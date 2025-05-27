https://ria.ru/20250527/arest-2019425701.html

Жителя Пензенской области арестовали по делу о госизмене

Жителя Пензенской области арестовали по делу о госизмене - РИА Новости, 27.05.2025

Жителя Пензенской области арестовали по делу о госизмене

Житель Пензенской области по решению суда взят под стражу по обвинению в государственной измене после передачи украинской разведке сведений о российских... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T18:56:00+03:00

2025-05-27T18:56:00+03:00

2025-05-27T19:06:00+03:00

происшествия

пензенская область

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САРАТОВ, 27 мая - РИА Новости. Житель Пензенской области по решению суда взят под стражу по обвинению в государственной измене после передачи украинской разведке сведений о российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщила пресс-служба областного управления ФСБ."Пресечена противоправная деятельность жителя Пензенской области, 1995 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена". Установлено, что... (фигурант) в сети Интернет инициативно установил и поддерживал контакт с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины, по заданию куратора собрал и передал ему сведения, содержащие персональные данные военнослужащих, принимающих участие в проводимой Вооруженными Силами РФ специальной военной операции, предполагая наступления для них негативных последствий. Указанная информация могла быть использована противником против Вооруженных Сил РФ... Фигурант уголовного дела арестован", - говорится в сообщении.Санкции этой статьи предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы."В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности (фигуранта)", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250515/sevastopol-2017028123.html

пензенская область

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происшествия, пензенская область