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Кравчук хотел отдать Ельцину Крым в 1991 году, заявил экс-премьер Украины - РИА Новости, 27.05.2025
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13:20 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/azarov-2019319583.html
Кравчук хотел отдать Ельцину Крым в 1991 году, заявил экс-премьер Украины
Кравчук хотел отдать Ельцину Крым в 1991 году, заявил экс-премьер Украины - РИА Новости, 27.05.2025
Кравчук хотел отдать Ельцину Крым в 1991 году, заявил экс-премьер Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук готов был отдать Москве Крым еще в декабре 1991 года, когда в Беловежской пуще наряду с руководителями России и... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T13:20:00+03:00
2025-05-27T13:20:00+03:00
республика крым
украина
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леонид кравчук
борис ельцин
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук готов был отдать Москве Крым еще в декабре 1991 года, когда в Беловежской пуще наряду с руководителями России и Белоруссии подписывал документ о прекращении существования СССР, утверждает бывший украинский премьер Николай Азаров. "Между УССР и РСФСР были административные границы, в рамках которых Севастополь никогда не входил в состав Украины, а Крым был автономной республикой. При этом Крым сомнительным решением был передан в административное управление УССР. Мне покойный Кравчук рассказывал: "Если бы в Беловежской пуще Ельцин сказал: "Леонид, отдай мне Крым", – я бы отдал", - написал Азаров в своем Telegram-канале. Он отметил, что в договоре от 1997 года были расставлены "точки над "i", не был лишь урегулирован вопрос морской границы в Керченском проливе. "А теперь в Киеве заявляют: "Крым наш, Севастополь наш". На основании чего?" - добавил Азаров. Восьмого декабря 1991 года президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук, а также председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в правительственной резиденции "Вискули" в Беловежской пуще на западе Белоруссии подписали соглашение, в котором заявили о прекращении существования СССР и провозгласили создание Содружества Независимых Государств. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20250516/medinskij-2017508434.html
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республика крым, украина, россия, леонид кравчук, борис ельцин, николай азаров (политик), оон, в мире
Республика Крым, Украина, Россия, Леонид Кравчук, Борис Ельцин, Николай Азаров (политик), ООН, В мире
Кравчук хотел отдать Ельцину Крым в 1991 году, заявил экс-премьер Украины

Экс-премьер Украины Азаров: Кравчук был готов отдать Ельцину Крым в 1991 году

© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Александр Макаров
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Леонид Кравчук. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук готов был отдать Москве Крым еще в декабре 1991 года, когда в Беловежской пуще наряду с руководителями России и Белоруссии подписывал документ о прекращении существования СССР, утверждает бывший украинский премьер Николай Азаров.
"Между УССР и РСФСР были административные границы, в рамках которых Севастополь никогда не входил в состав Украины, а Крым был автономной республикой. При этом Крым сомнительным решением был передан в административное управление УССР. Мне покойный Кравчук рассказывал: "Если бы в Беловежской пуще Ельцин сказал: "Леонид, отдай мне Крым", – я бы отдал", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что в договоре от 1997 года были расставлены "точки над "i", не был лишь урегулирован вопрос морской границы в Керченском проливе. "А теперь в Киеве заявляют: "Крым наш, Севастополь наш". На основании чего?" - добавил Азаров.
Восьмого декабря 1991 года президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук, а также председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в правительственной резиденции "Вискули" в Беловежской пуще на западе Белоруссии подписали соглашение, в котором заявили о прекращении существования СССР и провозгласили создание Содружества Независимых Государств.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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Республика КрымУкраинаРоссияЛеонид КравчукБорис ЕльцинНиколай Азаров (политик)ООНВ мире
 
 
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