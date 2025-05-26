https://ria.ru/20250526/vs-2019077457.html

ВС России ночью нанесли удар по аэродрому в Хмельницкой области

ВС России ночью нанесли удар по аэродрому в Хмельницкой области - РИА Новости, 26.05.2025

ВС России ночью нанесли удар по аэродрому в Хмельницкой области

Минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T12:08:00+03:00

2025-05-26T12:08:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, сообщило Минобороны."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам на аэродроме Староконстантинов. Цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены", — говорится в сводке.Кроме того, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам боеприпасов, местам хранения ударных дронов и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 152 районах, рассказали в военном ведомстве.Силы ПВО сбили за сутки семь американских управляемых авиационных бомб JDAM и пять снарядов РСЗО HIMARS, а также 220 беспилотников, из них 139 — вне зоны специальной военной операции.Всего за время спецоперации на Украине удалось уничтожить:

https://ria.ru/20250526/ukraina-2019046767.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, хмельницкая область, безопасность