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В Госдуме рассказали об изменениях в работе аптек с 1 июня - РИА Новости, 27.05.2025
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06:18 27.05.2025 (обновлено: 10:14 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/apteka-2019247199.html
В Госдуме рассказали об изменениях в работе аптек с 1 июня
В Госдуме рассказали об изменениях в работе аптек с 1 июня - РИА Новости, 27.05.2025
В Госдуме рассказали об изменениях в работе аптек с 1 июня
С 1 июня аптеки официально станут частью системы здравоохранения, а фармацевты смогут рассчитывать на льготы и преференции, положенные работникам этой сферы,... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T06:18:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. С 1 июня аптеки официально станут частью системы здравоохранения, а фармацевты смогут рассчитывать на льготы и преференции, положенные работникам этой сферы, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина."С 1 июня аптеки официально становятся частью системы здравоохранения. &lt;...&gt; Аптечные организации переходят из сферы торговли (код ОКВЭД 47.73) в сферу деятельности в области здравоохранения (код ОКВЭД 86.90.9). Для сотрудников аптек это решение открывает возможности: во-первых, это повышение престижа профессии, а во-вторых, это льготы и преференции, которые положены работникам сферы здравоохранения", — сказала она.Тем не менее предоставление льгот может отличаться в зависимости от действующих региональных мер поддержки, уточнила депутат.Дрожжина также подчеркнула, что эти изменения никак не повлияют на цены на лекарства, потому что они продолжают оставаться под государственным контролем.
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общество, госдума рф, россия, работа
Общество, Госдума РФ, Россия, Работа
В Госдуме рассказали об изменениях в работе аптек с 1 июня

Депутат ГД Дрожжина: с 1 июня аптеки войдут в систему здравоохранения

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАптека
Аптека - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. С 1 июня аптеки официально станут частью системы здравоохранения, а фармацевты смогут рассчитывать на льготы и преференции, положенные работникам этой сферы, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.
«
"С 1 июня аптеки официально становятся частью системы здравоохранения. <...> Аптечные организации переходят из сферы торговли (код ОКВЭД 47.73) в сферу деятельности в области здравоохранения (код ОКВЭД 86.90.9). Для сотрудников аптек это решение открывает возможности: во-первых, это повышение престижа профессии, а во-вторых, это льготы и преференции, которые положены работникам сферы здравоохранения", — сказала она.
Тем не менее предоставление льгот может отличаться в зависимости от действующих региональных мер поддержки, уточнила депутат.
Дрожжина также подчеркнула, что эти изменения никак не повлияют на цены на лекарства, потому что они продолжают оставаться под государственным контролем.
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