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При украинском обстреле в Херсонской области пострадали два мирных жителя
При украинском обстреле в Херсонской области пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 26.05.2025
При украинском обстреле в Херсонской области пострадали два мирных жителя
В результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали два жителя Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T14:56:00+03:00
2025-05-26T14:56:00+03:00
2025-05-26T15:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. В результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали два жителя Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "В Новой Каховке ранен мужчина 1966 г.р. Он доставлен в больницу с проникающими ранениями брюшной полости и груди. Также в городе повреждён многоквартирный жилой дом. В Князе-Григорьевке Великолепетихского округа женщина 1975 г.р. госпитализирована с минно-взрывной травмой и ранением шеи", - написал Сальдо в Telegram-канале. Кроме того, в Каховке вследствие обстрела сгорел неэксплуатируемый жилой дом. В Дудчино Каховского муниципального округа выбиты окна, посечён фасад частного дома. В Железном Порту загорелась сухая трава - огонь потушен. Противник также обстрелял Алешки, Днепряны, Горностаевку, Корсунку, Новую Маячку, Новую Збурьевку, Песчановку, написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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При украинском обстреле в Херсонской области пострадали два мирных жителя
При обстреле со стороны ВСУ в Херсонской области пострадали два мирных жителя