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В ВОЗ заявили, что от голода в Судане страдают 25 миллионов человек - РИА Новости, 26.05.2025
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16:31 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/voz-2019142923.html
В ВОЗ заявили, что от голода в Судане страдают 25 миллионов человек
В ВОЗ заявили, что от голода в Судане страдают 25 миллионов человек - РИА Новости, 26.05.2025
В ВОЗ заявили, что от голода в Судане страдают 25 миллионов человек
От голода в Судане страдают 25 миллионов человек, в том числе 770 тысяч детей, которые столкнутся в этом году с тяжелой формой острого недоедания, заявила на... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T16:31:00+03:00
2025-05-26T16:31:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 26 мая - РИА Новости. От голода в Судане страдают 25 миллионов человек, в том числе 770 тысяч детей, которые столкнутся в этом году с тяжелой формой острого недоедания, заявила на брифинге в Женеве региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Восточному Средиземноморью Ханан Балхи. "Другим разрушительным кризисом, которому не уделяется должного внимания, является Судан... От голода и недоедания страдают 25 миллионов человек, в том числе 770 тысяч детей, столкнувшихся в этом году с тяжелой формой острого недоедания", - сказала она на брифинге для ассоциации аккредитованных при ООН журналистов в Женеве (ACANU). Балхи добавила, что одновременные вспышки холеры, полиомиелита, кори, лихорадки денге, малярии поражают систему здравоохранения, разрушенную конфликтом. По данным ВОЗ, в результате 167 подтвержденных нападений на медицинские учреждения, машины скорой помощи, пациентов и медицинских работников, погибли более 1120 человек. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. В мае 2025 года гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что около 32 тысяч человек погибли в результате конфликта в Судане, 30% населения являются перемещенными лицами, а 20 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году.
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в мире, здоровье - общество, судан, женева (город), россия, тедрос адханом гебрейесус, воз, оон, союз биатлонистов россии (сбр)
В мире, Здоровье - Общество, Судан, Женева (город), Россия, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, ООН, Союз биатлонистов России (СБР)
В ВОЗ заявили, что от голода в Судане страдают 25 миллионов человек

Директор ВОЗ Балхи: от голода в Судане страдают 25 миллионов человек

© Фото : Sudan TribuneПоследствия обстрела на западе Судана
Последствия обстрела на западе Судана - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фото : Sudan Tribune
Последствия обстрела на западе Судана. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 26 мая - РИА Новости. От голода в Судане страдают 25 миллионов человек, в том числе 770 тысяч детей, которые столкнутся в этом году с тяжелой формой острого недоедания, заявила на брифинге в Женеве региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Восточному Средиземноморью Ханан Балхи.
"Другим разрушительным кризисом, которому не уделяется должного внимания, является Судан... От голода и недоедания страдают 25 миллионов человек, в том числе 770 тысяч детей, столкнувшихся в этом году с тяжелой формой острого недоедания", - сказала она на брифинге для ассоциации аккредитованных при ООН журналистов в Женеве (ACANU).
Балхи добавила, что одновременные вспышки холеры, полиомиелита, кори, лихорадки денге, малярии поражают систему здравоохранения, разрушенную конфликтом.
По данным ВОЗ, в результате 167 подтвержденных нападений на медицинские учреждения, машины скорой помощи, пациентов и медицинских работников, погибли более 1120 человек.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. В мае 2025 года гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что около 32 тысяч человек погибли в результате конфликта в Судане, 30% населения являются перемещенными лицами, а 20 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году.
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