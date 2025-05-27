https://ria.ru/20250527/arest-2019291611.html

Верховный суд уточнил, кого нельзя арестовывать за нетяжкие преступления

Верховный суд уточнил, кого нельзя арестовывать за нетяжкие преступления - РИА Новости, 27.05.2025

Верховный суд уточнил, кого нельзя арестовывать за нетяжкие преступления

Верховный суд предложил запретить отправлять в СИЗО беременных женщин и родителей детей-инвалидов, если они обвиняются в нетяжких преступлениях. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T11:34:00+03:00

2025-05-27T11:34:00+03:00

2025-05-27T17:38:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Верховный суд предложил запретить отправлять в СИЗО беременных женщин и родителей детей-инвалидов, если они обвиняются в нетяжких преступлениях."Несовершеннолетнему, беременной женщине, женщине, имеющей малолетнего ребенка, мужчине, являющемуся единственным родителем малолетнего ребенка, усыновителю или опекуну малолетнего ребенка, единственному родителю, усыновителю, опекуну или попечителю ребенка-инвалида, подозреваемому или обвиняемому в совершении преступления небольшой или средней тяжести, мера пресечения в виде заключения под стражу по общему правилу избираться не может", — говорится в проекте постановления пленума госоргана. Арестовывать таких людей предлагается только в исключительных случаях. Например, если они кому-либо угрожали или применили силу. Аналогичные запреты действуют в отношении детей, не достигших 16 лет. Если их подозревают в совершении преступления небольшой или средней тяжести впервые, то их нельзя заключать под стражу. Также запрет распространяется на всех несовершеннолетних, обвиняемых в преступлениях небольшой тяжести впервые.

https://ria.ru/20250527/sud-2019276291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, верховный суд рф