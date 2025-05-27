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В Госдуме рассказали об изменениях в работе аптек с 1 июня
В Госдуме рассказали об изменениях в работе аптек с 1 июня - РИА Новости, 27.05.2025
В Госдуме рассказали об изменениях в работе аптек с 1 июня
С 1 июня аптеки официально станут частью системы здравоохранения, а фармацевты смогут рассчитывать на льготы и преференции, положенные работникам этой сферы,... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T06:18:00+03:00
2025-05-27T06:18:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. С 1 июня аптеки официально станут частью системы здравоохранения, а фармацевты смогут рассчитывать на льготы и преференции, положенные работникам этой сферы, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина."С 1 июня аптеки официально становятся частью системы здравоохранения. <...> Аптечные организации переходят из сферы торговли (код ОКВЭД 47.73) в сферу деятельности в области здравоохранения (код ОКВЭД 86.90.9). Для сотрудников аптек это решение открывает возможности: во-первых, это повышение престижа профессии, а во-вторых, это льготы и преференции, которые положены работникам сферы здравоохранения", — сказала она.Тем не менее предоставление льгот может отличаться в зависимости от действующих региональных мер поддержки, уточнила депутат.Дрожжина также подчеркнула, что эти изменения никак не повлияют на цены на лекарства, потому что они продолжают оставаться под государственным контролем.
https://ria.ru/20250523/gosduma-2018745039.html
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общество, госдума рф, россия, работа
Общество, Госдума РФ, Россия, Работа
В Госдуме рассказали об изменениях в работе аптек с 1 июня
Депутат ГД Дрожжина: с 1 июня аптеки войдут в систему здравоохранения