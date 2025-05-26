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Первый замглавы метрополитена Москвы признал вину в получении взятки - РИА Новости, 26.05.2025
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03:20 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/vzyatka-2019030579.html
Первый замглавы метрополитена Москвы признал вину в получении взятки
Первый замглавы метрополитена Москвы признал вину в получении взятки - РИА Новости, 26.05.2025
Первый замглавы метрополитена Москвы признал вину в получении взятки
Первый заместитель начальника московского метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов признал вину в получении взятки в виде автомобиля... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T03:20:00+03:00
2025-05-26T03:20:00+03:00
происшествия
москва
белоруссия
мосинжпроект
московский метрополитен
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Первый заместитель начальника московского метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов признал вину в получении взятки в виде автомобиля марки Toyota RAV4 за утверждение качества полушпал по договору поставки для строительства новых линий московского метрополитена на общую сумму более 3 миллиардов рублей, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости. "В настоящее время основания изменились, поскольку Дощатов сотрудничает со следствием, дает признательные показания, раскаивается в содеянном",- приводятся в документах доводы защиты, которая настаивала на изменении меры пресечения и просила отпустить Дощатова из СИЗО. Его адвокат считает, что суд "не учел его признательное отношение к содеянному" при продлении срока ареста. Тем не менее, суд оставил Дощатова в СИЗО еще до 23 июня. Срок следствия же продлен до 22 июля. По делу проходят бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Волынский, гендиректор этой компании Александр Васильев и изобретатель Михаил Куцер. Как ранее пояснял РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования дела, следователи установили, что АО "ВО "Технопромимпорт" и АО "Мосинжпроект" заключили договор поставки полушпал для строительства новых линий московского метрополитена на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Фигуранты уголовного дела и иные неустановленные лица, контролирующие деятельность АО "ВО "Технопромимпорт" для хищения бюджетных денежных средств, выделенных на закупку полушпал, вступили между собой в преступный сговор, который сводился к замене оригинальной продукции производителей ОАО "Мапид" и "СОГО с.п.а" на менее качественную. После этого фигуранты и иные неустановленные лица, используя подконтрольное им иностранное юридическое лицо ЮАБ Мапид ЛТ, организовали на территории Белоруссии изготовление полушпал, заведомо не отвечающих требованиям качества, и поставляли продукцию под видом оригинальной в АО "Мосинжпроект", получив за неё оплату более 2 миллиардов рублей. По словам источника, Васильев признал свою вину по делу. Кроме того, собеседник агентства добавил, что в материалах дела содержатся сведения о том, что Дощатов, являясь первым заместителем начальника ГУП "Московский метрополитен", в 2023 году получил от Волынского взятку в виде автомобиля марки Toyota RAW-4 за вынесение положительного решения в отношении качества и количества материалов, поставленных АО "ВО "Технопромимпорт" для строительства объектов метрополитена, что обеспечило получение подрядчиком по договору поставки полушпал гарантийного удержания в сумме 120 миллионов рублей от АО "Мосинжпроект". Ранее суд наложил арест на имущество фигурантов уголовного дела.
https://ria.ru/20250315/metro-2005140928.html
https://ria.ru/20250214/rassledovanie-1999273058.html
https://ria.ru/20250214/sud-1999272506.html
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происшествия, москва, белоруссия, мосинжпроект, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Белоруссия, Мосинжпроект, Московский метрополитен
Первый замглавы метрополитена Москвы признал вину в получении взятки

Первый замглавы метрополитена Москвы Дощатов признал вину в получении взятки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДмитрий Дощатов
Дмитрий Дощатов - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дмитрий Дощатов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Первый заместитель начальника московского метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов признал вину в получении взятки в виде автомобиля марки Toyota RAV4 за утверждение качества полушпал по договору поставки для строительства новых линий московского метрополитена на общую сумму более 3 миллиардов рублей, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости.
"В настоящее время основания изменились, поскольку Дощатов сотрудничает со следствием, дает признательные показания, раскаивается в содеянном",- приводятся в документах доводы защиты, которая настаивала на изменении меры пресечения и просила отпустить Дощатова из СИЗО.
Московский Метрополитен - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Следствие по делу о поставке метро Москвы некачественных полушпал продлили
15 марта, 03:33
Его адвокат считает, что суд "не учел его признательное отношение к содеянному" при продлении срока ареста.
Тем не менее, суд оставил Дощатова в СИЗО еще до 23 июня. Срок следствия же продлен до 22 июля.
По делу проходят бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Волынский, гендиректор этой компании Александр Васильев и изобретатель Михаил Куцер.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Один из фигурантов дела о поставке полушпал метрополитену признал вину
14 февраля, 04:57
Как ранее пояснял РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования дела, следователи установили, что АО "ВО "Технопромимпорт" и АО "Мосинжпроект" заключили договор поставки полушпал для строительства новых линий московского метрополитена на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Фигуранты уголовного дела и иные неустановленные лица, контролирующие деятельность АО "ВО "Технопромимпорт" для хищения бюджетных денежных средств, выделенных на закупку полушпал, вступили между собой в преступный сговор, который сводился к замене оригинальной продукции производителей ОАО "Мапид" и "СОГО с.п.а" на менее качественную. После этого фигуранты и иные неустановленные лица, используя подконтрольное им иностранное юридическое лицо ЮАБ Мапид ЛТ, организовали на территории Белоруссии изготовление полушпал, заведомо не отвечающих требованиям качества, и поставляли продукцию под видом оригинальной в АО "Мосинжпроект", получив за неё оплату более 2 миллиардов рублей. По словам источника, Васильев признал свою вину по делу.
Кроме того, собеседник агентства добавил, что в материалах дела содержатся сведения о том, что Дощатов, являясь первым заместителем начальника ГУП "Московский метрополитен", в 2023 году получил от Волынского взятку в виде автомобиля марки Toyota RAW-4 за вынесение положительного решения в отношении качества и количества материалов, поставленных АО "ВО "Технопромимпорт" для строительства объектов метрополитена, что обеспечило получение подрядчиком по договору поставки полушпал гарантийного удержания в сумме 120 миллионов рублей от АО "Мосинжпроект".
Ранее суд наложил арест на имущество фигурантов уголовного дела.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Суд арестовал имущество фигурантов дела о поставках полушпал метрополитену
14 февраля, 04:21
 
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