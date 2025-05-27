Рейтинг@Mail.ru
Автодилеры рассказали, как изменится доля автобрендов из Китая в России - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:54 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/avto-2019245701.html
Автодилеры рассказали, как изменится доля автобрендов из Китая в России
Автодилеры рассказали, как изменится доля автобрендов из Китая в России - РИА Новости, 27.05.2025
Автодилеры рассказали, как изменится доля автобрендов из Китая в России
Российские автодилеры в основном не ждут, что доля китайских брендов среди продаж новых автомобилей в России по итогам 2025 года кардинально изменится по... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T05:54:00+03:00
2025-05-27T05:54:00+03:00
экономика
авто
китай
николай иванов
андрей ольховский
рольф
авилон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/28749/35/287493584_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_5d3b5fa1e151cdf562cdb0e2c7009e72.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские автодилеры в основном не ждут, что доля китайских брендов среди продаж новых автомобилей в России по итогам 2025 года кардинально изменится по сравнению с 2024 годом - она составит порядка 65%, однако не исключают вероятность преодоления рубежа 70% к концу года, при этом есть мнение, что представленность машин из КНР даже снизится, выяснило РИА Новости, опросив профильные компании. "Думаю, что в 2025 году доля автомобилей китайских производителей не претерпит сильных изменений, и будет в районе 60-65% на российском рынке. Мы можем увидеть изменения в 2026 году, если не будет новых вводных в законопроекте о локализации автомобилей для такси. Тогда, конечно, расклад может измениться, и доля машин производителей из Китая уменьшится", - поделился прогнозом директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов. Основной рост общей доли китайских марок на рынке пришелся на предыдущие два года, и ожидается лишь незначительная коррекция в сторону увеличения, считает заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев. "По итогам первых четырех месяцев 2025 года доля китайского импорта среди новых автомобилей достигла 65%, а вероятность преодоления 70% рубежа к концу года достаточно высока. При этом отмечается рост доли локально произведенных автомобилей с участием китайских инвесторов", - добавил Тюктеев. Однако генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский считает, что доля китайских брендов, напротив, будет снижаться "потому что будет расти доля автомобилей, собираемых в РФ".
https://ria.ru/20250424/rynok-2013133325.html
https://ria.ru/20250523/avtoprom-2018503162.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/28749/35/287493584_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_1c5619343e766be5a20cde6e5169cbb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто, китай, николай иванов, андрей ольховский, рольф , авилон
Экономика, Авто, Китай, Николай Иванов, Андрей Ольховский, Рольф , Авилон
Автодилеры рассказали, как изменится доля автобрендов из Китая в России

Автодилеры не ожидают резкого изменения доли китайских автомобилей на рынке

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкРабота автосалона
Работа автосалона - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Работа автосалона. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские автодилеры в основном не ждут, что доля китайских брендов среди продаж новых автомобилей в России по итогам 2025 года кардинально изменится по сравнению с 2024 годом - она составит порядка 65%, однако не исключают вероятность преодоления рубежа 70% к концу года, при этом есть мнение, что представленность машин из КНР даже снизится, выяснило РИА Новости, опросив профильные компании.
"Думаю, что в 2025 году доля автомобилей китайских производителей не претерпит сильных изменений, и будет в районе 60-65% на российском рынке. Мы можем увидеть изменения в 2026 году, если не будет новых вводных в законопроекте о локализации автомобилей для такси. Тогда, конечно, расклад может измениться, и доля машин производителей из Китая уменьшится", - поделился прогнозом директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов.
Новые автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Российский авторынок сохранил шестое место в европейском рейтинге
24 апреля, 11:10
Основной рост общей доли китайских марок на рынке пришелся на предыдущие два года, и ожидается лишь незначительная коррекция в сторону увеличения, считает заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев.
"По итогам первых четырех месяцев 2025 года доля китайского импорта среди новых автомобилей достигла 65%, а вероятность преодоления 70% рубежа к концу года достаточно высока. При этом отмечается рост доли локально произведенных автомобилей с участием китайских инвесторов", - добавил Тюктеев.
Однако генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский считает, что доля китайских брендов, напротив, будет снижаться "потому что будет расти доля автомобилей, собираемых в РФ".
Модели на стенде Пекинского автомобильного завода во время Шанхайского международного автосалона - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Знали все, никто не верил. Мягкая сила Китая обрела форму
23 мая, 08:00
 
ЭкономикаАвтоКитайНиколай ИвановАндрей ОльховскийРольфАвилон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала