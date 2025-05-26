https://ria.ru/20250526/vladivostok-2019031688.html

В Приморье 14 студентов госпитализировали из-за отравления

В Приморье 14 студентов госпитализировали из-за отравления - РИА Новости, 26.05.2025

В Приморье 14 студентов госпитализировали из-за отравления

Четырнадцать студентов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке обратились за медпомощью с признаками острого кишечного отравления,... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T03:53:00+03:00

2025-05-26T03:53:00+03:00

2025-05-26T03:53:00+03:00

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Четырнадцать студентов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке обратились за медпомощью с признаками острого кишечного отравления, сообщает прокуратура Приморья. "Прокуратура проводит проверку по факту подозрения на острое кишечное отравление у студентов Дальневосточного федерального университета. По предварительным данным, 21 мая 2025 года 14 студентов обратились за медицинской помощью из-за симптомов отравления", - говорится в сообщении. Прокуратура оценит, как соблюдается санитарно-эпидемиологическое законодательство при организации питания студентов. Ход и результаты эпидемиологического расследования Роспотребнадзора взяты прокуратурой на контроль. В прокуратуре уточнили РИА Новости, что все отравившиеся госпитализированы.

https://ria.ru/20250404/primore-2009278120.html

владивосток

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2025

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происшествия, владивосток