пользу Сбербанка
Верховный суд поддержал взыскание с канадского банка в пользу Сбербанка - РИА Новости, 27.05.2025
Верховный суд поддержал взыскание с канадского банка в пользу Сбербанка
Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций о взыскании по иску Сбербанка около 2,1 миллиона канадских долларов (около РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T18:08:00+03:00
2025-05-27T18:08:00+03:00
экономика
россия
сбербанк россии
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций о взыскании по иску Сбербанка около 2,1 миллиона канадских долларов (около 121 миллиона рублей по текущему курсу) с крупного канадского банка Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Судья ВС РФ Марина Пронина, изучив кассационную жалобу ответчика и специально истребованное из первой инстанции дело, не нашла оснований для его передачи с целью пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам. Арбитражный суд Москвы в апреле 2024 года взыскал более 1,9 миллиона канадских долларов долга по корреспондентскому банковскому счету и более 146 тысяч канадских долларов процентов, начисленных на сумму долга по состоянию на 29 августа 2023 года. Кроме того, канадскому банку начисляются проценты с 30 августа 2023 года по дату фактического исполнения обязательств из расчета 5% годовых от суммы долга. Деньги Сбербанка были заморожены на его счетах в CIBC в феврале 2022 года из-за санкций в отношении крупнейшего российского банка. В суде ответчик заявил о том, что иск подан преждевременно, поскольку Сбербанк должен был сначала обратиться в канадское министерство иностранных дел за разрешением на разблокировку счетов. Суд, однако, согласился с истцом, что ответчик, незаконно удерживающий чужие денежные средства, сам мог обратиться за таким разрешением. Суды апелляционной и кассационной инстанций впоследствии оставили решение без изменения. CIBC был образован в 1961 году в результате слияния Canadian Bank of Commerce и Imperial Bank of Canada.
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экономика, россия, сбербанк россии, в мире, канада
Экономика, Россия, Сбербанк России, В мире, Канада
Верховный суд поддержал взыскание с канадского банка в пользу Сбербанка

Верховный суд РФ поддержал взыскание с CIBC 121 млн рублей в пользу Сбербанка

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций о взыскании по иску Сбербанка около 2,1 миллиона канадских долларов (около 121 миллиона рублей по текущему курсу) с крупного канадского банка Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Судья ВС РФ Марина Пронина, изучив кассационную жалобу ответчика и специально истребованное из первой инстанции дело, не нашла оснований для его передачи с целью пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.
Bangkok Bank - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Bangkok Bank провел ревизию счетов иностранных граждан, рассказал юрист
26 мая, 23:28
Арбитражный суд Москвы в апреле 2024 года взыскал более 1,9 миллиона канадских долларов долга по корреспондентскому банковскому счету и более 146 тысяч канадских долларов процентов, начисленных на сумму долга по состоянию на 29 августа 2023 года. Кроме того, канадскому банку начисляются проценты с 30 августа 2023 года по дату фактического исполнения обязательств из расчета 5% годовых от суммы долга.
Деньги Сбербанка были заморожены на его счетах в CIBC в феврале 2022 года из-за санкций в отношении крупнейшего российского банка. В суде ответчик заявил о том, что иск подан преждевременно, поскольку Сбербанк должен был сначала обратиться в канадское министерство иностранных дел за разрешением на разблокировку счетов. Суд, однако, согласился с истцом, что ответчик, незаконно удерживающий чужие денежные средства, сам мог обратиться за таким разрешением.
Суды апелляционной и кассационной инстанций впоследствии оставили решение без изменения.
CIBC был образован в 1961 году в результате слияния Canadian Bank of Commerce и Imperial Bank of Canada.
Банковские карты Visa и Mastercard - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Депутат напомнил об инициативе ЦБ по ограничению выпуска банковских карт
26 мая, 03:56
 
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