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Первый замглавы метрополитена Москвы признал вину в получении взятки

Первый замглавы метрополитена Москвы признал вину в получении взятки - РИА Новости, 26.05.2025

Первый замглавы метрополитена Москвы признал вину в получении взятки

Первый заместитель начальника московского метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов признал вину в получении взятки в виде автомобиля... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T03:20:00+03:00

2025-05-26T03:20:00+03:00

2025-05-26T03:20:00+03:00

происшествия

москва

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мосинжпроект

московский метрополитен

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Первый заместитель начальника московского метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов признал вину в получении взятки в виде автомобиля марки Toyota RAV4 за утверждение качества полушпал по договору поставки для строительства новых линий московского метрополитена на общую сумму более 3 миллиардов рублей, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости. "В настоящее время основания изменились, поскольку Дощатов сотрудничает со следствием, дает признательные показания, раскаивается в содеянном",- приводятся в документах доводы защиты, которая настаивала на изменении меры пресечения и просила отпустить Дощатова из СИЗО. Его адвокат считает, что суд "не учел его признательное отношение к содеянному" при продлении срока ареста. Тем не менее, суд оставил Дощатова в СИЗО еще до 23 июня. Срок следствия же продлен до 22 июля. По делу проходят бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Волынский, гендиректор этой компании Александр Васильев и изобретатель Михаил Куцер. Как ранее пояснял РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования дела, следователи установили, что АО "ВО "Технопромимпорт" и АО "Мосинжпроект" заключили договор поставки полушпал для строительства новых линий московского метрополитена на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Фигуранты уголовного дела и иные неустановленные лица, контролирующие деятельность АО "ВО "Технопромимпорт" для хищения бюджетных денежных средств, выделенных на закупку полушпал, вступили между собой в преступный сговор, который сводился к замене оригинальной продукции производителей ОАО "Мапид" и "СОГО с.п.а" на менее качественную. После этого фигуранты и иные неустановленные лица, используя подконтрольное им иностранное юридическое лицо ЮАБ Мапид ЛТ, организовали на территории Белоруссии изготовление полушпал, заведомо не отвечающих требованиям качества, и поставляли продукцию под видом оригинальной в АО "Мосинжпроект", получив за неё оплату более 2 миллиардов рублей. По словам источника, Васильев признал свою вину по делу. Кроме того, собеседник агентства добавил, что в материалах дела содержатся сведения о том, что Дощатов, являясь первым заместителем начальника ГУП "Московский метрополитен", в 2023 году получил от Волынского взятку в виде автомобиля марки Toyota RAW-4 за вынесение положительного решения в отношении качества и количества материалов, поставленных АО "ВО "Технопромимпорт" для строительства объектов метрополитена, что обеспечило получение подрядчиком по договору поставки полушпал гарантийного удержания в сумме 120 миллионов рублей от АО "Мосинжпроект". Ранее суд наложил арест на имущество фигурантов уголовного дела.

https://ria.ru/20250315/metro-2005140928.html

https://ria.ru/20250214/rassledovanie-1999273058.html

https://ria.ru/20250214/sud-1999272506.html

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происшествия, москва, белоруссия, мосинжпроект, московский метрополитен