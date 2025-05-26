https://ria.ru/20250526/zelenskiy-2019035942.html

"Выгодно Москве": на Западе жестко высказались о Зеленском

"Выгодно Москве": на Западе жестко высказались о Зеленском - РИА Новости, 26.05.2025

"Выгодно Москве": на Западе жестко высказались о Зеленском

Слабость дипломатии Владимира Зеленского привела к утрате военной инициативы и налаживанию отношений между Россией и США, пишет издание Público. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T05:22:00+03:00

2025-05-26T05:22:00+03:00

2025-05-26T05:22:00+03:00

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дональд трамп

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Слабость дипломатии Владимира Зеленского привела к утрате военной инициативы и налаживанию отношений между Россией и США, пишет издание Público."Зеленский осознает свою слабость в переговорном формате, в котором военная инициатива принадлежит России и в котором внешний игрок, обладающий наибольшей силой и влиянием — Соединенные Штаты — хочет быстрого мира, даже если это выгодно Москве", — говорится в материале.По мнению издания, если Вашингтон прекратит вмешательство в украинские дела и поддержит мирные инициативы Москвы, то это станет смертельным ударом по стремлениям Украины вернуть себе территории."Не было бы лучшего способа ускорить капитуляцию Украины перед Россией", — пишет автор материала.Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что все слова Владимира Зеленского приводят к проблемам, соответствующий пост он разместил в своей соцсети Truth Social. Как написал хозяин Белого дома, Зеленский "не оказывает своей стране услугу, разговаривая тем образом, которым он это делает".Трамп ранее неоднократно критиковал Зеленского, заявляя, что у того нет козырей, и обвиняя в срыве диалога с Россией. В апреле он отмечал, что главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. В середине мая он назвал Зеленского "величайшим торгашом в мире".

https://ria.ru/20250524/zelenskiy-2018872376.html

https://ria.ru/20250524/zelenskiy-2018861113.html

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в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп