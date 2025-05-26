https://ria.ru/20250526/vsu-2019187187.html

Украинские пленные рассказали о позициях, заваленных телами военных ВСУ

Украинские пленные рассказали о позициях, заваленных телами военных ВСУ - РИА Новости, 26.05.2025

Украинские пленные рассказали о позициях, заваленных телами военных ВСУ

Украинское командование не забирает тела погибших военнослужащих ВСУ из лесополос в Сумской области и заводит на эти позиции мобилизованных, об этом рассказали... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T18:58:00+03:00

2025-05-26T18:58:00+03:00

2025-05-26T18:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

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КУРСК, 26 мая - РИА Новости. Украинское командование не забирает тела погибших военнослужащих ВСУ из лесополос в Сумской области и заводит на эти позиции мобилизованных, об этом рассказали РИА Новости военнослужащие 425-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, взятые в плен бойцами 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ группировки войск "Север" ВС РФ в Сумской области. Как рассказали украинские пленные, в лесополосе, куда их завели на позиции, лежали тела убитых ранее украинских военнослужащих. Никакого оружия и снаряжения при них уже не было. "Прошли ту посадку, там еще наших много трупов было уже... Уже поняли, что здесь что-то не так... наших много тел было. Такое первый раз увидел, в голове не укладывается, то, что я видел. Человек 20, может больше... Бронежилетов там не было, рюкзаков не было, оружия тоже не было",- рассказал один из украинских пленных. Второй пленный украинский военнослужащий отметил, что когда их заводили на позиции и кто-либо из мобилизованных пытался что-то узнать у заводивших их "старших" бойцов о том, куда они идут и на какие позиции, они отвечали агрессивно, пресекая любой диалог на эту тему. "Погрузили нас в "Казак" (бронированный автомобиль украинского производства - ред.), вывезли к дамбе, была разбитая дамба. Был старший. Я так понял, все такие, как я были (мобилизованные - ред.), потому что никто ничего не знал. Мы слушались его (старшего - ред.). Привезли, долго шли пешком, он вел нас молча. Что-то пытались спрашивать, где, куда мы идем? Это все прекращалось матами, угрозами: "Закрой рот, закройся", - подытожил второй военнопленный. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20250526/ukraina-2019140614.html

https://ria.ru/20250526/vsu-2019092869.html

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сумская область, украина, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф