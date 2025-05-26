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В Омске задержали мужчину, подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи - РИА Новости, 26.05.2025
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15:23 26.05.2025 (обновлено: 17:46 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/zaderzhanie-2019121397.html
В Омске задержали мужчину, подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи
В Омске задержали мужчину, подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи - РИА Новости, 26.05.2025
В Омске задержали мужчину, подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи
Сотрудники УМВД совместно с коллегами из областного управления ФСБ задержали жителя Омска, которого подозревают в поджоге вышки сотовой связи, сообщили в... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T15:23:00+03:00
2025-05-26T17:46:00+03:00
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
омск
общество
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ОМСК, 26 мая - РИА Новости. Сотрудники УМВД совместно с коллегами из областного управления ФСБ задержали жителя Омска, которого подозревают в поджоге вышки сотовой связи, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Правоохранители задержали 28-летнего омича в кафе. Его подозревают в поджоге вышки сотовой связи, расположенной на территории Кировского округа Омска. "Предварительно установлено, что молодой человек, выполняя задание "куратора", повредил металлическую обшивку вышки и, используя горючую жидкость, совершил поджог, за что позже получил денежное вознаграждение", – сообщили в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Омича арестовали на два месяца, ему грозит срок от 12 до 20 лет. Ранее мужчина не был судим. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20250525/mvd-2019023258.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), омск, общество
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Омск, Общество
В Омске задержали мужчину, подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи

МВД: подозреваемый в поджоге вышки сотовой связи задержан в Омске

© Омская полиция/TelegramПодозреваемый в поджоге вышки сотовой связи в Омске
Подозреваемый в поджоге вышки сотовой связи в Омске - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Омская полиция/Telegram
Подозреваемый в поджоге вышки сотовой связи в Омске
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ОМСК, 26 мая - РИА Новости. Сотрудники УМВД совместно с коллегами из областного управления ФСБ задержали жителя Омска, которого подозревают в поджоге вышки сотовой связи, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Правоохранители задержали 28-летнего омича в кафе. Его подозревают в поджоге вышки сотовой связи, расположенной на территории Кировского округа Омска.
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"Предварительно установлено, что молодой человек, выполняя задание "куратора", повредил металлическую обшивку вышки и, используя горючую жидкость, совершил поджог, за что позже получил денежное вознаграждение", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Омича арестовали на два месяца, ему грозит срок от 12 до 20 лет. Ранее мужчина не был судим. Расследование продолжается.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ОмскОбщество
 
 
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