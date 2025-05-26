https://ria.ru/20250526/video-2019098718.html

Елисейский дворец подтвердил подлинность видео с пощечиной Макрону

Елисейский дворец подтвердил подлинность видео с пощечиной Макрону - РИА Новости, 26.05.2025

Елисейский дворец подтвердил подлинность видео с пощечиной Макрону

Елисейский дворец подтвердил подлинность кадров с пощечиной президенту Эммануэлю Макрону от жены Брижит, передает радиостанция RMC. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T13:44:00+03:00

2025-05-26T13:44:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Елисейский дворец подтвердил подлинность кадров с пощечиной президенту Эммануэлю Макрону от жены Брижит, передает радиостанция RMC.При этом администрация главы государства попыталась опровергнуть сообщения о конфликте между супругами, утверждая, что материалы сгенерировал искусственный интеллект. При этом близкий друг Макрона заявил, что в объективы камер попала небольшая "ссора" между президентом и первой леди."Это был момент, когда президент и его супруга в последний раз решили расслабиться перед началом визита", — рассказал источник.В СМИ распространилось видео, на котором Макрон получил пощечину от супруги Брижит в момент, когда открывалась дверь президентского самолета. Явно не ожидавший этого глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.Затем СМИ засняли, как Макрон вышел из самолета, за ним последовала Брижит.Видео изначально опубликовал телеканал RT. При этом Елисейский дворец ранее заявлял, что съемка поддельная.

https://ria.ru/20250526/makron-2019083360.html

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Макрон получил пощечину от жены во время визита во Вьетнам Французский президент Эммануэль Макрон попал на камеры журналистов во время того, как его супруга Брижит дала ему пощечину, передает издание RMC. 2025-05-26T13:44 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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