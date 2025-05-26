https://ria.ru/20250526/voz-2019142923.html

В ВОЗ заявили, что от голода в Судане страдают 25 миллионов человек

В ВОЗ заявили, что от голода в Судане страдают 25 миллионов человек - РИА Новости, 26.05.2025

В ВОЗ заявили, что от голода в Судане страдают 25 миллионов человек

От голода в Судане страдают 25 миллионов человек, в том числе 770 тысяч детей, которые столкнутся в этом году с тяжелой формой острого недоедания, заявила на... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T16:31:00+03:00

2025-05-26T16:31:00+03:00

2025-05-26T16:31:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 26 мая - РИА Новости. От голода в Судане страдают 25 миллионов человек, в том числе 770 тысяч детей, которые столкнутся в этом году с тяжелой формой острого недоедания, заявила на брифинге в Женеве региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Восточному Средиземноморью Ханан Балхи. "Другим разрушительным кризисом, которому не уделяется должного внимания, является Судан... От голода и недоедания страдают 25 миллионов человек, в том числе 770 тысяч детей, столкнувшихся в этом году с тяжелой формой острого недоедания", - сказала она на брифинге для ассоциации аккредитованных при ООН журналистов в Женеве (ACANU). Балхи добавила, что одновременные вспышки холеры, полиомиелита, кори, лихорадки денге, малярии поражают систему здравоохранения, разрушенную конфликтом. По данным ВОЗ, в результате 167 подтвержденных нападений на медицинские учреждения, машины скорой помощи, пациентов и медицинских работников, погибли более 1120 человек. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. В мае 2025 года гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что около 32 тысяч человек погибли в результате конфликта в Судане, 30% населения являются перемещенными лицами, а 20 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году.

https://ria.ru/20250404/voz-2009301299.html

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в мире, здоровье - общество, судан, женева (город), россия, тедрос адханом гебрейесус, воз, оон, союз биатлонистов россии (сбр)