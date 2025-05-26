https://ria.ru/20250526/vrach-2019030344.html

Врач рассказала, почему опасно быстрое похудение

Врач рассказала, почему опасно быстрое похудение - РИА Новости, 26.05.2025

Врач рассказала, почему опасно быстрое похудение

Быстрое похудение перед пляжным сезоном опасно для здоровья, так как у человека могут обостриться болезни и развиться новые патологии, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T03:13:00+03:00

2025-05-26T03:13:00+03:00

2025-05-26T03:13:00+03:00

общество

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Быстрое похудение перед пляжным сезоном опасно для здоровья, так как у человека могут обостриться болезни и развиться новые патологии, рассказала РИА Новости ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Ульяна Махова. Каждый год с приближением пляжного сезона люди часто прибегают к экстремальным диетам, чтобы в короткие сроки значительно сбросить вес, отметила врач. Этот подход сопряжен с серьезными негативными последствиями для организма. "Резкое похудение представляет значительный риск для здоровья, связанный с несколькими факторами, такими как обострение существующих болезней и развитие новых патологий, высвобождение накопившихся в жировой ткани токсинов, обезвоживание, утраты мышечной массы и дефицита важных нутриентов", - рассказала Махова. Жировая ткань может удерживать большое количество вредных веществ, например, тяжелые металлы, пестициды, промышленные химикаты. Во время активного похудения токсины выводятся из нее и попадают в общий кровоток, перегружая печень и почки, отметила специалист. По ее словам, это может вызвать острые проявления интоксикации: головные боли, усталость, головокружение, тошноту, расстройство ЖКТ, кожные реакции, проблемы с волосами. "Большая часть первоначального снижения веса связана с утратой жидкости. Недостаток воды влияет на работу почек, вызывает чувство усталости, головную боль, снижение работоспособности и общее плохое самочувствие", - добавила врач. Она уточнила, что во время быстрого похудения организм пытается компенсировать дефицит энергии и вместо жира начинает разрушать мышечные белки. Потеря мышечной массы приводит к уменьшению физической силы, ухудшению осанки, снижению скорости обмена веществ и увеличению вероятности травмирования суставов. Из-за снижения ежедневного потребления калорий метаболизм замедляется, заставляет организм переходить в энергосберегающий режим, уменьшая расход энергии, рассказала Махова. Таким образом, последующая попытка сбросить вес становится сложнее. "Недостаток витаминов и минералов существенно снижает защитные функции организма, повышая восприимчивость к болезням и увеличивая продолжительность восстановления после физических нагрузок или хирургических вмешательств. Дефицит кальция и витамина D влечет за собой потерю костной массы, уменьшение плотности костей в последствии повышает риск переломов и остеопороза", - подчеркнула специалист. Также быстрое сокращение объема пищи нарушает работу желудка, кишечника, поджелудочной железы, добавила врач. Это чревато гастритами, язвенной болезнью, нарушением микробиоты и другими проблемами пищеварения. Она отметила, что голодание и резкие ограничения питания провоцируют стресс-реакцию организма, способствуя повышению уровня кортизола. Это приводит к накоплению жира в области живота, нарушает гормональное равновесие. "Изменяется чувствительность к инсулину, увеличивая вероятность появления сахарного диабета второго типа. Снижение уровня половых гормонов - эстрогена, тестостерона. У женщин - нарушение менструального цикла или аменорея. У мужчин - нарушение фертильности, нарушения работы щитовидной железы", - добавила Махова. Помимо того, из-за резкого похудения могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой, возможно снижение артериального давления, рассказала врач. Также попытки быстро сбросить вес увеличивают риск аритмий и других сердечных осложнений из-за нарушения электролитного баланса. "Постоянное чувство голода, чувство усталости, раздражительность, тревожность, нарушение сна, депрессия - частые спутники строгих ограничений питания. Риск развития пищевых расстройств - анорексия, булимия", - пояснила специалист. По ее словам, вес после завершения диеты часто возвращается еще быстрее, этот процесс называют "эффектом йо-йо". Так, после прекращения похудения организм стремится восполнить утраченные запасы, что зачастую приводит к быстрому набору веса обратно. "Таким образом, быстрые методы похудения несут серьёзные угрозы здоровью, связанные с активацией токсинов, нарушением электролитов, утратой мышечной массы и недостатком жизненно важных компонентов. оказывает негативное влияние на многие аспекты жизнедеятельности организма, приводя к существенным изменениям обмена веществ, дефициту важных нутриентов и психологическим проблемам", - подчеркнула Махова.

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общество