https://ria.ru/20250527/apteki-2019239240.html

Депутат Госдумы рассказала об изменениях в работе аптек с 1 июня

Депутат Госдумы рассказала об изменениях в работе аптек с 1 июня - РИА Новости, 27.05.2025

Депутат Госдумы рассказала об изменениях в работе аптек с 1 июня

С 1 июня аптеки официально станут частью системы здравоохранения, а фармацевты смогут рассчитывать на льготы и преференции, которые положены работникам этой... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T03:32:00+03:00

2025-05-27T03:32:00+03:00

2025-05-27T14:46:00+03:00

общество

россия

госдума рф

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776558571_256:0:3072:1584_1920x0_80_0_0_1af460f2821813404b192f3870cb053d.jpg

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. С 1 июня аптеки официально станут частью системы здравоохранения, а фармацевты смогут рассчитывать на льготы и преференции, которые положены работникам этой сферы, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. "С 1 июня аптеки официально становятся частью системы здравоохранения — и это действительно значимый шаг. Фармацевты — это не просто продавцы, а полноценные участники процесса сохранения и поддержания здоровья граждан. Теперь это отражено и на уровне классификаторов: аптечные организации переходят из сферы торговли (код ОКВЭД 47.73) в сферу деятельности в области здравоохранения (код ОКВЭД 86.90.9). Для сотрудников аптек это решение открывает возможности: во-первых, это повышение престижа профессии, а во-вторых — это льготы и преференции, которые положены работникам сферы здравоохранения", — сказала она. По словам депутата, льготы, которые теперь получат фармацевты, могут отличаться в зависимости от региональных мер поддержки. Для населения нововведение ничего не изменит: цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства, как и раньше, будет контролировать государство, поэтому роста цен на них из-за смены ОКВЭД не предвидится, отметила Дрожжина. "Это справедливое решение. Фармацевты находятся на передовой заботы о здоровье, работают в непростых условиях и несут высокую профессиональную ответственность", — заключила она.Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) утвержден правительством для государственного регулирования цен на лекарства. В него включены препараты для большинства видов медицинской помощи. Цены на эти лекарства не могут превышать установленных пределов. В этом году в перечень добавили еще 18 наименований, большинство из них применяются для лечения сложных и угрожающих жизни заболеваний.

https://ria.ru/20250516/vrachi-2017506953.html

https://ria.ru/20250527/mediki-2019234860.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, госдума рф, здоровье - общество