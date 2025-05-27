https://ria.ru/20250527/alesha-2019287986.html

Россия направила Эстонии ноту из-за осквернения памятника в Таллине

Россия направила Эстонии ноту из-за осквернения памятника в Таллине - РИА Новости, 27.05.2025

Россия направила Эстонии ноту из-за осквернения памятника в Таллине

Российская сторона направила ноту в МИД Эстонии с требованием привлечь к ответственности осквернителей памятника советскому войну-освободителю в Таллине,... РИА Новости, 27.05.2025

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МАХАЧКАЛА, 27 мая - РИА Новости. Российская сторона направила ноту в МИД Эстонии с требованием привлечь к ответственности осквернителей памятника советскому войну-освободителю в Таллине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Одиннадцатого мая в Таллине продолжавшие нести цветы к многострадальному монументу "Алеша" соотечественники обнаружили на скульптуре белое пятно и оскорбительную надпись. Памятник приведен в надлежащий вид, в МИД Эстонии направлена нота с требованием привлечь виновных к ответственности и принять меры по недопущению подобных случаев в будущем", - сказала она в ходе брифинга.

https://ria.ru/20241228/slovakija-1991777313.html

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россия, эстония, в мире, таллин, мария захарова