https://ria.ru/20250527/apteka-2019247199.html

В Госдуме рассказали об изменениях в работе аптек с 1 июня

В Госдуме рассказали об изменениях в работе аптек с 1 июня - РИА Новости, 27.05.2025

В Госдуме рассказали об изменениях в работе аптек с 1 июня

С 1 июня аптеки официально станут частью системы здравоохранения, а фармацевты смогут рассчитывать на льготы и преференции, положенные работникам этой сферы,... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T06:18:00+03:00

2025-05-27T06:18:00+03:00

2025-05-27T10:14:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. С 1 июня аптеки официально станут частью системы здравоохранения, а фармацевты смогут рассчитывать на льготы и преференции, положенные работникам этой сферы, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина."С 1 июня аптеки официально становятся частью системы здравоохранения. <...> Аптечные организации переходят из сферы торговли (код ОКВЭД 47.73) в сферу деятельности в области здравоохранения (код ОКВЭД 86.90.9). Для сотрудников аптек это решение открывает возможности: во-первых, это повышение престижа профессии, а во-вторых, это льготы и преференции, которые положены работникам сферы здравоохранения", — сказала она.Тем не менее предоставление льгот может отличаться в зависимости от действующих региональных мер поддержки, уточнила депутат.Дрожжина также подчеркнула, что эти изменения никак не повлияют на цены на лекарства, потому что они продолжают оставаться под государственным контролем.

https://ria.ru/20250523/gosduma-2018745039.html

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общество, госдума рф, россия, работа