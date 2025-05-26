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Трое обвиняемых по делу об отравлении Паперной не признали вину - РИА Новости, 26.05.2025
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14:44 26.05.2025 (обновлено: 14:45 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/vina-2019111644.html
Трое обвиняемых по делу об отравлении Паперной не признали вину
Трое обвиняемых по делу об отравлении Паперной не признали вину - РИА Новости, 26.05.2025
Трое обвиняемых по делу об отравлении Паперной не признали вину
Трое из четверых обвиняемых по делу об отравлении журналистки Инессы Паперной и ее спутника в гостинице в Ташкенте не признали свою вину, сообщает корреспондент РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T14:44:00+03:00
2025-05-26T14:45:00+03:00
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ТАШКЕНТ, 26 мая - РИА Новости. Трое из четверых обвиняемых по делу об отравлении журналистки Инессы Паперной и ее спутника в гостинице в Ташкенте не признали свою вину, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. Яккасарайский районный суд по уголовным делам Ташкента в понедельник начал рассмотрение дела об отравлении Паперной и ее спутника Максима Радченко в гостинице в Ташкенте 22 октября 2024 года. Еще в одном номере было обнаружено тело жителя Узбекистана. На скамье подсудимых четыре человека, им предъявлено обвинение в выполнении работ услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также в самоуправстве. Данные статьи предусматривают наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. "Не признаю свою вину", - сказали на суде продавцы отопительного оборудования Зайниддин Джамолидинов, Абдурасул Юсупов а также сантехник Нодирбек Курбанов. Владелец гостиницы Азамат Хужакулов заявил, что признает "свою вину частично". По данным местного интернет-издания kun.uz, работавший в гостинице отопительный был признан экспертизой устаревшим, во время монтажа из него были удалены технические детали (сифон в системе слива конденсата), это вызвало утечку угарного газа во время эксплуатации и смерть потерпевших.
https://ria.ru/20241024/tashkent-1979646902.html
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ташкент, узбекистан, в мире
Ташкент, Узбекистан, В мире
Трое обвиняемых по делу об отравлении Паперной не признали вину

Трое обвиняемых по делу об отравлении Паперной в Ташкенте не признали вину

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТАШКЕНТ, 26 мая - РИА Новости. Трое из четверых обвиняемых по делу об отравлении журналистки Инессы Паперной и ее спутника в гостинице в Ташкенте не признали свою вину, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Яккасарайский районный суд по уголовным делам Ташкента в понедельник начал рассмотрение дела об отравлении Паперной и ее спутника Максима Радченко в гостинице в Ташкенте 22 октября 2024 года. Еще в одном номере было обнаружено тело жителя Узбекистана. На скамье подсудимых четыре человека, им предъявлено обвинение в выполнении работ услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также в самоуправстве. Данные статьи предусматривают наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.
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"Не признаю свою вину", - сказали на суде продавцы отопительного оборудования Зайниддин Джамолидинов, Абдурасул Юсупов а также сантехник Нодирбек Курбанов.
Владелец гостиницы Азамат Хужакулов заявил, что признает "свою вину частично".
По данным местного интернет-издания kun.uz, работавший в гостинице отопительный был признан экспертизой устаревшим, во время монтажа из него были удалены технические детали (сифон в системе слива конденсата), это вызвало утечку угарного газа во время эксплуатации и смерть потерпевших.
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