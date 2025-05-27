https://ria.ru/20250527/azarov-2019319583.html

Кравчук хотел отдать Ельцину Крым в 1991 году, заявил экс-премьер Украины

Кравчук хотел отдать Ельцину Крым в 1991 году, заявил экс-премьер Украины - РИА Новости, 27.05.2025

Кравчук хотел отдать Ельцину Крым в 1991 году, заявил экс-премьер Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук готов был отдать Москве Крым еще в декабре 1991 года, когда в Беловежской пуще наряду с руководителями России и... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T13:20:00+03:00

2025-05-27T13:20:00+03:00

2025-05-27T13:20:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук готов был отдать Москве Крым еще в декабре 1991 года, когда в Беловежской пуще наряду с руководителями России и Белоруссии подписывал документ о прекращении существования СССР, утверждает бывший украинский премьер Николай Азаров. "Между УССР и РСФСР были административные границы, в рамках которых Севастополь никогда не входил в состав Украины, а Крым был автономной республикой. При этом Крым сомнительным решением был передан в административное управление УССР. Мне покойный Кравчук рассказывал: "Если бы в Беловежской пуще Ельцин сказал: "Леонид, отдай мне Крым", – я бы отдал", - написал Азаров в своем Telegram-канале. Он отметил, что в договоре от 1997 года были расставлены "точки над "i", не был лишь урегулирован вопрос морской границы в Керченском проливе. "А теперь в Киеве заявляют: "Крым наш, Севастополь наш". На основании чего?" - добавил Азаров. Восьмого декабря 1991 года президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук, а также председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в правительственной резиденции "Вискули" в Беловежской пуще на западе Белоруссии подписали соглашение, в котором заявили о прекращении существования СССР и провозгласили создание Содружества Независимых Государств. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20250516/medinskij-2017508434.html

https://ria.ru/20250516/krym-2017393820.html

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республика крым, украина, россия, леонид кравчук, борис ельцин, николай азаров (политик), оон, в мире