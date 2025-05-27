Кравчук хотел отдать Ельцину Крым в 1991 году, заявил экс-премьер Украины
Экс-премьер Украины Азаров: Кравчук был готов отдать Ельцину Крым в 1991 году
Леонид Кравчук. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук готов был отдать Москве Крым еще в декабре 1991 года, когда в Беловежской пуще наряду с руководителями России и Белоруссии подписывал документ о прекращении существования СССР, утверждает бывший украинский премьер Николай Азаров.
"Между УССР и РСФСР были административные границы, в рамках которых Севастополь никогда не входил в состав Украины, а Крым был автономной республикой. При этом Крым сомнительным решением был передан в административное управление УССР. Мне покойный Кравчук рассказывал: "Если бы в Беловежской пуще Ельцин сказал: "Леонид, отдай мне Крым", – я бы отдал", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в договоре от 1997 года были расставлены "точки над "i", не был лишь урегулирован вопрос морской границы в Керченском проливе. "А теперь в Киеве заявляют: "Крым наш, Севастополь наш". На основании чего?" - добавил Азаров.
Восьмого декабря 1991 года президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук, а также председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в правительственной резиденции "Вискули" в Беловежской пуще на западе Белоруссии подписали соглашение, в котором заявили о прекращении существования СССР и провозгласили создание Содружества Независимых Государств.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.