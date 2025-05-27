https://ria.ru/20250527/alkogol-2019238932.html

Эксперт предупредил об опасности алкоголя в самолете

Эксперт предупредил об опасности алкоголя в самолете - РИА Новости, 27.05.2025

Эксперт предупредил об опасности алкоголя в самолете

Выпитый в самолете алкоголь в сочетании со стрессом и ограниченностью пространства может спровоцировать у человека агрессию, рассказал РИА Новости ассистент... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T03:20:00+03:00

2025-05-27T03:20:00+03:00

2025-05-27T03:20:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Выпитый в самолете алкоголь в сочетании со стрессом и ограниченностью пространства может спровоцировать у человека агрессию, рассказал РИА Новости ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.М. Лопухина Пироговского Университета, судебно-медицинский эксперт, писатель Алексей Решетун. Он уточнил, что алкоголь с физиологической точки зрения угнетает кору головного мозга и одновременно активизирует подкорковые структуры. Так, у человека притупляется самоконтроль, а эмоции становятся ярче. Из-за этого он может начать вести себя импульсивно, неадекватно воспринимать происходящее, терять чувство меры. "Человек может выпить бокал вина в парке и вести себя прилично, но на борту тот же бокал способен спровоцировать агрессию. Всё дело в сочетании стресса, ограниченности пространства и отсутствия возможности отступить. Даже психически устойчивые люди в таких условиях могут выйти из себя, а те, кто склонен к вспышкам раздражения - тем более", - сказал Решетун. Мнение о том, что алкоголь помогает успокоиться в полете, ошибочно, отметил специалист. Он не расслабляет, а возбуждает нервную систему. "Успокоение возможно лишь в стадии сильного опьянения, когда человек буквально "выключается", что само по себе крайне опасно и непредсказуемо. Кроме того, в герметичной кабине с пониженным содержанием кислорода даже малые дозы алкоголя действуют сильнее, чем на земле", - пояснил врач.

https://ria.ru/20250215/konfety-1999516040.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество