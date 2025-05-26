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Глава СПЧ раскритиковал идею выплат беременным школьницам

Глава СПЧ раскритиковал идею выплат беременным школьницам - РИА Новости, 26.05.2025

Глава СПЧ раскритиковал идею выплат беременным школьницам

Такие меры, как выплаты школьницам по беременности, слабо отражаются на уровне рождаемости, заявил РИА Новости председатель Совета при президенте РФ по развитию РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T05:27:00+03:00

2025-05-26T05:27:00+03:00

2025-05-26T05:27:00+03:00

общество

россия

кемеровская область

брянская область

валерий фадеев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Такие меры, как выплаты школьницам по беременности, слабо отражаются на уровне рождаемости, заявил РИА Новости председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Ранее администрация Кемеровской области сообщила, что беременные школьницы в Кузбассе вслед за Орловской и Брянской областями будут получать единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. "На самом деле подобные меры (выплаты беременным школьницам - ред.) очень слабо отражаются на уровне рождаемости. У нас есть реальная демографическая проблема, нельзя подменять решение демографической проблемы такого рода пиар-игрушками", - сказал Фадеев.

https://ria.ru/20250525/ekzameny-2018931754.html

россия

кемеровская область

брянская область

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2025

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общество, россия, кемеровская область, брянская область, валерий фадеев