https://ria.ru/20250526/zelenskiy-2019035024.html

"Критиковал США": в Штатах лишили Зеленского должности

"Критиковал США": в Штатах лишили Зеленского должности - РИА Новости, 26.05.2025

"Критиковал США": в Штатах лишили Зеленского должности

Американский таблоид New York Post в своей статье о действиях России в зоне СВО назвал Владимира Зеленского премьер-министром Украины. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T05:02:00+03:00

2025-05-26T05:02:00+03:00

2025-05-26T05:02:00+03:00

в мире

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сша

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Американский таблоид New York Post в своей статье о действиях России в зоне СВО назвал Владимира Зеленского премьер-министром Украины."За выходные российские войска захватили еще три населенных пункта вдоль линии фронта, пока премьер-министр Украины Владимир Зеленский критиковал США и их союзников за их явное "молчание" после атак Москвы", — говорится в публикации.Минобороны 25 мая сообщило, что российские военные в ночь на воскресенье нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим в числе прочего компоненты ракетного оружия и ударные беспилотники, все цели поражены.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным пунктам и местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250526/tramp-2019033688.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский