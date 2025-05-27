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Депутат Госдумы рассказала об изменениях в работе аптек с 1 июня - РИА Новости, 27.05.2025
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03:32 27.05.2025 (обновлено: 14:46 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/apteki-2019239240.html
Депутат Госдумы рассказала об изменениях в работе аптек с 1 июня
Депутат Госдумы рассказала об изменениях в работе аптек с 1 июня - РИА Новости, 27.05.2025
Депутат Госдумы рассказала об изменениях в работе аптек с 1 июня
С 1 июня аптеки официально станут частью системы здравоохранения, а фармацевты смогут рассчитывать на льготы и преференции, которые положены работникам этой... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T03:32:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. С 1 июня аптеки официально станут частью системы здравоохранения, а фармацевты смогут рассчитывать на льготы и преференции, которые положены работникам этой сферы, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. "С 1 июня аптеки официально становятся частью системы здравоохранения — и это действительно значимый шаг. Фармацевты — это не просто продавцы, а полноценные участники процесса сохранения и поддержания здоровья граждан. Теперь это отражено и на уровне классификаторов: аптечные организации переходят из сферы торговли (код ОКВЭД 47.73) в сферу деятельности в области здравоохранения (код ОКВЭД 86.90.9). Для сотрудников аптек это решение открывает возможности: во-первых, это повышение престижа профессии, а во-вторых — это льготы и преференции, которые положены работникам сферы здравоохранения", — сказала она. По словам депутата, льготы, которые теперь получат фармацевты, могут отличаться в зависимости от региональных мер поддержки. Для населения нововведение ничего не изменит: цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства, как и раньше, будет контролировать государство, поэтому роста цен на них из-за смены ОКВЭД не предвидится, отметила Дрожжина. "Это справедливое решение. Фармацевты находятся на передовой заботы о здоровье, работают в непростых условиях и несут высокую профессиональную ответственность", — заключила она.Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) утвержден правительством для государственного регулирования цен на лекарства. В него включены препараты для большинства видов медицинской помощи. Цены на эти лекарства не могут превышать установленных пределов. В этом году в перечень добавили еще 18 наименований, большинство из них применяются для лечения сложных и угрожающих жизни заболеваний.
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общество, россия, госдума рф, здоровье - общество
Общество, Россия, Госдума РФ, Здоровье - Общество
Депутат Госдумы рассказала об изменениях в работе аптек с 1 июня

Депутат Дрожжина: с 1 июня аптеки станут частью системы здравоохранения

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Фармацевт в аптеке. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. С 1 июня аптеки официально станут частью системы здравоохранения, а фармацевты смогут рассчитывать на льготы и преференции, которые положены работникам этой сферы, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.
"С 1 июня аптеки официально становятся частью системы здравоохранения — и это действительно значимый шаг. Фармацевты — это не просто продавцы, а полноценные участники процесса сохранения и поддержания здоровья граждан. Теперь это отражено и на уровне классификаторов: аптечные организации переходят из сферы торговли (код ОКВЭД 47.73) в сферу деятельности в области здравоохранения (код ОКВЭД 86.90.9). Для сотрудников аптек это решение открывает возможности: во-первых, это повышение престижа профессии, а во-вторых — это льготы и преференции, которые положены работникам сферы здравоохранения", — сказала она.
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По словам депутата, льготы, которые теперь получат фармацевты, могут отличаться в зависимости от региональных мер поддержки.
Для населения нововведение ничего не изменит: цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства, как и раньше, будет контролировать государство, поэтому роста цен на них из-за смены ОКВЭД не предвидится, отметила Дрожжина.
"Это справедливое решение. Фармацевты находятся на передовой заботы о здоровье, работают в непростых условиях и несут высокую профессиональную ответственность", — заключила она.
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) утвержден правительством для государственного регулирования цен на лекарства. В него включены препараты для большинства видов медицинской помощи. Цены на эти лекарства не могут превышать установленных пределов. В этом году в перечень добавили еще 18 наименований, большинство из них применяются для лечения сложных и угрожающих жизни заболеваний.
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