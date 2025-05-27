В Афганистане мужчина открыл огонь по медикам, проводившим вакцинацию детей
В Афганистане мужчина открыл огонь по медикам, прививавшим детей от полиомиелита
© AP Photo / Siddiqullah AlizaiВид на Кабул, Афганистан
© AP Photo / Siddiqullah Alizai
Вид на Кабул, Афганистан. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Житель города Гардез, административного центрв восточной афганской провинции Пактия, открыл огонь по медикам, проводившим вакцинацию детей от полиомиелита, один врач погиб и еще один ранен, сообщил новостной портал Khaama press.
Инцидент произошел в понедельник в городском районе Боланд Манзель, когда команда врачей проводила иммунизацию по схеме "от дома к дому". По словам очевидцев, медики подошли к дому, чтобы привить детей, но домовладелец отказался сотрудничать с ними. Когда они обратились с просьбой во второй раз, пытаясь убедить жителей вывести детей на вакцинацию, из дома раздались выстрелы, в результате чего один член команды медиков погиб, а еще один был ранен.
Ранее власти Афганистана запретили вакцинировать детей от полиомиелита, используя схему "от дома к дому", отведя для этого специальные места - мечети и медицинские центры.
С момента возвращения к власти талибов в августе 2021 года в Афганистане зафиксирован значительный рост числа случаев полиомиелита. По данным Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита (The Global Polio Eradication Initiative - GPEI), за это время было выявлено 25 новых случаев полиомиелита, в том числе 11 случаев в провинции Кандагар, восемь в провинции Гельменд, два в Урузгане и по одному в Пактике, Кунаре, Нуристане и Бадгисе.
Эксперты в области общественного здравоохранения и местные жители выражают растущую обеспокоенность тем, что прекращение кампаний детской вакцинации "от дома к дому" серьезно ограничило доступ к вакцинам против полиомиелита, особенно в отдаленных районах, отмечает издание.
Многие семьи по-прежнему не знают графики иммунизации, что подвергает тысячи детей серьезному риску паралича или смерти от этого предотвратимого заболевания.
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