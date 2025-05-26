https://ria.ru/20250526/zaderzhanie-2019101446.html

Под Волгоградом задержали членов кредитного кооператива

Под Волгоградом задержали членов кредитного кооператива - РИА Новости, 26.05.2025

Под Волгоградом задержали членов кредитного кооператива

Четверых организаторов кредитного кооператива в городе Камышин Волгоградской области задержали по подозрению в обмане пайщиков на 700 миллионов рублей, сообщила РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T14:00:00+03:00

2025-05-26T14:00:00+03:00

2025-05-26T14:00:00+03:00

камышин

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 26 мая – РИА Новости. Четверых организаторов кредитного кооператива в городе Камышин Волгоградской области задержали по подозрению в обмане пайщиков на 700 миллионов рублей, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. "В Волгоградской области задержаны участники организованной группы, подозреваемые в злоупотреблении полномочиями в деятельности кредитного кооператива", - говорится в сообщении. По данным ведомства, задержанные подозреваются по статье " злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". По информации СК, с 2010 года по 2019 год руководители кредитного кооператива в городе Камышин под видом оказания финансовой помощи пайщикам выдали себе и своим знакомым необеспеченные займы на общую сумму 150 миллионов рублей. Отмечается, что несмотря на запрет Центробанка РФ на прием новых членов и ведение финансовых операций, который был введен в 2019 году, кооператив продолжил свою деятельность, было заключено еще около 140 договоров и привлечено более 40 миллионов рублей, а выдано займов на сумму около 42 миллионов рублей. В результате, по данным СК, кооператив перестал выполнять свои обязательства перед пайщиками, и в 2019 году объявил о банкротстве. Отмечается, что общий ущерб гражданам составил около 700 миллионов рублей. По информации СК, в ходе обыска у подозреваемых изъято 150 тысяч рублей, 13 тысяч евро и около 4 тысяч долларов, документы на имущество подозреваемых. Решается вопрос об их аресте.

https://ria.ru/20250516/karty-2017274320.html

https://ria.ru/20250407/arest-2009873099.html

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камышин, волгоградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество