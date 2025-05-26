ВС России ночью нанесли удар по аэродрому в Хмельницкой области
ВС России ночью нанесли удар по объектам на аэродроме в Хмельницкой области
Авиабомбы ФАБ-500 на полевом аэродроме, где базируются самолеты ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, сообщило Минобороны.
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"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам на аэродроме Староконстантинов. Цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены", — говорится в сводке.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам боеприпасов, местам хранения ударных дронов и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 152 районах, рассказали в военном ведомстве.
Силы ПВО сбили за сутки семь американских управляемых авиационных бомб JDAM и пять снарядов РСЗО HIMARS, а также 220 беспилотников, из них 139 — вне зоны специальной военной операции.
Всего за время спецоперации на Украине удалось уничтожить:
- 663 самолета;
- 283 вертолета;
- 59 652 дрона;
- 607 зенитных ракетных комплексов;
- 23 594 танка и других боевых бронированных машин;
- 1564 боевые машины реактивных систем залпового огня;
- 25 306 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 36 001 военный автомобиль.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18