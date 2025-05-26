https://ria.ru/20250526/vsu--2019095554.html

ВСУ бежали из Беловодов, бросив раненых и убитых

ВСУ бежали из Беловодов, бросив раненых и убитых - РИА Новости, 26.05.2025

ВСУ бежали из Беловодов, бросив раненых и убитых

Украинские подразделения бежали из населённого пункта Беловоды в Сумской области, бросив раненых и убитых, часть из них сложили оружие и сдались в плен,... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T13:30:00+03:00

2025-05-26T13:30:00+03:00

2025-05-26T13:30:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Украинские подразделения бежали из населённого пункта Беловоды в Сумской области, бросив раненых и убитых, часть из них сложили оружие и сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ. Об освобождении Беловодов МО РФ сообщило в понедельник. "Штурмовые группы "крылатой пехоты", используя весь арсенал стрелкового вооружения, штурмом овладели населенным пунктом. Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен", - говорится в сообщении. Отмечается, что населённый пункт освободили подразделения 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из состава группировки войск "Север" при поддержке авиации и огня артиллерии. В ходе разведки позиций ВСУ с воздуха десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника в Беловодах и подступах к ним. В результате контрбатарейной борьбы артиллерия подавила огневые точки ВСУ и уничтожила пункты управления. С помощью FPV-дронов и беспилотников самолётного типа были нанесены удары по укрепленным позициям в постройках, где укрывались боевики ВСУ. Также была нарушена логистика противника, ему отрезали все подъездные пути для подвоза боеприпасов, продовольствия и материальных средств, сорвали ротацию и эвакуацию личного состава. "Деморализовав противника точными ударами и подавив огневые средства противника, десантники с нескольких направлений, пошли на штурм. Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и корректировали их действия. Вскрытые огневые средства сразу уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем из автоматических гранатометов", - рассказали в МО РФ. Как подчеркнул помощник начальника разведки бригады с позывным "Дозор", одним из основных факторов успеха российских подразделений стало перерезание логистических путей и закрытие воздушного пространства. Сейчас, по его словам, штурмовики ведут зачистку населённого пункта. Кроме того, в него заходят подразделения закрепления и занимают позиции для разворачивания обороны. В знак освобождения населенного пункта от украинских формирований десантники подняли над селом флаг Воздушно-десантных войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

https://ria.ru/20250525/smi-2018995361.html

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россия, сумская область, вооруженные силы украины