https://ria.ru/20250526/vosstanovlenie-2019055579.html

В Белгородской области назвали сумму, требуемую для восстановления региона

В Белгородской области назвали сумму, требуемую для восстановления региона - РИА Новости, 26.05.2025

В Белгородской области назвали сумму, требуемую для восстановления региона

Предварительная сумма программы восстановления Белгородской области после ущерба, нанесенного со стороны Украины, составляет 157 миллиардов рублей, это средства РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T10:18:00+03:00

2025-05-26T10:18:00+03:00

2025-05-26T10:18:00+03:00

экономика

белгородская область

украина

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БЕЛГОРОД, 26 мая – РИА Новости. Предварительная сумма программы восстановления Белгородской области после ущерба, нанесенного со стороны Украины, составляет 157 миллиардов рублей, это средства на обеспечение безопасности, восстановление инфраструктуры и поддержку экономики, сообщил первый заместитель губернатора Илья Пономарев. На оперативном совещании, трансляция которого проходит на странице губернатора в соцсети "ВКонтакте", Пономарев обозначил три ключевых блока финансирования. Первый блок включает меры безопасности: разминирование населённых пунктов, установку антидроновых систем. Второй блок — восстановление инженерной инфраструктуры и социальная поддержка жителей: ремонт объектов ЖКХ, связи, жилья, а также школ, больниц, соцобъектов, компенсация аренды, выплаты по социальным контрактам и организация детского отдыха. Третий блок направлен на восстановление экономического потенциала региона: предоставление льготных займов, субсидии на восстановление деятельности, меры по поддержке отдельных категорий работников. "Суммарно все три блока, о которых я обозначил, и обеспечение безопасности, и восстановление всех видов инфраструктуры, и меры по поддержке экономики, предварительно, естественно, что… эта работа будет продолжена, на текущий момент оцениваются в 157 миллиардов рублей", - сказал замгубернатора. Гладков отметил, что сумма условна и требует дальнейшего обоснования. "Мы понимаем с вами, что 150 миллиардов рублей – это цифра достаточно условная. Она в какой-то части по линии, в первую очередь, министерства строительства и министерства ЖКХ обоснована с учетом уже наличия проектно-смертной документации и пройденной государственной экспертизы, где-то из расчета средней стоимости работ. Потому что эти работы по восстановлению жилья, например, в ежедневном режиме, они проводятся и контролируются двумя министерствами, главами местного управления. А где-то эта цифра не требует дополнительного обоснования, поэтому цифра не до конца обоснована до последней копейки", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20250522/gladkov-2018533091.html

https://ria.ru/20250522/putin-2018529922.html

белгородская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, белгородская область, украина