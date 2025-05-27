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В Костромской области сгорел автобус, перевозивший детей в санаторий - РИА Новости, 27.05.2025
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12:17 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/avtobus-2019301893.html
В Костромской области сгорел автобус, перевозивший детей в санаторий
В Костромской области сгорел автобус, перевозивший детей в санаторий - РИА Новости, 27.05.2025
В Костромской области сгорел автобус, перевозивший детей в санаторий
Перевозивший детей в санаторий автобус сгорел в Костромской области, никто не пострадал, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T12:17:00+03:00
2025-05-27T12:17:00+03:00
происшествия
костромская область
кострома
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Перевозивший детей в санаторий автобус сгорел в Костромской области, никто не пострадал, сообщила прокуратура региона. По данным ГУ МЧС, во вторник в 9.10 мск поступило сообщение о возгорании автобуса на 79-м километре автодороги Р-132. Пожар ликвидировали сотрудники третьей пожарно-спасательной части по охране Костромы. В салоне на момент происшествия было 23 человека, эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. Отправлены до пункта назначения другим автобусом, проинформировали в ведомстве. "Предварительно установлено… произошло возгорание двигателя автобуса Neoplan, принадлежащий коммерческой организации из Костромы. В салоне автобуса находились 21 ученик СОШ №38, сопровождающий и водитель, которые направлялись в санаторий "Лунева". Пострадавших нет, все пассажиры своевременно покинули салон до распространения огня. В настоящее время все дети доставлены в санаторий", - сообщает прокуратура. Сообщается, что прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего, даст оценку деятельности ответственных лиц в сфере безопасности дорожного движения, транспортной безопасности, соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних. О начале своей проверки сообщило и СУСК по Костромской области. "Следствием будет дана правовая оценка действиям лиц, предоставляющих услуги в сфере пассажирских перевозок детей", - говорится в сообщении.
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происшествия, костромская область, кострома, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Костромская область, Кострома, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Костромской области сгорел автобус, перевозивший детей в санаторий

В Костромской области сгорел перевозивший 27 детей в санаторий "Лунева" автобус

© Фото : МЧС Костромской области/TelegramМесто возгорания автобуса в Костромской области
Место возгорания автобуса в Костромской области - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : МЧС Костромской области/Telegram
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Перевозивший детей в санаторий автобус сгорел в Костромской области, никто не пострадал, сообщила прокуратура региона.
По данным ГУ МЧС, во вторник в 9.10 мск поступило сообщение о возгорании автобуса на 79-м километре автодороги Р-132. Пожар ликвидировали сотрудники третьей пожарно-спасательной части по охране Костромы. В салоне на момент происшествия было 23 человека, эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. Отправлены до пункта назначения другим автобусом, проинформировали в ведомстве.
© Фото : МЧС Костромской области/TelegramМесто возгорания автобуса в Костромской области
Место возгорания автобуса в Костромской области - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : МЧС Костромской области/Telegram
Место возгорания автобуса в Костромской области
"Предварительно установлено… произошло возгорание двигателя автобуса Neoplan, принадлежащий коммерческой организации из Костромы. В салоне автобуса находились 21 ученик СОШ №38, сопровождающий и водитель, которые направлялись в санаторий "Лунева". Пострадавших нет, все пассажиры своевременно покинули салон до распространения огня. В настоящее время все дети доставлены в санаторий", - сообщает прокуратура.
Сообщается, что прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего, даст оценку деятельности ответственных лиц в сфере безопасности дорожного движения, транспортной безопасности, соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних.
О начале своей проверки сообщило и СУСК по Костромской области. "Следствием будет дана правовая оценка действиям лиц, предоставляющих услуги в сфере пассажирских перевозок детей", - говорится в сообщении.
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