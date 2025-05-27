Рейтинг@Mail.ru
Бывшего псковского таможенника обвинили в превышении полномочий - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:46 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/arest-2019265885.html
Бывшего псковского таможенника обвинили в превышении полномочий
Бывшего псковского таможенника обвинили в превышении полномочий - РИА Новости, 27.05.2025
Бывшего псковского таможенника обвинили в превышении полномочий
Бывший ведущий инспектор Псковской таможни получил от предпринимателя более 1 миллиона рублей за помощь в провозе в Россию санкционных и контрабандных товаров,... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T09:46:00+03:00
2025-05-27T09:46:00+03:00
россия
псковская область
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Бывший ведущий инспектор Псковской таможни получил от предпринимателя более 1 миллиона рублей за помощь в провозе в Россию санкционных и контрабандных товаров, он арестован, сообщило СУСК РФ по Псковской области. "По версии следствия, с февраля по июнь 2024 года мужчина, будучи сотрудником Псковской таможни, за денежное вознаграждение в размере более 1 миллиона рублей помогал предпринимателю провозить санкционные и контрабандные грузы из ближнего зарубежья в Российскую Федерацию, сообщая о местоположении коллег и указывая на свободные от контроля дороги", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Бывший ведущий инспектор Псковской таможни стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ). Как уточняют в региональном следственном управлении, ему предъявлено обвинение, мужчина заключен под стражу.
https://ria.ru/20250523/kamchatka-2018604894.html
https://ria.ru/20250522/rassledovanie-2018396894.html
россия
псковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, псковская область, общество
Россия, Псковская область, Общество
Бывшего псковского таможенника обвинили в превышении полномочий

Бывшего псковского таможенника арестовали по подозрению в превышении полномочий

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Бывший ведущий инспектор Псковской таможни получил от предпринимателя более 1 миллиона рублей за помощь в провозе в Россию санкционных и контрабандных товаров, он арестован, сообщило СУСК РФ по Псковской области.
"По версии следствия, с февраля по июнь 2024 года мужчина, будучи сотрудником Псковской таможни, за денежное вознаграждение в размере более 1 миллиона рублей помогал предпринимателю провозить санкционные и контрабандные грузы из ближнего зарубежья в Российскую Федерацию, сообщая о местоположении коллег и указывая на свободные от контроля дороги", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
На Камчатке арестовали чиновника за взятку
23 мая, 11:02
Бывший ведущий инспектор Псковской таможни стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ).
Как уточняют в региональном следственном управлении, ему предъявлено обвинение, мужчина заключен под стражу.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
В Забайкалье главу филиала Росграницы подозревают во взятке
22 мая, 07:54
 
РоссияПсковская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала