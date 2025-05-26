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В Приморье 14 студентов госпитализировали из-за отравления - РИА Новости, 26.05.2025
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03:53 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/vladivostok-2019031688.html
В Приморье 14 студентов госпитализировали из-за отравления
В Приморье 14 студентов госпитализировали из-за отравления - РИА Новости, 26.05.2025
В Приморье 14 студентов госпитализировали из-за отравления
Четырнадцать студентов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке обратились за медпомощью с признаками острого кишечного отравления,... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T03:53:00+03:00
2025-05-26T03:53:00+03:00
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Четырнадцать студентов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке обратились за медпомощью с признаками острого кишечного отравления, сообщает прокуратура Приморья. "Прокуратура проводит проверку по факту подозрения на острое кишечное отравление у студентов Дальневосточного федерального университета. По предварительным данным, 21 мая 2025 года 14 студентов обратились за медицинской помощью из-за симптомов отравления", - говорится в сообщении. Прокуратура оценит, как соблюдается санитарно-эпидемиологическое законодательство при организации питания студентов. Ход и результаты эпидемиологического расследования Роспотребнадзора взяты прокуратурой на контроль. В прокуратуре уточнили РИА Новости, что все отравившиеся госпитализированы.
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
В Приморье 14 студентов госпитализировали из-за отравления

Во Владивостоке 14 студентов ДВФУ обратились за медпомощью из-за отравления

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Четырнадцать студентов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке обратились за медпомощью с признаками острого кишечного отравления, сообщает прокуратура Приморья.
"Прокуратура проводит проверку по факту подозрения на острое кишечное отравление у студентов Дальневосточного федерального университета. По предварительным данным, 21 мая 2025 года 14 студентов обратились за медицинской помощью из-за симптомов отравления", - говорится в сообщении.
Прокуратура оценит, как соблюдается санитарно-эпидемиологическое законодательство при организации питания студентов.
Ход и результаты эпидемиологического расследования Роспотребнадзора взяты прокуратурой на контроль.
В прокуратуре уточнили РИА Новости, что все отравившиеся госпитализированы.
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