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Бывшего псковского таможенника обвинили в превышении полномочий
Бывшего псковского таможенника обвинили в превышении полномочий - РИА Новости, 27.05.2025
Бывшего псковского таможенника обвинили в превышении полномочий
Бывший ведущий инспектор Псковской таможни получил от предпринимателя более 1 миллиона рублей за помощь в провозе в Россию санкционных и контрабандных товаров,... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T09:46:00+03:00
2025-05-27T09:46:00+03:00
2025-05-27T09:46:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Бывший ведущий инспектор Псковской таможни получил от предпринимателя более 1 миллиона рублей за помощь в провозе в Россию санкционных и контрабандных товаров, он арестован, сообщило СУСК РФ по Псковской области. "По версии следствия, с февраля по июнь 2024 года мужчина, будучи сотрудником Псковской таможни, за денежное вознаграждение в размере более 1 миллиона рублей помогал предпринимателю провозить санкционные и контрабандные грузы из ближнего зарубежья в Российскую Федерацию, сообщая о местоположении коллег и указывая на свободные от контроля дороги", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Бывший ведущий инспектор Псковской таможни стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ). Как уточняют в региональном следственном управлении, ему предъявлено обвинение, мужчина заключен под стражу.
https://ria.ru/20250523/kamchatka-2018604894.html
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россия, псковская область, общество
Россия, Псковская область, Общество
Бывшего псковского таможенника обвинили в превышении полномочий
Бывшего псковского таможенника арестовали по подозрению в превышении полномочий