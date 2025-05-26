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Киеву придется отказаться от неподконтрольных территорий, заявили в Раде - РИА Новости, 26.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:03 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/vsu-2019102613.html
Киеву придется отказаться от неподконтрольных территорий, заявили в Раде
Киеву придется отказаться от неподконтрольных территорий, заявили в Раде - РИА Новости, 26.05.2025
Киеву придется отказаться от неподконтрольных территорий, заявили в Раде
Депутат Верховной рады Тарас Тарасенко заявил, что Украине придется отказаться от неподконтрольных ВСУ территорий, однако украинские власти не будут это... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T14:03:00+03:00
2025-05-26T14:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
республика крым
владимир путин
лана зеркаль
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады Тарас Тарасенко заявил, что Украине придется отказаться от неподконтрольных ВСУ территорий, однако украинские власти не будут это юридически признавать. Тарасенко поддержал высказывание чрезвычайного и полномочного посла Украины Ланы Зеркаль о том, что для Украины "красными линиями" на переговорах является армия, язык и вера, а не территории. "Я бы ее немного изменил, подходы. Это как с финнами, они говорят, что сохранили независимость, но не сберегли суверенитет, потому что суверенитет определяется границей... Скорее всего, нам (Украине - ред.) придется заключать договор-меморандум о том, что не будем признавать субъектность этих территорий, перемирие будет по какой-то линии разделения", - сказал Тарасенко в интервью украинскому YouTube-каналу "Откровенно". По его словам, Украине следует сперва сохранить нацию, затем территории, которые есть сейчас. Ведущая уточнила, означает ли это, что де-юре Украина должна отказаться от территорий, которые не подконтрольны ВСУ. "Наоборот, де-факто отказаться, а де-юре не признавать, то есть юридически у нас все закреплено в конституции, и по границе 1991 года мы не от чего не должны отказываться", - сказал депутат. По его мнению, реальными "красными линиями" в понимании населения страны и военнослужащих ВСУ являются потери личного состава, поскольку они воевали за Украину, не за конкретные территории. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Республика Крым, Владимир Путин, Лана Зеркаль, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, ООН, В мире
Киеву придется отказаться от неподконтрольных территорий, заявили в Раде

Депутат Рады Тарасенко: Киеву придется отказаться от неподконтрольных земель

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады Тарас Тарасенко заявил, что Украине придется отказаться от неподконтрольных ВСУ территорий, однако украинские власти не будут это юридически признавать.
Тарасенко поддержал высказывание чрезвычайного и полномочного посла Украины Ланы Зеркаль о том, что для Украины "красными линиями" на переговорах является армия, язык и вера, а не территории.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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"Я бы ее немного изменил, подходы. Это как с финнами, они говорят, что сохранили независимость, но не сберегли суверенитет, потому что суверенитет определяется границей... Скорее всего, нам (Украине - ред.) придется заключать договор-меморандум о том, что не будем признавать субъектность этих территорий, перемирие будет по какой-то линии разделения", - сказал Тарасенко в интервью украинскому YouTube-каналу "Откровенно".
По его словам, Украине следует сперва сохранить нацию, затем территории, которые есть сейчас. Ведущая уточнила, означает ли это, что де-юре Украина должна отказаться от территорий, которые не подконтрольны ВСУ. "Наоборот, де-факто отказаться, а де-юре не признавать, то есть юридически у нас все закреплено в конституции, и по границе 1991 года мы не от чего не должны отказываться", - сказал депутат.
По его мнению, реальными "красными линиями" в понимании населения страны и военнослужащих ВСУ являются потери личного состава, поскольку они воевали за Украину, не за конкретные территории.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияРеспублика КрымВладимир ПутинЛана ЗеркальВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныООНВ мире
 
 
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