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Специалисты провели более 2,1 тысячи исследований яиц в Подмосковье
Специалисты провели более 2,1 тысячи исследований яиц в Подмосковье - РИА Новости, 26.05.2025
Специалисты провели более 2,1 тысячи исследований яиц в Подмосковье
Специалисты региональной государственной ветеринарной службы Московской области провели свыше 2,1 тысячи исследований яиц с начала года, отобрано более 1,5... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T16:38:00+03:00
2025-05-26T16:38:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Специалисты региональной государственной ветеринарной службы Московской области провели свыше 2,1 тысячи исследований яиц с начала года, отобрано более 1,5 тысяч проб, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. При проведении исследований сотрудники ветслужбы применяют органолептические измерительные методы, где определяется запах и цвет продукта, консистенция и соотношение отдельных частей белка. Также специалисты устанавливают мелкие трещины и проверяют состояние белка и желтка. Всего в Подмосковье действует 79 государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы, в которых трудится 123 высококвалифицированных специалиста. В пресс-службе отметили, что во избежание покупки подделок приобретать пищевую продукцию можно только в санкционированных местах торговли. На таких точках продаж у продукции есть полный комплект документов, в которых можно узнать происхождение товара и другую информацию о нем.
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московская область (подмосковье), яйца
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Яйца
Специалисты провели более 2,1 тысячи исследований яиц в Подмосковье
Специалисты подмосковной ветслужбы провели более 2,1 тысячи исследований яиц
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Специалисты региональной государственной ветеринарной службы Московской области провели свыше 2,1 тысячи исследований яиц с начала года, отобрано более 1,5 тысяч проб, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
При проведении исследований сотрудники ветслужбы применяют органолептические измерительные методы, где определяется запах и цвет продукта, консистенция и соотношение отдельных частей белка. Также специалисты устанавливают мелкие трещины и проверяют состояние белка и желтка.
Всего в Подмосковье действует 79 государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы, в которых трудится 123 высококвалифицированных специалиста.
В пресс-службе отметили, что во избежание покупки подделок приобретать пищевую продукцию можно только в санкционированных местах торговли. На таких точках продаж у продукции есть полный комплект документов, в которых можно узнать происхождение товара и другую информацию о нем.