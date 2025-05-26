https://ria.ru/20250526/vsu-2019092869.html

ВСУ убили курского пенсионера, издевательства над которым снимали на видео

ВСУ убили курского пенсионера, издевательства над которым снимали на видео - РИА Новости, 26.05.2025

ВСУ убили курского пенсионера, издевательства над которым снимали на видео

Украинские боевики убили пенсионера Александра Григорьева, издевательства над которым снимали на видео в курском приграничье, сообщила РИА Новости его дочь... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T13:17:00+03:00

2025-05-26T13:17:00+03:00

2025-05-26T13:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

валерий герасимов

владимир путин

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россия

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Украинские боевики убили пенсионера Александра Григорьева, издевательства над которым снимали на видео в курском приграничье, сообщила РИА Новости его дочь Светлана Петренко."Его нет больше. Его убили украинцы в марте месяце, когда уже зашли наши туда на территорию, в Гоголевку. Он прожил там все это время (оккупации. — Прим. ред.), и в самом конце его убили. Не дожил совсем немножко — он умер 25 марта", — сказала собеседница агентства.Петренко отметила, что кремировала тело отца и пока не решила, где его захоронить, потому что еще не знает, где она будет дальше жить.Резонансное видеоВ середине августа прошлого года в Telegram-каналах получил широкое распространение ролик, на котором украинские солдаты издевались над пожилым мужчиной в курском приграничье. Они надели каски с символикой СС и, имитируя немецкий акцент, оскорбляли пенсионера, параллельно снимая происходящие на камеру.Занимавший в тот момент пост главы Суджанского района Александр Богачев сообщил РИА Новости, что мужчина на кадрах — Александр Григорьев. По его данным, видео сняли в селе Заолешенка, почти в пригороде Суджи, тогда же начались поиски пропавшего. Его дочь уточнила, что с 7 августа ничего не знает о судьбе отца.Освобождение регионаДвадцать шестого апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это создает условия для краха киевского режима и успешных действий армии на других важнейших участках фронта.По данным Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье противник потерял более 75 тысяч человек.

https://ria.ru/20250525/svo-2018674065.html

https://ria.ru/20250526/komandiry-2019078898.html

https://ria.ru/20250524/minoborony-2018804579.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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валерий герасимов, владимир путин, курская область, россия, вооруженные силы украины, суджа