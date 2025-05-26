https://ria.ru/20250526/yurtaev-2019177175.html

В Краснодарском крае реализуют 115 проектов на принципах ГЧП

В Краснодарском крае реализуют 115 проектов на принципах ГЧП - РИА Новости, 26.05.2025

В Краснодарском крае реализуют 115 проектов на принципах ГЧП

На территории Краснодарского края на сегодняшний день число реализуемых проектов на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП) достигло 115, сообщает... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T18:16:00+03:00

2025-05-26T18:16:00+03:00

2025-05-26T18:16:00+03:00

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодар

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964897004_0:75:2493:1477_1920x0_80_0_0_8ee5a6b3ed16326b166872bc2aa47894.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. На территории Краснодарского края на сегодняшний день число реализуемых проектов на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП) достигло 115, сообщает пресс-служба администрации региона. "Еще два года назад "портфель" ГЧП-проектов состоял из 68 соглашений на сумму около 95 миллиардов рублей. Сегодня мы реализуем в крае уже 115 проектов, а объем инвестиций составляет порядка 370 миллиардов рублей, в том числе частных – 312 миллиардов рублей. Использование этих механизмов позволяет привлекать частный капитал для реализации общественно значимых проектов, способствуя экономическому росту и развитию инфраструктуры", – сообщил журналистам министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев, его слова приводит пресс-служба. Он отдельно отметил 38 концессионных соглашений, из которых 26 в отношении объектов ЖКХ. В настоящее время по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева все новые проекты предусматривают масштабные меры по обновлению устаревших сетей в течение следующих 3-5 лет. "Это должно значительно повысить качество и надежность услуг, предоставляемых населению, – добавил Юртаев. Кроме того, министр рассказал, что в регионе сформирована благоприятная среда для инвесторов, включающая прозрачные правила, поддержку со стороны властей и доступ к необходимой информации. Среди крупных проектов – строительство трамвайной линии, пяти школ, модернизация сетей водоснабжения и водоотведения в Армавире, Краснодаре и Геленджике. Также заключены три концессионных соглашения на строительство и эксплуатацию комплексов по обращению с твердыми коммунальными отходами общей мощностью 750 тысяч тонн в год. Прорабатывается вопрос реализации на принципах ГЧП проекта по строительству платной четырехполосной автомобильной дороги "г. Краснодар (Дальний западный обход) – г. Абинск – с. Кабардинка" протяженностью 108,5 километров. Планируемый объем инвестиций 276 миллиардов рублей. Ее строительство позволит решить транспортные проблемы таких крупных муниципальных образований, как Краснодар и Новороссийск.

https://ria.ru/20250526/kuban-2019173983.html

https://ria.ru/20250526/kondratev-2019169973.html

краснодарский край

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, вениамин кондратьев, краснодар, экономика