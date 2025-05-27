Верховный суд уточнил, кого нельзя арестовывать за нетяжкие преступления
Верховный суд предложил не помещать в СИЗО беременных и отцов малолетних
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Верховный суд предложил запретить отправлять в СИЗО беременных женщин и родителей детей-инвалидов, если они обвиняются в нетяжких преступлениях.
«
"Несовершеннолетнему, беременной женщине, женщине, имеющей малолетнего ребенка, мужчине, являющемуся единственным родителем малолетнего ребенка, усыновителю или опекуну малолетнего ребенка, единственному родителю, усыновителю, опекуну или попечителю ребенка-инвалида, подозреваемому или обвиняемому в совершении преступления небольшой или средней тяжести, мера пресечения в виде заключения под стражу по общему правилу избираться не может", — говорится в проекте постановления пленума госоргана.
Арестовывать таких людей предлагается только в исключительных случаях. Например, если они кому-либо угрожали или применили силу.
Аналогичные запреты действуют в отношении детей, не достигших 16 лет. Если их подозревают в совершении преступления небольшой или средней тяжести впервые, то их нельзя заключать под стражу. Также запрет распространяется на всех несовершеннолетних, обвиняемых в преступлениях небольшой тяжести впервые.