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Аргентина призвала Лондон возобновить переговоры о суверенитете Мальвин - РИА Новости, 27.05.2025
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04:18 27.05.2025 (обновлено: 11:09 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/argentina-2019240889.html
Аргентина призвала Лондон возобновить переговоры о суверенитете Мальвин
Аргентина призвала Лондон возобновить переговоры о суверенитете Мальвин - РИА Новости, 27.05.2025
Аргентина призвала Лондон возобновить переговоры о суверенитете Мальвин
Аргентина на фоне передачи Британией Маврикию архипелага Чагос призвала Лондон возобновить переговоры о суверенитете Мальвинских (Фолклендских) островов. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T04:18:00+03:00
2025-05-27T11:09:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 мая - РИА Новости. Аргентина на фоне передачи Британией Маврикию архипелага Чагос призвала Лондон возобновить переговоры о суверенитете Мальвинских (Фолклендских) островов. Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил о подписании сделки о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос, на котором расположена британо-американская военная база. "Аргентина приветствует подписание соглашения между правительством Великобритании и Маврикием в отношении архипелага Чагос... Аргентина ценит, что этот результат был достигнут в процессе двусторонних переговоров на основе уважения", - говорится в сообщении аргентинского МИД. "Аргентина снова призывает Великобританию возобновить переговоры о суверенитете Мальвинских островов... Восстановление полного суверенитета Аргентины над этими территориями и морскими пространствами является постоянной целью внешней политики страны", - добавили в ведомстве. Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса. В 2013 году на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовали за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова.
https://ria.ru/20250401/tramp-2008738655.html
https://ria.ru/20250221/posol-2000865941.html
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в мире, аргентина, великобритания, лондон, кир стармер
В мире, Аргентина, Великобритания, Лондон, Кир Стармер
Аргентина призвала Лондон возобновить переговоры о суверенитете Мальвин

Аргентина после передачи Чагоса Маврикию призвала Лондон к диалогу о Мальвинах

© Getty Images / Westend61Мальвинские (Фолклендские) острова
Мальвинские (Фолклендские) острова - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Getty Images / Westend61
Мальвинские (Фолклендские) острова. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 мая - РИА Новости. Аргентина на фоне передачи Британией Маврикию архипелага Чагос призвала Лондон возобновить переговоры о суверенитете Мальвинских (Фолклендских) островов.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил о подписании сделки о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос, на котором расположена британо-американская военная база.
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Трамп одобрил сделку по передаче Маврикию суверенитета над Чагосом
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"Аргентина приветствует подписание соглашения между правительством Великобритании и Маврикием в отношении архипелага Чагос... Аргентина ценит, что этот результат был достигнут в процессе двусторонних переговоров на основе уважения", - говорится в сообщении аргентинского МИД.
«
"Аргентина снова призывает Великобританию возобновить переговоры о суверенитете Мальвинских островов... Восстановление полного суверенитета Аргентины над этими территориями и морскими пространствами является постоянной целью внешней политики страны", - добавили в ведомстве.
Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса. В 2013 году на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовали за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова.
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