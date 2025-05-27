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Верховный суд уточнил, кого нельзя арестовывать за нетяжкие преступления - РИА Новости, 27.05.2025
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11:34 27.05.2025 (обновлено: 17:38 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/arest-2019291611.html
Верховный суд уточнил, кого нельзя арестовывать за нетяжкие преступления
Верховный суд уточнил, кого нельзя арестовывать за нетяжкие преступления - РИА Новости, 27.05.2025
Верховный суд уточнил, кого нельзя арестовывать за нетяжкие преступления
Верховный суд предложил запретить отправлять в СИЗО беременных женщин и родителей детей-инвалидов, если они обвиняются в нетяжких преступлениях. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T11:34:00+03:00
2025-05-27T17:38:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Верховный суд предложил запретить отправлять в СИЗО беременных женщин и родителей детей-инвалидов, если они обвиняются в нетяжких преступлениях.&quot;Несовершеннолетнему, беременной женщине, женщине, имеющей малолетнего ребенка, мужчине, являющемуся единственным родителем малолетнего ребенка, усыновителю или опекуну малолетнего ребенка, единственному родителю, усыновителю, опекуну или попечителю ребенка-инвалида, подозреваемому или обвиняемому в совершении преступления небольшой или средней тяжести, мера пресечения в виде заключения под стражу по общему правилу избираться не может&quot;, — говорится в проекте постановления пленума госоргана. Арестовывать таких людей предлагается только в исключительных случаях. Например, если они кому-либо угрожали или применили силу. Аналогичные запреты действуют в отношении детей, не достигших 16 лет. Если их подозревают в совершении преступления небольшой или средней тяжести впервые, то их нельзя заключать под стражу. Также запрет распространяется на всех несовершеннолетних, обвиняемых в преступлениях небольшой тяжести впервые.
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происшествия, россия, верховный суд рф
Происшествия, Россия, Верховный суд РФ
Верховный суд уточнил, кого нельзя арестовывать за нетяжкие преступления

Верховный суд предложил не помещать в СИЗО беременных и отцов малолетних

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Верховный суд предложил запретить отправлять в СИЗО беременных женщин и родителей детей-инвалидов, если они обвиняются в нетяжких преступлениях.
«

"Несовершеннолетнему, беременной женщине, женщине, имеющей малолетнего ребенка, мужчине, являющемуся единственным родителем малолетнего ребенка, усыновителю или опекуну малолетнего ребенка, единственному родителю, усыновителю, опекуну или попечителю ребенка-инвалида, подозреваемому или обвиняемому в совершении преступления небольшой или средней тяжести, мера пресечения в виде заключения под стражу по общему правилу избираться не может", — говорится в проекте постановления пленума госоргана.

Арестовывать таких людей предлагается только в исключительных случаях. Например, если они кому-либо угрожали или применили силу.
Аналогичные запреты действуют в отношении детей, не достигших 16 лет. Если их подозревают в совершении преступления небольшой или средней тяжести впервые, то их нельзя заключать под стражу. Также запрет распространяется на всех несовершеннолетних, обвиняемых в преступлениях небольшой тяжести впервые.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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