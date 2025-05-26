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В Белгородской области назвали сумму, требуемую для восстановления региона - РИА Новости, 26.05.2025
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10:18 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/vosstanovlenie-2019055579.html
В Белгородской области назвали сумму, требуемую для восстановления региона
В Белгородской области назвали сумму, требуемую для восстановления региона - РИА Новости, 26.05.2025
В Белгородской области назвали сумму, требуемую для восстановления региона
Предварительная сумма программы восстановления Белгородской области после ущерба, нанесенного со стороны Украины, составляет 157 миллиардов рублей, это средства РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T10:18:00+03:00
2025-05-26T10:18:00+03:00
экономика
белгородская область
украина
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БЕЛГОРОД, 26 мая – РИА Новости. Предварительная сумма программы восстановления Белгородской области после ущерба, нанесенного со стороны Украины, составляет 157 миллиардов рублей, это средства на обеспечение безопасности, восстановление инфраструктуры и поддержку экономики, сообщил первый заместитель губернатора Илья Пономарев. На оперативном совещании, трансляция которого проходит на странице губернатора в соцсети "ВКонтакте", Пономарев обозначил три ключевых блока финансирования. Первый блок включает меры безопасности: разминирование населённых пунктов, установку антидроновых систем. Второй блок — восстановление инженерной инфраструктуры и социальная поддержка жителей: ремонт объектов ЖКХ, связи, жилья, а также школ, больниц, соцобъектов, компенсация аренды, выплаты по социальным контрактам и организация детского отдыха. Третий блок направлен на восстановление экономического потенциала региона: предоставление льготных займов, субсидии на восстановление деятельности, меры по поддержке отдельных категорий работников. "Суммарно все три блока, о которых я обозначил, и обеспечение безопасности, и восстановление всех видов инфраструктуры, и меры по поддержке экономики, предварительно, естественно, что… эта работа будет продолжена, на текущий момент оцениваются в 157 миллиардов рублей", - сказал замгубернатора. Гладков отметил, что сумма условна и требует дальнейшего обоснования. "Мы понимаем с вами, что 150 миллиардов рублей – это цифра достаточно условная. Она в какой-то части по линии, в первую очередь, министерства строительства и министерства ЖКХ обоснована с учетом уже наличия проектно-смертной документации и пройденной государственной экспертизы, где-то из расчета средней стоимости работ. Потому что эти работы по восстановлению жилья, например, в ежедневном режиме, они проводятся и контролируются двумя министерствами, главами местного управления. А где-то эта цифра не требует дополнительного обоснования, поэтому цифра не до конца обоснована до последней копейки", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20250522/gladkov-2018533091.html
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экономика, белгородская область, украина
Экономика, Белгородская область, Украина
В Белгородской области назвали сумму, требуемую для восстановления региона

Белгородские власти оценили программу восстановления региона в 157 млрд руб

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Белгорода. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 26 мая – РИА Новости. Предварительная сумма программы восстановления Белгородской области после ущерба, нанесенного со стороны Украины, составляет 157 миллиардов рублей, это средства на обеспечение безопасности, восстановление инфраструктуры и поддержку экономики, сообщил первый заместитель губернатора Илья Пономарев.
На оперативном совещании, трансляция которого проходит на странице губернатора в соцсети "ВКонтакте", Пономарев обозначил три ключевых блока финансирования. Первый блок включает меры безопасности: разминирование населённых пунктов, установку антидроновых систем. Второй блок — восстановление инженерной инфраструктуры и социальная поддержка жителей: ремонт объектов ЖКХ, связи, жилья, а также школ, больниц, соцобъектов, компенсация аренды, выплаты по социальным контрактам и организация детского отдыха. Третий блок направлен на восстановление экономического потенциала региона: предоставление льготных займов, субсидии на восстановление деятельности, меры по поддержке отдельных категорий работников.
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"Суммарно все три блока, о которых я обозначил, и обеспечение безопасности, и восстановление всех видов инфраструктуры, и меры по поддержке экономики, предварительно, естественно, что… эта работа будет продолжена, на текущий момент оцениваются в 157 миллиардов рублей", - сказал замгубернатора.
Гладков отметил, что сумма условна и требует дальнейшего обоснования.
"Мы понимаем с вами, что 150 миллиардов рублей – это цифра достаточно условная. Она в какой-то части по линии, в первую очередь, министерства строительства и министерства ЖКХ обоснована с учетом уже наличия проектно-смертной документации и пройденной государственной экспертизы, где-то из расчета средней стоимости работ. Потому что эти работы по восстановлению жилья, например, в ежедневном режиме, они проводятся и контролируются двумя министерствами, главами местного управления. А где-то эта цифра не требует дополнительного обоснования, поэтому цифра не до конца обоснована до последней копейки", - добавил глава региона.
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