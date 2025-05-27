https://ria.ru/20250527/aeroport-2019241834.html
В трех российских аэропортах ввели временные ограничения
В трех российских аэропортах ввели временные ограничения - РИА Новости, 27.05.2025
В трех российских аэропортах ввели временные ограничения
На работу трех российских аэропортов временно наложили ограничения, сообщил Telegram-канал представителя Росавиации. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T04:42:00+03:00
2025-05-27T04:42:00+03:00
2025-05-27T07:26:00+03:00
нижний новгород
саратов
тамбов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
безопасность
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. На работу трех российских аэропортов временно наложили ограничения, сообщил Telegram-канал представителя Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропортах: Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG); Саратов (Гагарин; UWSG); Тамбов (Донское; UUOT)", — говорится в публикации.В 06:04 представитель Росавиации уточнил, что в Саратове эти меры уже не действуют.
https://ria.ru/20250527/kaluga-2019236098.html
нижний новгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, саратов, тамбов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, безопасность
Нижний Новгород, Саратов, Тамбов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Безопасность
В трех российских аэропортах ввели временные ограничения
В аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова введены временные ограничения