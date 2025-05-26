https://ria.ru/20250526/yaytsa-2019145235.html

Специалисты провели более 2,1 тысячи исследований яиц в Подмосковье

Специалисты провели более 2,1 тысячи исследований яиц в Подмосковье - РИА Новости, 26.05.2025

Специалисты провели более 2,1 тысячи исследований яиц в Подмосковье

Специалисты региональной государственной ветеринарной службы Московской области провели свыше 2,1 тысячи исследований яиц с начала года, отобрано более 1,5... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T16:38:00+03:00

2025-05-26T16:38:00+03:00

2025-05-26T16:44:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

яйца

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Специалисты региональной государственной ветеринарной службы Московской области провели свыше 2,1 тысячи исследований яиц с начала года, отобрано более 1,5 тысяч проб, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. При проведении исследований сотрудники ветслужбы применяют органолептические измерительные методы, где определяется запах и цвет продукта, консистенция и соотношение отдельных частей белка. Также специалисты устанавливают мелкие трещины и проверяют состояние белка и желтка. Всего в Подмосковье действует 79 государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы, в которых трудится 123 высококвалифицированных специалиста. В пресс-службе отметили, что во избежание покупки подделок приобретать пищевую продукцию можно только в санкционированных местах торговли. На таких точках продаж у продукции есть полный комплект документов, в которых можно узнать происхождение товара и другую информацию о нем.

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московская область (подмосковье), яйца