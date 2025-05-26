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ВСУ потеряли до 235 военных в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли до 235 военных в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 26.05.2025
ВСУ потеряли до 235 военных в зоне действий "Запада" за сутки
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, танк, две бронемашины, сообщили в Минобороны РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:09:00+03:00
2025-05-26T12:09:00+03:00
2025-05-26T12:12:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, танк, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Глущенково, Ольговка, Андреевка, Песчаное Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, харьковская область, кировск, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Харьковская область, Кировск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 235 военных в зоне действий "Запада" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 235 военных в зоне действий "Запада" за сутки