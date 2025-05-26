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ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действий "Днепра" за сутки

ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 26.05.2025

ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действий "Днепра" за сутки

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 65 военных ВСУ, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T12:12:00+03:00

2025-05-26T12:12:00+03:00

2025-05-26T12:17:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 65 военных ВСУ, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малая Токмачка Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 65-ти военнослужащих, четыре автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

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вооруженные силы украины, россия, безопасность