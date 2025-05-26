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ВСУ потеряли до 235 военных в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 26.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:09 26.05.2025 (обновлено: 12:12 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/vsu--2019077828.html
ВСУ потеряли до 235 военных в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли до 235 военных в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 26.05.2025
ВСУ потеряли до 235 военных в зоне действий "Запада" за сутки
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, танк, две бронемашины, сообщили в Минобороны РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:09:00+03:00
2025-05-26T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
харьковская область
кировск
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, танк, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Глущенково, Ольговка, Андреевка, Песчаное Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.
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харьковская область
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, харьковская область, кировск, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Харьковская область, Кировск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 235 военных в зоне действий "Запада" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 235 военных в зоне действий "Запада" за сутки

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, танк, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Глущенково, Ольговка, Андреевка, Песчаное Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьХарьковская областьКировскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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