Жителя Пензенской области арестовали по делу о госизмене
Жителя Пензенской области арестовали за передачу сведений украинской разведке
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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САРАТОВ, 27 мая - РИА Новости. Житель Пензенской области по решению суда взят под стражу по обвинению в государственной измене после передачи украинской разведке сведений о российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщила пресс-служба областного управления ФСБ.
"Пресечена противоправная деятельность жителя Пензенской области, 1995 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена". Установлено, что... (фигурант) в сети Интернет инициативно установил и поддерживал контакт с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины, по заданию куратора собрал и передал ему сведения, содержащие персональные данные военнослужащих, принимающих участие в проводимой Вооруженными Силами РФ специальной военной операции, предполагая наступления для них негативных последствий. Указанная информация могла быть использована противником против Вооруженных Сил РФ... Фигурант уголовного дела арестован", - говорится в сообщении.
Санкции этой статьи предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.
"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности (фигуранта)", - добавили в ведомстве.