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Запад занимается калибровкой мер давления на Россию, считает эксперт - РИА Новости, 26.05.2025
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17:38 26.05.2025 (обновлено: 17:41 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/zapad-2019163928.html
Запад занимается калибровкой мер давления на Россию, считает эксперт
Запад занимается калибровкой мер давления на Россию, считает эксперт - РИА Новости, 26.05.2025
Запад занимается калибровкой мер давления на Россию, считает эксперт
Снимая с Киева ограничения на дальность ударов по России, Запад занимается своего рода "калибровкой" мер воздействия, заявил РИА Новости главный научный... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T17:38:00+03:00
2025-05-26T17:41:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Снимая с Киева ограничения на дальность ударов по России, Запад занимается своего рода "калибровкой" мер воздействия, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу WDR заявил, что ФРГ, Британия, Франция и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ, хотя раньше до определенного момента она не могла этого делать. Мерц пояснил, что теперь необходимо обеспечить Украине данное оружие. "США и их союзники занимаются калибровкой воздействия на Россию и на Украину с той целью, чтобы заставить их сесть за стол переговоров, и чтобы они каким-то образом выработали в прямом общении приемлемые условия для перемирия, прекращения огня и дальнейшего урегулирования. Но сегодня на Западе нет понимания того, каким образом сблизить позиции России и Украины, в какой степени надо использовать кнуты и пряники", - заявил РИА Новости Васильев. При этом западноевропейские страны считают, что главным объектом давления должна быть Россия, тогда как США уверены, что главным объектом такого давления должна быть Украина. "Или, по крайней мере, на Украину надо оказывать не меньшее давление, чем на Россию", - отметил эксперт. В этой связи такое давление осуществляется в ручном режиме, отметил Васильев. "Выбор инструментов носит вторичный характер. Сегодня это ограничения по дальности ракеты, завтра могут быть какие-то другие, как ограничения, так и послабления. Могут быть введены дополнительные санкции против России, в том числе какого-то нестандартного плана", - считает политолог. В середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250526/oruzhie-2019146784.html
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россия, украина, германия, владимир васильев, фридрих мерц, борис писториус, нато, в мире
Россия, Украина, Германия, Владимир Васильев, Фридрих Мерц, Борис Писториус, НАТО, В мире
Запад занимается калибровкой мер давления на Россию, считает эксперт

Эксперт Васильев: Запад занимается калибровкой мер воздействия на Россию

CC BY-SA 3.0 / Philipp Hayer / Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
CC BY-SA 3.0 / Philipp Hayer /
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Снимая с Киева ограничения на дальность ударов по России, Запад занимается своего рода "калибровкой" мер воздействия, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу WDR заявил, что ФРГ, Британия, Франция и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ, хотя раньше до определенного момента она не могла этого делать. Мерц пояснил, что теперь необходимо обеспечить Украине данное оружие.
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"США и их союзники занимаются калибровкой воздействия на Россию и на Украину с той целью, чтобы заставить их сесть за стол переговоров, и чтобы они каким-то образом выработали в прямом общении приемлемые условия для перемирия, прекращения огня и дальнейшего урегулирования. Но сегодня на Западе нет понимания того, каким образом сблизить позиции России и Украины, в какой степени надо использовать кнуты и пряники", - заявил РИА Новости Васильев.
При этом западноевропейские страны считают, что главным объектом давления должна быть Россия, тогда как США уверены, что главным объектом такого давления должна быть Украина.
"Или, по крайней мере, на Украину надо оказывать не меньшее давление, чем на Россию", - отметил эксперт.
В этой связи такое давление осуществляется в ручном режиме, отметил Васильев.
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"Выбор инструментов носит вторичный характер. Сегодня это ограничения по дальности ракеты, завтра могут быть какие-то другие, как ограничения, так и послабления. Могут быть введены дополнительные санкции против России, в том числе какого-то нестандартного плана", - считает политолог.
В середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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РоссияУкраинаГерманияВладимир ВасильевФридрих МерцБорис ПисториусНАТОВ мире
 
 
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