https://ria.ru/20250527/argentina-2019240889.html

Аргентина призвала Лондон возобновить переговоры о суверенитете Мальвин

Аргентина призвала Лондон возобновить переговоры о суверенитете Мальвин - РИА Новости, 27.05.2025

Аргентина призвала Лондон возобновить переговоры о суверенитете Мальвин

Аргентина на фоне передачи Британией Маврикию архипелага Чагос призвала Лондон возобновить переговоры о суверенитете Мальвинских (Фолклендских) островов. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T04:18:00+03:00

2025-05-27T04:18:00+03:00

2025-05-27T11:09:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 мая - РИА Новости. Аргентина на фоне передачи Британией Маврикию архипелага Чагос призвала Лондон возобновить переговоры о суверенитете Мальвинских (Фолклендских) островов. Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил о подписании сделки о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос, на котором расположена британо-американская военная база. "Аргентина приветствует подписание соглашения между правительством Великобритании и Маврикием в отношении архипелага Чагос... Аргентина ценит, что этот результат был достигнут в процессе двусторонних переговоров на основе уважения", - говорится в сообщении аргентинского МИД. "Аргентина снова призывает Великобританию возобновить переговоры о суверенитете Мальвинских островов... Восстановление полного суверенитета Аргентины над этими территориями и морскими пространствами является постоянной целью внешней политики страны", - добавили в ведомстве. Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса. В 2013 году на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовали за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, аргентина, великобритания, лондон, кир стармер