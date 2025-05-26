В ВОЗ заявили, что от голода в Судане страдают 25 миллионов человек
Директор ВОЗ Балхи: от голода в Судане страдают 25 миллионов человек
© Фото : Sudan TribuneПоследствия обстрела на западе Судана
© Фото : Sudan Tribune
Последствия обстрела на западе Судана. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 26 мая - РИА Новости. От голода в Судане страдают 25 миллионов человек, в том числе 770 тысяч детей, которые столкнутся в этом году с тяжелой формой острого недоедания, заявила на брифинге в Женеве региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Восточному Средиземноморью Ханан Балхи.
"Другим разрушительным кризисом, которому не уделяется должного внимания, является Судан... От голода и недоедания страдают 25 миллионов человек, в том числе 770 тысяч детей, столкнувшихся в этом году с тяжелой формой острого недоедания", - сказала она на брифинге для ассоциации аккредитованных при ООН журналистов в Женеве (ACANU).
Балхи добавила, что одновременные вспышки холеры, полиомиелита, кори, лихорадки денге, малярии поражают систему здравоохранения, разрушенную конфликтом.
По данным ВОЗ, в результате 167 подтвержденных нападений на медицинские учреждения, машины скорой помощи, пациентов и медицинских работников, погибли более 1120 человек.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. В мае 2025 года гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что около 32 тысяч человек погибли в результате конфликта в Судане, 30% населения являются перемещенными лицами, а 20 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году.
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