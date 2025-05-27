Рейтинг@Mail.ru
В трех российских аэропортах ввели временные ограничения - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:42 27.05.2025 (обновлено: 07:26 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/aeroport-2019241834.html
В трех российских аэропортах ввели временные ограничения
В трех российских аэропортах ввели временные ограничения - РИА Новости, 27.05.2025
В трех российских аэропортах ввели временные ограничения
На работу трех российских аэропортов временно наложили ограничения, сообщил Telegram-канал представителя Росавиации. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T04:42:00+03:00
2025-05-27T07:26:00+03:00
нижний новгород
саратов
тамбов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570483453_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_58a65cfc26d9052d38b65bdbe3b37466.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. На работу трех российских аэропортов временно наложили ограничения, сообщил Telegram-канал представителя Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропортах: Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG); Саратов (Гагарин; UWSG); Тамбов (Донское; UUOT)", — говорится в публикации.В 06:04 представитель Росавиации уточнил, что в Саратове эти меры уже не действуют.
https://ria.ru/20250527/kaluga-2019236098.html
нижний новгород
саратов
тамбов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570483453_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_0cb6267e3f2854123a7a7ea4eb89c045.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижний новгород, саратов, тамбов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, безопасность
Нижний Новгород, Саратов, Тамбов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Безопасность
В трех российских аэропортах ввели временные ограничения

В аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова введены временные ограничения

© Фото : Администрация Тамбовской областиАэропорт "Тамбов" (Донское)
Аэропорт Тамбов (Донское) - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : Администрация Тамбовской области
Аэропорт "Тамбов" (Донское). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. На работу трех российских аэропортов временно наложили ограничения, сообщил Telegram-канал представителя Росавиации.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропортах: Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG); Саратов (Гагарин; UWSG); Тамбов (Донское; UUOT)", — говорится в публикации.
В 06:04 представитель Росавиации уточнил, что в Саратове эти меры уже не действуют.
Международный аэропорт Калуга - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Вчера, 01:37
 
Нижний НовгородСаратовТамбовФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Международная организация гражданской авиацииБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала