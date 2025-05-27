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Украина увеличила количество атак по гражданским объектам в России
Украина увеличила количество атак по гражданским объектам в России - РИА Новости, 27.05.2025
Украина увеличила количество атак по гражданским объектам в России
Киевский режим с 20 мая кратно увеличил количество атак с применением беспилотных летательных аппаратов и реактивных снарядов западного производства по... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T11:43:00+03:00
2025-05-27T11:43:00+03:00
2025-05-27T11:43:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Киевский режим с 20 мая кратно увеличил количество атак с применением беспилотных летательных аппаратов и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории Российской Федерации, сообщило во вторник Минобороны РФ. "С 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотных летательных аппаратов и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории Российской Федерации. С 20.00 мск 20 мая по 08.00 27 мая дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожен и перехвачен 2 331 ударный беспилотный летательный аппарат, в том числе вне зоны специальной военной операции – 1 465", - говорится в сообщении. В результате атак украинских беспилотников по российским регионам пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети, подчеркивает Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
Украина увеличила количество атак по гражданским объектам в России
МО РФ: Украина увеличила количество атак по гражданским объектам в России