https://ria.ru/20250527/avtoritet-2019361677.html
В Калининграде арестовали криминального авторитета
В Калининграде арестовали криминального авторитета - РИА Новости, 27.05.2025
В Калининграде арестовали криминального авторитета
Суд в Калининграде арестовал мужчину, который обвиняется в вымогательстве и занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T15:45:00+03:00
2025-05-27T15:45:00+03:00
2025-05-27T15:45:00+03:00
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КАЛИНИНГРАД, 27 мая — РИА Новости. Суд в Калининграде арестовал мужчину, который обвиняется в вымогательстве и занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда; по данным источника РИА Новости, речь идет о криминальном авторитете Алексее Белове, который с конца декабря находился в розыске. По версии следствия, "авторитет" и его знакомый под угрозой насилия и распространения позорящих сведений вымогали у двоих жителей города не менее миллиона рублей, в случае отказа обещая рассказать, что они якобы готовили преступление против знакомых. Аналогичным образом она вымогали у другого гражданина не менее 925 000 рублей, отметила пресс-служба. Кроме того, Б. обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии. В феврале 2024 года он организовал собрание представителей криминальной среды, где был наделен неформальном статусом "смотрящего" за Калининградской областью. "Взят под стражу 45-летний мужчина, который обвиняется в вымогательстве и занятии высшего положения в преступной иерархии... Постановлением Центрального районного суда в отношении обвиняемого Б. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 июля 2025 года", - говорится в сообщении. Как уточнил РИА Новости информированный источник, "задержанный "авторитет" - это Алексей Белов, который с 28 декабря находился в розыске".
https://ria.ru/20250512/fsb-2016506905.html
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калининград, калининградская область, происшествия
Калининград, Калининградская область, Происшествия
В Калининграде арестовали криминального авторитета
В Калининграде арестовали криминального авторитета, обвиняемого в вымогательстве
КАЛИНИНГРАД, 27 мая — РИА Новости. Суд в Калининграде арестовал мужчину, который обвиняется в вымогательстве и занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда; по данным источника РИА Новости, речь идет о криминальном авторитете Алексее Белове, который с конца декабря находился в розыске.
По версии следствия, "авторитет" и его знакомый под угрозой насилия и распространения позорящих сведений вымогали у двоих жителей города не менее миллиона рублей, в случае отказа обещая рассказать, что они якобы готовили преступление против знакомых. Аналогичным образом она вымогали у другого гражданина не менее 925 000 рублей, отметила пресс-служба.
Кроме того, Б. обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии. В феврале 2024 года он организовал собрание представителей криминальной среды, где был наделен неформальном статусом "смотрящего" за Калининградской областью
.
"Взят под стражу 45-летний мужчина, который обвиняется в вымогательстве и занятии высшего положения в преступной иерархии... Постановлением Центрального районного суда в отношении обвиняемого Б. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 июля 2025 года", - говорится в сообщении.
Как уточнил РИА Новости информированный источник, "задержанный "авторитет" - это Алексей Белов, который с 28 декабря находился в розыске".