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Россия направила Эстонии ноту из-за осквернения памятника в Таллине - РИА Новости, 27.05.2025
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11:20 27.05.2025 (обновлено: 12:54 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/alesha-2019287986.html
Россия направила Эстонии ноту из-за осквернения памятника в Таллине
Россия направила Эстонии ноту из-за осквернения памятника в Таллине - РИА Новости, 27.05.2025
Россия направила Эстонии ноту из-за осквернения памятника в Таллине
Российская сторона направила ноту в МИД Эстонии с требованием привлечь к ответственности осквернителей памятника советскому войну-освободителю в Таллине,... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T11:20:00+03:00
2025-05-27T12:54:00+03:00
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эстония
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МАХАЧКАЛА, 27 мая - РИА Новости. Российская сторона направила ноту в МИД Эстонии с требованием привлечь к ответственности осквернителей памятника советскому войну-освободителю в Таллине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Одиннадцатого мая в Таллине продолжавшие нести цветы к многострадальному монументу "Алеша" соотечественники обнаружили на скульптуре белое пятно и оскорбительную надпись. Памятник приведен в надлежащий вид, в МИД Эстонии направлена нота с требованием привлечь виновных к ответственности и принять меры по недопущению подобных случаев в будущем", - сказала она в ходе брифинга.
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россия, эстония, в мире, таллин, мария захарова
Россия, Эстония, В мире, Таллин, Мария Захарова
Россия направила Эстонии ноту из-за осквернения памятника в Таллине

РФ направила Эстонии ноту по причине осквернения памятника "Алеша" 11 мая

© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкПамятник Воину-освободителю Таллина
Памятник Воину-освободителю Таллина - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Памятник Воину-освободителю Таллина. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 27 мая - РИА Новости. Российская сторона направила ноту в МИД Эстонии с требованием привлечь к ответственности осквернителей памятника советскому войну-освободителю в Таллине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Одиннадцатого мая в Таллине продолжавшие нести цветы к многострадальному монументу "Алеша" соотечественники обнаружили на скульптуре белое пятно и оскорбительную надпись. Памятник приведен в надлежащий вид, в МИД Эстонии направлена нота с требованием привлечь виновных к ответственности и принять меры по недопущению подобных случаев в будущем", - сказала она в ходе брифинга.
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РоссияЭстонияВ миреТаллинМария Захарова
 
 
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