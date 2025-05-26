ВСУ убили курского пенсионера, издевательства над которым снимали на видео
ВСУ убили пенсионера Григорьева, которого снимали на видео в курском приграничье
© Кадр видео из соцсетейПенсионер Александр Григорьев из Курской области, над которым издевались солдаты ВСУ
© Кадр видео из соцсетей
Пенсионер Александр Григорьев из Курской области, над которым издевались солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Украинские боевики убили пенсионера Александра Григорьева, издевательства над которым снимали на видео в курском приграничье, сообщила РИА Новости его дочь Светлана Петренко.
"Его нет больше. Его убили украинцы в марте месяце, когда уже зашли наши туда на территорию, в Гоголевку. Он прожил там все это время (оккупации. — Прим. ред.), и в самом конце его убили. Не дожил совсем немножко — он умер 25 марта", — сказала собеседница агентства.
Минобороны объявило об освобождении Гоголевки 28 марта.
Петренко отметила, что кремировала тело отца и пока не решила, где его захоронить, потому что еще не знает, где она будет дальше жить.
Резонансное видео
В середине августа прошлого года в Telegram-каналах получил широкое распространение ролик, на котором украинские солдаты издевались над пожилым мужчиной в курском приграничье. Они надели каски с символикой СС и, имитируя немецкий акцент, оскорбляли пенсионера, параллельно снимая происходящие на камеру.
Занимавший в тот момент пост главы Суджанского района Александр Богачев сообщил РИА Новости, что мужчина на кадрах — Александр Григорьев. По его данным, видео сняли в селе Заолешенка, почти в пригороде Суджи, тогда же начались поиски пропавшего. Его дочь уточнила, что с 7 августа ничего не знает о судьбе отца.
Освобождение региона
Двадцать шестого апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это создает условия для краха киевского режима и успешных действий армии на других важнейших участках фронта.
По данным Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье противник потерял более 75 тысяч человек.
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