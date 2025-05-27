https://ria.ru/20250527/aeroport-2019241834.html

В трех российских аэропортах ввели временные ограничения

В трех российских аэропортах ввели временные ограничения - РИА Новости, 27.05.2025

В трех российских аэропортах ввели временные ограничения

На работу трех российских аэропортов временно наложили ограничения, сообщил Telegram-канал представителя Росавиации. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T04:42:00+03:00

2025-05-27T04:42:00+03:00

2025-05-27T07:26:00+03:00

нижний новгород

саратов

тамбов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

безопасность

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. На работу трех российских аэропортов временно наложили ограничения, сообщил Telegram-канал представителя Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропортах: Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG); Саратов (Гагарин; UWSG); Тамбов (Донское; UUOT)", — говорится в публикации.В 06:04 представитель Росавиации уточнил, что в Саратове эти меры уже не действуют.

https://ria.ru/20250527/kaluga-2019236098.html

нижний новгород

саратов

тамбов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нижний новгород, саратов, тамбов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, безопасность