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Под Волгоградом задержали членов кредитного кооператива - РИА Новости, 26.05.2025
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14:00 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/zaderzhanie-2019101446.html
Под Волгоградом задержали членов кредитного кооператива
Под Волгоградом задержали членов кредитного кооператива - РИА Новости, 26.05.2025
Под Волгоградом задержали членов кредитного кооператива
Четверых организаторов кредитного кооператива в городе Камышин Волгоградской области задержали по подозрению в обмане пайщиков на 700 миллионов рублей, сообщила РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T14:00:00+03:00
2025-05-26T14:00:00+03:00
камышин
волгоградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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ВОЛГОГРАД, 26 мая – РИА Новости. Четверых организаторов кредитного кооператива в городе Камышин Волгоградской области задержали по подозрению в обмане пайщиков на 700 миллионов рублей, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. "В Волгоградской области задержаны участники организованной группы, подозреваемые в злоупотреблении полномочиями в деятельности кредитного кооператива", - говорится в сообщении. По данным ведомства, задержанные подозреваются по статье " злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". По информации СК, с 2010 года по 2019 год руководители кредитного кооператива в городе Камышин под видом оказания финансовой помощи пайщикам выдали себе и своим знакомым необеспеченные займы на общую сумму 150 миллионов рублей. Отмечается, что несмотря на запрет Центробанка РФ на прием новых членов и ведение финансовых операций, который был введен в 2019 году, кооператив продолжил свою деятельность, было заключено еще около 140 договоров и привлечено более 40 миллионов рублей, а выдано займов на сумму около 42 миллионов рублей. В результате, по данным СК, кооператив перестал выполнять свои обязательства перед пайщиками, и в 2019 году объявил о банкротстве. Отмечается, что общий ущерб гражданам составил около 700 миллионов рублей. По информации СК, в ходе обыска у подозреваемых изъято 150 тысяч рублей, 13 тысяч евро и около 4 тысяч долларов, документы на имущество подозреваемых. Решается вопрос об их аресте.
https://ria.ru/20250516/karty-2017274320.html
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камышин, волгоградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество
Камышин, Волгоградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Под Волгоградом задержали членов кредитного кооператива

Под Волгоградом задержали членов кредитного кооператива по подозрению в обмане

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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ВОЛГОГРАД, 26 мая – РИА Новости. Четверых организаторов кредитного кооператива в городе Камышин Волгоградской области задержали по подозрению в обмане пайщиков на 700 миллионов рублей, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
Волгоградской области задержаны участники организованной группы, подозреваемые в злоупотреблении полномочиями в деятельности кредитного кооператива", - говорится в сообщении. По данным ведомства, задержанные подозреваются по статье " злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".
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По информации СК, с 2010 года по 2019 год руководители кредитного кооператива в городе Камышин под видом оказания финансовой помощи пайщикам выдали себе и своим знакомым необеспеченные займы на общую сумму 150 миллионов рублей. Отмечается, что несмотря на запрет Центробанка РФ на прием новых членов и ведение финансовых операций, который был введен в 2019 году, кооператив продолжил свою деятельность, было заключено еще около 140 договоров и привлечено более 40 миллионов рублей, а выдано займов на сумму около 42 миллионов рублей. В результате, по данным СК, кооператив перестал выполнять свои обязательства перед пайщиками, и в 2019 году объявил о банкротстве. Отмечается, что общий ущерб гражданам составил около 700 миллионов рублей.
По информации СК, в ходе обыска у подозреваемых изъято 150 тысяч рублей, 13 тысяч евро и около 4 тысяч долларов, документы на имущество подозреваемых. Решается вопрос об их аресте.
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