https://ria.ru/20250527/avto-2019245701.html

Автодилеры рассказали, как изменится доля автобрендов из Китая в России

Автодилеры рассказали, как изменится доля автобрендов из Китая в России - РИА Новости, 27.05.2025

Автодилеры рассказали, как изменится доля автобрендов из Китая в России

Российские автодилеры в основном не ждут, что доля китайских брендов среди продаж новых автомобилей в России по итогам 2025 года кардинально изменится по... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T05:54:00+03:00

2025-05-27T05:54:00+03:00

2025-05-27T05:54:00+03:00

экономика

авто

китай

николай иванов

андрей ольховский

рольф

авилон

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские автодилеры в основном не ждут, что доля китайских брендов среди продаж новых автомобилей в России по итогам 2025 года кардинально изменится по сравнению с 2024 годом - она составит порядка 65%, однако не исключают вероятность преодоления рубежа 70% к концу года, при этом есть мнение, что представленность машин из КНР даже снизится, выяснило РИА Новости, опросив профильные компании. "Думаю, что в 2025 году доля автомобилей китайских производителей не претерпит сильных изменений, и будет в районе 60-65% на российском рынке. Мы можем увидеть изменения в 2026 году, если не будет новых вводных в законопроекте о локализации автомобилей для такси. Тогда, конечно, расклад может измениться, и доля машин производителей из Китая уменьшится", - поделился прогнозом директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов. Основной рост общей доли китайских марок на рынке пришелся на предыдущие два года, и ожидается лишь незначительная коррекция в сторону увеличения, считает заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев. "По итогам первых четырех месяцев 2025 года доля китайского импорта среди новых автомобилей достигла 65%, а вероятность преодоления 70% рубежа к концу года достаточно высока. При этом отмечается рост доли локально произведенных автомобилей с участием китайских инвесторов", - добавил Тюктеев. Однако генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский считает, что доля китайских брендов, напротив, будет снижаться "потому что будет расти доля автомобилей, собираемых в РФ".

https://ria.ru/20250424/rynok-2013133325.html

https://ria.ru/20250523/avtoprom-2018503162.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, авто, китай, николай иванов, андрей ольховский, рольф , авилон