https://ria.ru/20250526/zhurnalist-2019162383.html

"Комедийный актер". В Канаде высказались о легитимности Зеленского

"Комедийный актер". В Канаде высказались о легитимности Зеленского - РИА Новости, 26.05.2025

"Комедийный актер". В Канаде высказались о легитимности Зеленского

Владимир Зеленский не является легитимным лидером Украины, поделился мнением в беседе с РИА Новости один из руководителей медиапроекта Reporterfy Media &... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T17:32:00+03:00

2025-05-26T17:32:00+03:00

2025-05-26T17:32:00+03:00

в мире

украина

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донбасс

владимир зеленский

дмитрий медведев

дональд трамп

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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ДОНЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский не является легитимным лидером Украины, поделился мнением в беседе с РИА Новости один из руководителей медиапроекта Reporterfy Media & Travel, канадский журналист, пожелавший остаться неназванным. Делегация иностранных журналистов, в числе которых был собеседник агентства, в ходе поездки на Донбасс посетила Аллею ангелов в Донецке и почтила память детей, погибших от вооруженной агрессии киевского режима. "Легитимность Зеленского, комедийного актера, ставшего политиком... Год назад его срок по сути истек. Поэтому я называю его де-факто лидером Украины, не имеющим легитимности", – сказал журналист. Он выразил мнение, что возможное мирное соглашение с Россией должен подписывать легитимный лидер Украины, а для этого перед заключением договоренности о мире на Украине должны пройти выборы президента. Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что у Украины нет законного руководства, поскольку действующий глава государства исчерпал свои полномочия. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.

https://ria.ru/20250526/tramp-2019039281.html

https://ria.ru/20250526/zelenskiy-2019035024.html

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в мире, украина, россия, донбасс, владимир зеленский, дмитрий медведев, дональд трамп, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, канада