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В Афганистане мужчина открыл огонь по медикам, проводившим вакцинацию детей - РИА Новости, 27.05.2025
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06:41 27.05.2025 (обновлено: 06:42 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/afganistan-2019248189.html
В Афганистане мужчина открыл огонь по медикам, проводившим вакцинацию детей
В Афганистане мужчина открыл огонь по медикам, проводившим вакцинацию детей - РИА Новости, 27.05.2025
В Афганистане мужчина открыл огонь по медикам, проводившим вакцинацию детей
Житель города Гардез, административного центрв восточной афганской провинции Пактия, открыл огонь по медикам, проводившим вакцинацию детей от полиомиелита, один РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T06:41:00+03:00
2025-05-27T06:42:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Житель города Гардез, административного центрв восточной афганской провинции Пактия, открыл огонь по медикам, проводившим вакцинацию детей от полиомиелита, один врач погиб и еще один ранен, сообщил новостной портал Khaama press. Инцидент произошел в понедельник в городском районе Боланд Манзель, когда команда врачей проводила иммунизацию по схеме "от дома к дому". По словам очевидцев, медики подошли к дому, чтобы привить детей, но домовладелец отказался сотрудничать с ними. Когда они обратились с просьбой во второй раз, пытаясь убедить жителей вывести детей на вакцинацию, из дома раздались выстрелы, в результате чего один член команды медиков погиб, а еще один был ранен. Ранее власти Афганистана запретили вакцинировать детей от полиомиелита, используя схему "от дома к дому", отведя для этого специальные места - мечети и медицинские центры. С момента возвращения к власти талибов в августе 2021 года в Афганистане зафиксирован значительный рост числа случаев полиомиелита. По данным Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита (The Global Polio Eradication Initiative - GPEI), за это время было выявлено 25 новых случаев полиомиелита, в том числе 11 случаев в провинции Кандагар, восемь в провинции Гельменд, два в Урузгане и по одному в Пактике, Кунаре, Нуристане и Бадгисе. Эксперты в области общественного здравоохранения и местные жители выражают растущую обеспокоенность тем, что прекращение кампаний детской вакцинации "от дома к дому" серьезно ограничило доступ к вакцинам против полиомиелита, особенно в отдаленных районах, отмечает издание. Многие семьи по-прежнему не знают графики иммунизации, что подвергает тысячи детей серьезному риску паралича или смерти от этого предотвратимого заболевания.
https://ria.ru/20250506/afganistan-2015193178.html
https://rsport.ria.ru/20250511/shakhmaty-2016352344.html
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в мире, афганистан, пактия, кандагар
В мире, Афганистан, Пактия, Кандагар
В Афганистане мужчина открыл огонь по медикам, проводившим вакцинацию детей

В Афганистане мужчина открыл огонь по медикам, прививавшим детей от полиомиелита

© AP Photo / Siddiqullah AlizaiВид на Кабул, Афганистан
Вид на Кабул, Афганистан - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Siddiqullah Alizai
Вид на Кабул, Афганистан. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Житель города Гардез, административного центрв восточной афганской провинции Пактия, открыл огонь по медикам, проводившим вакцинацию детей от полиомиелита, один врач погиб и еще один ранен, сообщил новостной портал Khaama press.
Инцидент произошел в понедельник в городском районе Боланд Манзель, когда команда врачей проводила иммунизацию по схеме "от дома к дому". По словам очевидцев, медики подошли к дому, чтобы привить детей, но домовладелец отказался сотрудничать с ними. Когда они обратились с просьбой во второй раз, пытаясь убедить жителей вывести детей на вакцинацию, из дома раздались выстрелы, в результате чего один член команды медиков погиб, а еще один был ранен.
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Ранее власти Афганистана запретили вакцинировать детей от полиомиелита, используя схему "от дома к дому", отведя для этого специальные места - мечети и медицинские центры.
С момента возвращения к власти талибов в августе 2021 года в Афганистане зафиксирован значительный рост числа случаев полиомиелита. По данным Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита (The Global Polio Eradication Initiative - GPEI), за это время было выявлено 25 новых случаев полиомиелита, в том числе 11 случаев в провинции Кандагар, восемь в провинции Гельменд, два в Урузгане и по одному в Пактике, Кунаре, Нуристане и Бадгисе.
Эксперты в области общественного здравоохранения и местные жители выражают растущую обеспокоенность тем, что прекращение кампаний детской вакцинации "от дома к дому" серьезно ограничило доступ к вакцинам против полиомиелита, особенно в отдаленных районах, отмечает издание.
Многие семьи по-прежнему не знают графики иммунизации, что подвергает тысячи детей серьезному риску паралича или смерти от этого предотвратимого заболевания.
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