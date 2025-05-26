Первый замглавы метрополитена Москвы признал вину в получении взятки
Первый замглавы метрополитена Москвы Дощатов признал вину в получении взятки
Дмитрий Дощатов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Первый заместитель начальника московского метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов признал вину в получении взятки в виде автомобиля марки Toyota RAV4 за утверждение качества полушпал по договору поставки для строительства новых линий московского метрополитена на общую сумму более 3 миллиардов рублей, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости.
"В настоящее время основания изменились, поскольку Дощатов сотрудничает со следствием, дает признательные показания, раскаивается в содеянном",- приводятся в документах доводы защиты, которая настаивала на изменении меры пресечения и просила отпустить Дощатова из СИЗО.
Его адвокат считает, что суд "не учел его признательное отношение к содеянному" при продлении срока ареста.
Тем не менее, суд оставил Дощатова в СИЗО еще до 23 июня. Срок следствия же продлен до 22 июля.
По делу проходят бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Волынский, гендиректор этой компании Александр Васильев и изобретатель Михаил Куцер.
Как ранее пояснял РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования дела, следователи установили, что АО "ВО "Технопромимпорт" и АО "Мосинжпроект" заключили договор поставки полушпал для строительства новых линий московского метрополитена на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Фигуранты уголовного дела и иные неустановленные лица, контролирующие деятельность АО "ВО "Технопромимпорт" для хищения бюджетных денежных средств, выделенных на закупку полушпал, вступили между собой в преступный сговор, который сводился к замене оригинальной продукции производителей ОАО "Мапид" и "СОГО с.п.а" на менее качественную. После этого фигуранты и иные неустановленные лица, используя подконтрольное им иностранное юридическое лицо ЮАБ Мапид ЛТ, организовали на территории Белоруссии изготовление полушпал, заведомо не отвечающих требованиям качества, и поставляли продукцию под видом оригинальной в АО "Мосинжпроект", получив за неё оплату более 2 миллиардов рублей. По словам источника, Васильев признал свою вину по делу.
Кроме того, собеседник агентства добавил, что в материалах дела содержатся сведения о том, что Дощатов, являясь первым заместителем начальника ГУП "Московский метрополитен", в 2023 году получил от Волынского взятку в виде автомобиля марки Toyota RAW-4 за вынесение положительного решения в отношении качества и количества материалов, поставленных АО "ВО "Технопромимпорт" для строительства объектов метрополитена, что обеспечило получение подрядчиком по договору поставки полушпал гарантийного удержания в сумме 120 миллионов рублей от АО "Мосинжпроект".
Ранее суд наложил арест на имущество фигурантов уголовного дела.