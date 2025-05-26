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Глава СПЧ раскритиковал идею выплат беременным школьницам
Глава СПЧ раскритиковал идею выплат беременным школьницам - РИА Новости, 26.05.2025
Глава СПЧ раскритиковал идею выплат беременным школьницам
Такие меры, как выплаты школьницам по беременности, слабо отражаются на уровне рождаемости, заявил РИА Новости председатель Совета при президенте РФ по развитию РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T05:27:00+03:00
2025-05-26T05:27:00+03:00
2025-05-26T05:27:00+03:00
общество
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кемеровская область
брянская область
валерий фадеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Такие меры, как выплаты школьницам по беременности, слабо отражаются на уровне рождаемости, заявил РИА Новости председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Ранее администрация Кемеровской области сообщила, что беременные школьницы в Кузбассе вслед за Орловской и Брянской областями будут получать единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. "На самом деле подобные меры (выплаты беременным школьницам - ред.) очень слабо отражаются на уровне рождаемости. У нас есть реальная демографическая проблема, нельзя подменять решение демографической проблемы такого рода пиар-игрушками", - сказал Фадеев.
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общество, россия, кемеровская область, брянская область, валерий фадеев
Общество, Россия, Кемеровская область, Брянская область, Валерий Фадеев
Глава СПЧ раскритиковал идею выплат беременным школьницам
Фадеев: выплаты беременным школьницам не отражаются на уровне рождаемости