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ВСУ потеряли до 235 военных в зоне действий "Запада" за сутки

ВСУ потеряли до 235 военных в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 26.05.2025

ВСУ потеряли до 235 военных в зоне действий "Запада" за сутки

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, танк, две бронемашины, сообщили в Минобороны РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T12:09:00+03:00

2025-05-26T12:09:00+03:00

2025-05-26T12:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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харьковская область

кировск

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, танк, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Глущенково, Ольговка, Андреевка, Песчаное Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, харьковская область, кировск, министерство обороны рф (минобороны рф)