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В Костромской области сгорел автобус, перевозивший детей в санаторий

В Костромской области сгорел автобус, перевозивший детей в санаторий - РИА Новости, 27.05.2025

В Костромской области сгорел автобус, перевозивший детей в санаторий

Перевозивший детей в санаторий автобус сгорел в Костромской области, никто не пострадал, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T12:17:00+03:00

2025-05-27T12:17:00+03:00

2025-05-27T12:17:00+03:00

происшествия

костромская область

кострома

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Перевозивший детей в санаторий автобус сгорел в Костромской области, никто не пострадал, сообщила прокуратура региона. По данным ГУ МЧС, во вторник в 9.10 мск поступило сообщение о возгорании автобуса на 79-м километре автодороги Р-132. Пожар ликвидировали сотрудники третьей пожарно-спасательной части по охране Костромы. В салоне на момент происшествия было 23 человека, эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. Отправлены до пункта назначения другим автобусом, проинформировали в ведомстве. "Предварительно установлено… произошло возгорание двигателя автобуса Neoplan, принадлежащий коммерческой организации из Костромы. В салоне автобуса находились 21 ученик СОШ №38, сопровождающий и водитель, которые направлялись в санаторий "Лунева". Пострадавших нет, все пассажиры своевременно покинули салон до распространения огня. В настоящее время все дети доставлены в санаторий", - сообщает прокуратура. Сообщается, что прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего, даст оценку деятельности ответственных лиц в сфере безопасности дорожного движения, транспортной безопасности, соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних. О начале своей проверки сообщило и СУСК по Костромской области. "Следствием будет дана правовая оценка действиям лиц, предоставляющих услуги в сфере пассажирских перевозок детей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250121/avtobus-1994742371.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, костромская область, кострома, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)