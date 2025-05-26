https://ria.ru/20250526/vsu-2019122406.html

Из-за агрессии ВСУ в ДНР за неделю пострадали 17 человек

Из-за агрессии ВСУ в ДНР за неделю пострадали 17 человек - РИА Новости, 26.05.2025

Из-за агрессии ВСУ в ДНР за неделю пострадали 17 человек

Семнадцать человек, в том числе один ребенок, пострадали в ДНР в результате украинской вооруженной агрессии за минувшую неделю, сообщает аппарат регионального... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T15:30:00+03:00

2025-05-26T15:30:00+03:00

2025-05-26T15:30:00+03:00

донецкая народная республика

украина

дарья морозова

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Семнадцать человек, в том числе один ребенок, пострадали в ДНР в результате украинской вооруженной агрессии за минувшую неделю, сообщает аппарат регионального омбудсмена Дарьи Морозовой. В публикации Telegram-канала аппарата омбудсмена приводится инфографика. По ее данным, в республике с 19 по 25 мая пострадали 17 человек, среди которых один ребенок. Уточняется, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9 685 человек, среди них 247 детей. Число пострадавших из-за действий ВСУ составило 15 698 человек, среди них 1 012 детей, добавили в аппарате омбудсмена.

https://ria.ru/20250526/vsu-2019107514.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, украина, дарья морозова, вооруженные силы украины, происшествия