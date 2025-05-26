https://ria.ru/20250526/vsu-2019036826.html

Участник боев за Мариуполь рассказал о ловушке ВСУ

Участник боев за Мариуполь рассказал о ловушке ВСУ - РИА Новости, 26.05.2025

Участник боев за Мариуполь рассказал о ловушке ВСУ

Сотрудник первого специального полка МВД по ДНР по имени Роман, участвовавший в боях за Мариуполь в 2022 году, рассказал РИА Новости, как три года назад после... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T05:42:00+03:00

2025-05-26T05:42:00+03:00

2025-05-26T05:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МАРИУПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Сотрудник первого специального полка МВД по ДНР по имени Роман, участвовавший в боях за Мариуполь в 2022 году, рассказал РИА Новости, как три года назад после зачистки девятиэтажки от ВСУ в логове противника были обнаружены документы НАТО и ловушка - бронежилет, под которым была спрятана граната без чеки. Роман сейчас служит в первом специальном полку МВД по Донецкой Народной Республике, в марте 2022 года он принимал участие в боях за Мариуполь. На груди у полицейского несколько медалей, в том числе и "За освобождение Мариуполя". Он прибыл в город осмотреть места, где были самые сложные столкновения с противником. Как признался Роман, за последнее время Мариуполь сильно изменился: отстроили дома, школы и детские сады, работают магазины. Но тогда во дворе на улице Мамина-Сибиряка была совсем другая обстановка. "Эти места узнаваемые, но последняя картинка, которая у меня сейчас перед глазами стоит, это горящие дома, костры, на которых люди пытались себе приготовить поесть. Люди в подвалах, черные, грязные, испуганные", - вспоминает полицейский. По его словам, в одной из девятиэтажек засели украинские военные, в основном, бойцы запрещённого в России националистического батальона "Азов"*, морской пехоты. "Была осуществлена зачистка данной девятиэтажки. На девятом этаже, в квартире, где находились ВСУ-шники, мы обнаружили бронежилет с гранатой без кольца. Видать, в спешке они уходили, ну и решили такую нам подлянку сделать, в надежде на то, что мы начнем этот бронежилет сразу, наверное, примерять. Также были обнаружены документы НАТОвские на английском языке. Все это было передано руководству потом", - вспоминает Роман. Когда его группа стала выходить из дома, по ней начался обстрел из соседней девятиэтажки, там находилось несколько огневых точек противника. Сейчас этого дома уже нет, снесен. "Противник, увидев, что мы выбегаем группой на данную тропу для ухода в тыл, открыл по нам плотный огонь из пулемета, из автомата, ранив командира подразделения, который находился в составе нашей группы. И нашей четверкой мы на данной тропе упали. Три сотрудника ранены, и мне одному повезло остаться целым. С линии огня сместиться мы никуда не могли, поэтому пришлось находиться под шквальным огнем противника до того момента, пока не получилось подъехать нашей технике. Это был танк, БМП. Между выстрелами танка мы успели схватить командира подразделения за бронежилеты с вторым раненым коллегой, который был ранен в руку. И утащить в безопасное место", - рассказывает Роман По его словам, второго бойца, раненого в ногу, забрали бойцы его группы, которые не успели перебежать дорожку. Тогда, отметил полицейский, он не получил ни царапины, но ранен был позже - при взятии металлургического комбината имени Ильича. По его словам, на больничном он пробыл две недели, а когда вернулся в строй, принял участие в выводе "азовцев"* с завода "Азовсталь". Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250526/shturm-2019031404.html

https://ria.ru/20250524/vsu-2018803663.html

https://ria.ru/20250525/mariupol-2018928316.html

https://ria.ru/20250524/zhitel-2018878151.html

россия

мариуполь

донецкая народная республика

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россия, мариуполь, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины, нато