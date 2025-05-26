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ВС России ночью нанесли удар по аэродрому в Хмельницкой области - РИА Новости, 26.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:08 26.05.2025 (обновлено: 12:57 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/vs-2019077457.html
ВС России ночью нанесли удар по аэродрому в Хмельницкой области
ВС России ночью нанесли удар по аэродрому в Хмельницкой области - РИА Новости, 26.05.2025
ВС России ночью нанесли удар по аэродрому в Хмельницкой области
Минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:08:00+03:00
2025-05-26T12:57:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
безопасность
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, сообщило Минобороны."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам на аэродроме Староконстантинов. Цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены", — говорится в сводке.Кроме того, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам боеприпасов, местам хранения ударных дронов и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 152 районах, рассказали в военном ведомстве.Силы ПВО сбили за сутки семь американских управляемых авиационных бомб JDAM и пять снарядов РСЗО HIMARS, а также 220 беспилотников, из них 139 — вне зоны специальной военной операции.Всего за время спецоперации на Украине удалось уничтожить:
https://ria.ru/20250526/ukraina-2019046767.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, хмельницкая область, безопасность
Россия, Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Безопасность
ВС России ночью нанесли удар по аэродрому в Хмельницкой области

ВС России ночью нанесли удар по объектам на аэродроме в Хмельницкой области

© РИА НовостиАвиабомбы ФАБ-500 на полевом аэродроме, где базируются самолеты ВКС России
Авиабомбы ФАБ-500 на полевом аэродроме, где базируются самолеты ВКС России - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости
Авиабомбы ФАБ-500 на полевом аэродроме, где базируются самолеты ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, сообщило Минобороны.
«
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам на аэродроме Староконстантинов. Цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены", — говорится в сводке.
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Кроме того, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам боеприпасов, местам хранения ударных дронов и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 152 районах, рассказали в военном ведомстве.
Силы ПВО сбили за сутки семь американских управляемых авиационных бомб JDAM и пять снарядов РСЗО HIMARS, а также 220 беспилотников, из них 139 — вне зоны специальной военной операции.
Всего за время спецоперации на Украине удалось уничтожить:
  • 663 самолета;
  • 283 вертолета;
  • 59 652 дрона;
  • 607 зенитных ракетных комплексов;
  • 23 594 танка и других боевых бронированных машин;
  • 1564 боевые машины реактивных систем залпового огня;
  • 25 306 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 36 001 военный автомобиль.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХмельницкая областьБезопасность
 
 
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