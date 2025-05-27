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Россия направила Эстонии ноту из-за осквернения памятника в Таллине
Россия направила Эстонии ноту из-за осквернения памятника в Таллине - РИА Новости, 27.05.2025
Россия направила Эстонии ноту из-за осквернения памятника в Таллине
Российская сторона направила ноту в МИД Эстонии с требованием привлечь к ответственности осквернителей памятника советскому войну-освободителю в Таллине,... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T11:20:00+03:00
2025-05-27T11:20:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 27 мая - РИА Новости. Российская сторона направила ноту в МИД Эстонии с требованием привлечь к ответственности осквернителей памятника советскому войну-освободителю в Таллине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Одиннадцатого мая в Таллине продолжавшие нести цветы к многострадальному монументу "Алеша" соотечественники обнаружили на скульптуре белое пятно и оскорбительную надпись. Памятник приведен в надлежащий вид, в МИД Эстонии направлена нота с требованием привлечь виновных к ответственности и принять меры по недопущению подобных случаев в будущем", - сказала она в ходе брифинга.
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россия, эстония, в мире, таллин, мария захарова
Россия, Эстония, В мире, Таллин, Мария Захарова
Россия направила Эстонии ноту из-за осквернения памятника в Таллине
РФ направила Эстонии ноту по причине осквернения памятника "Алеша" 11 мая