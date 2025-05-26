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При украинском обстреле в Херсонской области пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 26.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 26.05.2025 (обновлено: 15:03 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/vsu--2019114522.html
При украинском обстреле в Херсонской области пострадали два мирных жителя
При украинском обстреле в Херсонской области пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 26.05.2025
При украинском обстреле в Херсонской области пострадали два мирных жителя
В результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали два жителя Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T14:56:00+03:00
2025-05-26T15:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
каховка
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. В результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали два жителя Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "В Новой Каховке ранен мужчина 1966 г.р. Он доставлен в больницу с проникающими ранениями брюшной полости и груди. Также в городе повреждён многоквартирный жилой дом. В Князе-Григорьевке Великолепетихского округа женщина 1975 г.р. госпитализирована с минно-взрывной травмой и ранением шеи", - написал Сальдо в Telegram-канале. Кроме того, в Каховке вследствие обстрела сгорел неэксплуатируемый жилой дом. В Дудчино Каховского муниципального округа выбиты окна, посечён фасад частного дома. В Железном Порту загорелась сухая трава - огонь потушен. Противник также обстрелял Алешки, Днепряны, Горностаевку, Корсунку, Новую Маячку, Новую Збурьевку, Песчановку, написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
новая каховка
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херсонская область , новая каховка, каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Каховка, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле в Херсонской области пострадали два мирных жителя

При обстреле со стороны ВСУ в Херсонской области пострадали два мирных жителя

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия ракетного обстрела ВСУ Херсонской области. 26 мая 2025
Последствия ракетного обстрела ВСУ Херсонской области. 26 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия ракетного обстрела ВСУ Херсонской области. 26 мая 2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. В результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали два жителя Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Новой Каховке ранен мужчина 1966 г.р. Он доставлен в больницу с проникающими ранениями брюшной полости и груди. Также в городе повреждён многоквартирный жилой дом. В Князе-Григорьевке Великолепетихского округа женщина 1975 г.р. госпитализирована с минно-взрывной травмой и ранением шеи", - написал Сальдо в Telegram-канале.
Кроме того, в Каховке вследствие обстрела сгорел неэксплуатируемый жилой дом. В Дудчино Каховского муниципального округа выбиты окна, посечён фасад частного дома. В Железном Порту загорелась сухая трава - огонь потушен. Противник также обстрелял Алешки, Днепряны, Горностаевку, Корсунку, Новую Маячку, Новую Збурьевку, Песчановку, написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаКаховкаВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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