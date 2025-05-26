https://ria.ru/20250526/vrachi-2019094895.html

Врачи Подмосковья провели более 15 тысяч телеконсультаций с коллегами

Врачи Подмосковья провели более 15 тысяч телеконсультаций с коллегами - РИА Новости, 26.05.2025

Врачи Подмосковья провели более 15 тысяч телеконсультаций с коллегами

Врачи Московской области провели более 15 тысяч телемедицинских консультаций с коллегами с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T13:25:00+03:00

2025-05-26T13:25:00+03:00

2025-05-26T13:25:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Врачи Московской области провели более 15 тысяч телемедицинских консультаций с коллегами с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. "Телемедициной активно пользуются врачи региона, особенно из отдаленных округов. Если у специалиста возникают вопросы при постановке диагноза, назначении лечения или терапии, он может проконсультироваться онлайн с коллегами из областных больниц или ведущих медорганизаций региона – ДКЦ им. Л. М. Рошаля или МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. Всего с начала года врачи региона такой возможностью воспользовались более 15 тысяч раз", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Так, воспользоваться телемедициной могут взрослые и дети. Жители дистанционно консультируются с врачами по результатам анализов или диспансеризации, а также продлевают рецепт на льготное лекарство. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение "РТ ДокторОнлайн", региональный портал госуслуг "Здоровье", инфомат в медицинской организации, через телефон 122 или на приеме у врача.

https://ria.ru/20250523/rentgen-2018726443.html

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московская область (подмосковье), врачи