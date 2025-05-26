https://ria.ru/20250526/vrach-2019030344.html
Врач рассказала, почему опасно быстрое похудение
Врач рассказала, почему опасно быстрое похудение - РИА Новости, 26.05.2025
Врач рассказала, почему опасно быстрое похудение
Быстрое похудение перед пляжным сезоном опасно для здоровья, так как у человека могут обостриться болезни и развиться новые патологии, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T03:13:00+03:00
2025-05-26T03:13:00+03:00
2025-05-26T03:13:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845636206_0:129:3068:1856_1920x0_80_0_0_3aac7b0faef4600c7f6bd166b3283f31.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Быстрое похудение перед пляжным сезоном опасно для здоровья, так как у человека могут обостриться болезни и развиться новые патологии, рассказала РИА Новости ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Ульяна Махова. Каждый год с приближением пляжного сезона люди часто прибегают к экстремальным диетам, чтобы в короткие сроки значительно сбросить вес, отметила врач. Этот подход сопряжен с серьезными негативными последствиями для организма. "Резкое похудение представляет значительный риск для здоровья, связанный с несколькими факторами, такими как обострение существующих болезней и развитие новых патологий, высвобождение накопившихся в жировой ткани токсинов, обезвоживание, утраты мышечной массы и дефицита важных нутриентов", - рассказала Махова. Жировая ткань может удерживать большое количество вредных веществ, например, тяжелые металлы, пестициды, промышленные химикаты. Во время активного похудения токсины выводятся из нее и попадают в общий кровоток, перегружая печень и почки, отметила специалист. По ее словам, это может вызвать острые проявления интоксикации: головные боли, усталость, головокружение, тошноту, расстройство ЖКТ, кожные реакции, проблемы с волосами. "Большая часть первоначального снижения веса связана с утратой жидкости. Недостаток воды влияет на работу почек, вызывает чувство усталости, головную боль, снижение работоспособности и общее плохое самочувствие", - добавила врач. Она уточнила, что во время быстрого похудения организм пытается компенсировать дефицит энергии и вместо жира начинает разрушать мышечные белки. Потеря мышечной массы приводит к уменьшению физической силы, ухудшению осанки, снижению скорости обмена веществ и увеличению вероятности травмирования суставов. Из-за снижения ежедневного потребления калорий метаболизм замедляется, заставляет организм переходить в энергосберегающий режим, уменьшая расход энергии, рассказала Махова. Таким образом, последующая попытка сбросить вес становится сложнее. "Недостаток витаминов и минералов существенно снижает защитные функции организма, повышая восприимчивость к болезням и увеличивая продолжительность восстановления после физических нагрузок или хирургических вмешательств. Дефицит кальция и витамина D влечет за собой потерю костной массы, уменьшение плотности костей в последствии повышает риск переломов и остеопороза", - подчеркнула специалист. Также быстрое сокращение объема пищи нарушает работу желудка, кишечника, поджелудочной железы, добавила врач. Это чревато гастритами, язвенной болезнью, нарушением микробиоты и другими проблемами пищеварения. Она отметила, что голодание и резкие ограничения питания провоцируют стресс-реакцию организма, способствуя повышению уровня кортизола. Это приводит к накоплению жира в области живота, нарушает гормональное равновесие. "Изменяется чувствительность к инсулину, увеличивая вероятность появления сахарного диабета второго типа. Снижение уровня половых гормонов - эстрогена, тестостерона. У женщин - нарушение менструального цикла или аменорея. У мужчин - нарушение фертильности, нарушения работы щитовидной железы", - добавила Махова. Помимо того, из-за резкого похудения могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой, возможно снижение артериального давления, рассказала врач. Также попытки быстро сбросить вес увеличивают риск аритмий и других сердечных осложнений из-за нарушения электролитного баланса. "Постоянное чувство голода, чувство усталости, раздражительность, тревожность, нарушение сна, депрессия - частые спутники строгих ограничений питания. Риск развития пищевых расстройств - анорексия, булимия", - пояснила специалист. По ее словам, вес после завершения диеты часто возвращается еще быстрее, этот процесс называют "эффектом йо-йо". Так, после прекращения похудения организм стремится восполнить утраченные запасы, что зачастую приводит к быстрому набору веса обратно. "Таким образом, быстрые методы похудения несут серьёзные угрозы здоровью, связанные с активацией токсинов, нарушением электролитов, утратой мышечной массы и недостатком жизненно важных компонентов. оказывает негативное влияние на многие аспекты жизнедеятельности организма, приводя к существенным изменениям обмена веществ, дефициту важных нутриентов и психологическим проблемам", - подчеркнула Махова.
