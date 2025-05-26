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ВСУ убили курского пенсионера, издевательства над которым снимали на видео - РИА Новости, 26.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:17 26.05.2025 (обновлено: 13:57 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/vsu-2019092869.html
ВСУ убили курского пенсионера, издевательства над которым снимали на видео
ВСУ убили курского пенсионера, издевательства над которым снимали на видео - РИА Новости, 26.05.2025
ВСУ убили курского пенсионера, издевательства над которым снимали на видео
Украинские боевики убили пенсионера Александра Григорьева, издевательства над которым снимали на видео в курском приграничье, сообщила РИА Новости его дочь... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T13:17:00+03:00
2025-05-26T13:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
валерий герасимов
владимир путин
курская область
россия
вооруженные силы украины
суджа
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Украинские боевики убили пенсионера Александра Григорьева, издевательства над которым снимали на видео в курском приграничье, сообщила РИА Новости его дочь Светлана Петренко."Его нет больше. Его убили украинцы в марте месяце, когда уже зашли наши туда на территорию, в Гоголевку. Он прожил там все это время (оккупации. — Прим. ред.), и в самом конце его убили. Не дожил совсем немножко — он умер 25 марта", — сказала собеседница агентства.Петренко отметила, что кремировала тело отца и пока не решила, где его захоронить, потому что еще не знает, где она будет дальше жить.Резонансное видеоВ середине августа прошлого года в Telegram-каналах получил широкое распространение ролик, на котором украинские солдаты издевались над пожилым мужчиной в курском приграничье. Они надели каски с символикой СС и, имитируя немецкий акцент, оскорбляли пенсионера, параллельно снимая происходящие на камеру.Занимавший в тот момент пост главы Суджанского района Александр Богачев сообщил РИА Новости, что мужчина на кадрах — Александр Григорьев. По его данным, видео сняли в селе Заолешенка, почти в пригороде Суджи, тогда же начались поиски пропавшего. Его дочь уточнила, что с 7 августа ничего не знает о судьбе отца.Освобождение регионаДвадцать шестого апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это создает условия для краха киевского режима и успешных действий армии на других важнейших участках фронта.По данным Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье противник потерял более 75 тысяч человек.
https://ria.ru/20250525/svo-2018674065.html
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валерий герасимов, владимир путин, курская область, россия, вооруженные силы украины, суджа
Специальная военная операция на Украине, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Суджа
ВСУ убили курского пенсионера, издевательства над которым снимали на видео

ВСУ убили пенсионера Григорьева, которого снимали на видео в курском приграничье

© Кадр видео из соцсетейПенсионер Александр Григорьев из Курской области, над которым издевались солдаты ВСУ
Пенсионер Александр Григорьев из Курской области, над которым издевались солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Кадр видео из соцсетей
Пенсионер Александр Григорьев из Курской области, над которым издевались солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Украинские боевики убили пенсионера Александра Григорьева, издевательства над которым снимали на видео в курском приграничье, сообщила РИА Новости его дочь Светлана Петренко.
"Его нет больше. Его убили украинцы в марте месяце, когда уже зашли наши туда на территорию, в Гоголевку. Он прожил там все это время (оккупации. — Прим. ред.), и в самом конце его убили. Не дожил совсем немножко — он умер 25 марта", — сказала собеседница агентства.
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25 мая, 08:00

Минобороны объявило об освобождении Гоголевки 28 марта.

Петренко отметила, что кремировала тело отца и пока не решила, где его захоронить, потому что еще не знает, где она будет дальше жить.
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Вчера, 12:15

Резонансное видео

В середине августа прошлого года в Telegram-каналах получил широкое распространение ролик, на котором украинские солдаты издевались над пожилым мужчиной в курском приграничье. Они надели каски с символикой СС и, имитируя немецкий акцент, оскорбляли пенсионера, параллельно снимая происходящие на камеру.
Занимавший в тот момент пост главы Суджанского района Александр Богачев сообщил РИА Новости, что мужчина на кадрах — Александр Григорьев. По его данным, видео сняли в селе Заолешенка, почти в пригороде Суджи, тогда же начались поиски пропавшего. Его дочь уточнила, что с 7 августа ничего не знает о судьбе отца.
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Освобождение региона

Двадцать шестого апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это создает условия для краха киевского режима и успешных действий армии на других важнейших участках фронта.
По данным Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье противник потерял более 75 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВалерий ГерасимовВладимир ПутинКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныСуджа
 
 
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