https://ria.ru/20250520/son-2017970262.html
https://ria.ru/20250516/son-2017248368.html
https://ria.ru/20250514/vitaminy-2016787715.html
https://ria.ru/20250524/vrach-2018799044.html
https://ria.ru/20250518/vrach-2017640370.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845636206_430:87:3045:2048_1920x0_80_0_0_7168cb880f74865a71c5bc1fc5e7ca84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Врач рассказала, почему опасно быстрое похудение
Врач Махова: быстрое похудение опасно обострением болезней и развитием патологий
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Быстрое похудение перед пляжным сезоном опасно для здоровья, так как у человека могут обостриться болезни и развиться новые патологии, рассказала РИА Новости ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Ульяна Махова.
Каждый год с приближением пляжного сезона люди часто прибегают к экстремальным диетам, чтобы в короткие сроки значительно сбросить вес, отметила врач. Этот подход сопряжен с серьезными негативными последствиями для организма.
"Резкое похудение представляет значительный риск для здоровья, связанный с несколькими факторами, такими как обострение существующих болезней и развитие новых патологий, высвобождение накопившихся в жировой ткани токсинов, обезвоживание, утраты мышечной массы и дефицита важных нутриентов", - рассказала Махова.
Жировая ткань может удерживать большое количество вредных веществ, например, тяжелые металлы, пестициды, промышленные химикаты. Во время активного похудения токсины выводятся из нее и попадают в общий кровоток, перегружая печень и почки, отметила специалист. По ее словам, это может вызвать острые проявления интоксикации: головные боли, усталость, головокружение, тошноту, расстройство ЖКТ, кожные реакции, проблемы с волосами.
"Большая часть первоначального снижения веса связана с утратой жидкости. Недостаток воды влияет на работу почек, вызывает чувство усталости, головную боль, снижение работоспособности и общее плохое самочувствие", - добавила врач.
Она уточнила, что во время быстрого похудения организм пытается компенсировать дефицит энергии и вместо жира начинает разрушать мышечные белки. Потеря мышечной массы приводит к уменьшению физической силы, ухудшению осанки, снижению скорости обмена веществ и увеличению вероятности травмирования суставов.
Из-за снижения ежедневного потребления калорий метаболизм замедляется, заставляет организм переходить в энергосберегающий режим, уменьшая расход энергии, рассказала Махова. Таким образом, последующая попытка сбросить вес становится сложнее.
"Недостаток витаминов и минералов существенно снижает защитные функции организма, повышая восприимчивость к болезням и увеличивая продолжительность восстановления после физических нагрузок или хирургических вмешательств. Дефицит кальция и витамина D влечет за собой потерю костной массы, уменьшение плотности костей в последствии повышает риск переломов и остеопороза", - подчеркнула специалист.
Также быстрое сокращение объема пищи нарушает работу желудка, кишечника, поджелудочной железы, добавила врач. Это чревато гастритами, язвенной болезнью, нарушением микробиоты и другими проблемами пищеварения.
Она отметила, что голодание и резкие ограничения питания провоцируют стресс-реакцию организма, способствуя повышению уровня кортизола. Это приводит к накоплению жира в области живота, нарушает гормональное равновесие.
"Изменяется чувствительность к инсулину, увеличивая вероятность появления сахарного диабета второго типа. Снижение уровня половых гормонов - эстрогена, тестостерона. У женщин - нарушение менструального цикла или аменорея. У мужчин - нарушение фертильности, нарушения работы щитовидной железы", - добавила Махова.
Помимо того, из-за резкого похудения могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой, возможно снижение артериального давления, рассказала врач. Также попытки быстро сбросить вес увеличивают риск аритмий и других сердечных осложнений из-за нарушения электролитного баланса.
"Постоянное чувство голода, чувство усталости, раздражительность, тревожность, нарушение сна, депрессия - частые спутники строгих ограничений питания. Риск развития пищевых расстройств - анорексия, булимия", - пояснила специалист.
По ее словам, вес после завершения диеты часто возвращается еще быстрее, этот процесс называют "эффектом йо-йо". Так, после прекращения похудения организм стремится восполнить утраченные запасы, что зачастую приводит к быстрому набору веса обратно.
"Таким образом, быстрые методы похудения несут серьёзные угрозы здоровью, связанные с активацией токсинов, нарушением электролитов, утратой мышечной массы и недостатком жизненно важных компонентов. оказывает негативное влияние на многие аспекты жизнедеятельности организма, приводя к существенным изменениям обмена веществ, дефициту важных нутриентов и психологическим проблемам", - подчеркнула Махова.