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Социалисты получили более 80% голосов на парламентских выборах в Венесуэле - РИА Новости, 26.05.2025
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07:49 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/venesuela-2019041874.html
Социалисты получили более 80% голосов на парламентских выборах в Венесуэле
Социалисты получили более 80% голосов на парламентских выборах в Венесуэле - РИА Новости, 26.05.2025
Социалисты получили более 80% голосов на парламентских выборах в Венесуэле
Альянс "Большой патриотический полюс", в который входит правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы (PSUV), получил более 82% голосов на парламентских... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T07:49:00+03:00
2025-05-26T07:49:00+03:00
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МЕХИКО, 26 мая - РИА Новости. Альянс "Большой патриотический полюс", в который входит правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы (PSUV), получил более 82% голосов на парламентских выборах, а также 23 из 24 губернаторских кресла, сообщил Национальный избирательный совет страны. "При передаче данных с 93,01% избирательных участков, при явке в 42,63%, альянс 'Большой патриотический полюс' получает 4 553 484 голоса, что составляет 82,68% от общего числа голосов", - заявил член руководства совета Карлос Кинтеро в ходе пресс-конференции, которую показал телеканал VTV. По официальным данным, на втором месте - центристская партия "Демократический альянс" с 6,25% голосов, далее следуют коалиция UNTC Única (5,18%) и "Соседская сила" (2,57%). Остальные голоса признаны недействительными либо отданы за другие партии. По состоянию на ночь понедельника, PSUV и её союзники обеспечили себе 40 из 50 депутатских мандатов по партийным спискам. В воскресенье граждане Венесуэлы проголосовали за 285 депутатов национальной ассамблеи, 260 членов региональных советов и 24 губернаторов. Впервые в истории на этих выборах жители Венесуэлы избрали губернатора нового административного субъекта - Гуаяна Эссекибо, - созданного в декабре 2023 года по итогам всенародного плебисцита. Им стал кандидат от правящей партии на адмирал в отставке Нейл Вильямисар. Согласно озвученным результатам, оппозиция смогла завоевать губернаторский пост только в одном из 24 штатов - в Кохедесе, его возглавит Альберто Галиндес, в остальных регионах губернаторами избраны представители "Большого патриотического полюса".
https://ria.ru/20250526/venesuela-2019028391.html
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в мире, венесуэла
В мире, Венесуэла
Социалисты получили более 80% голосов на парламентских выборах в Венесуэле

ЦИК Венесуэлы: социалисты получили более 80% голосов на парламентских выборах

© РИА Новости / Магда Гибелли | Перейти в медиабанкПарламентские выборы в Венесуэле
Парламентские выборы в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Магда Гибелли
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Парламентские выборы в Венесуэле. Архивное фото
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МЕХИКО, 26 мая - РИА Новости. Альянс "Большой патриотический полюс", в который входит правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы (PSUV), получил более 82% голосов на парламентских выборах, а также 23 из 24 губернаторских кресла, сообщил Национальный избирательный совет страны.
"При передаче данных с 93,01% избирательных участков, при явке в 42,63%, альянс 'Большой патриотический полюс' получает 4 553 484 голоса, что составляет 82,68% от общего числа голосов", - заявил член руководства совета Карлос Кинтеро в ходе пресс-конференции, которую показал телеканал VTV.
Сотрудники избирательной комиссии готовят избирательные участки в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Наблюдатель от России заявил об отсутствии нарушений на выборах в Венесуэле
Вчера, 01:28
По официальным данным, на втором месте - центристская партия "Демократический альянс" с 6,25% голосов, далее следуют коалиция UNTC Única (5,18%) и "Соседская сила" (2,57%). Остальные голоса признаны недействительными либо отданы за другие партии. По состоянию на ночь понедельника, PSUV и её союзники обеспечили себе 40 из 50 депутатских мандатов по партийным спискам.
В воскресенье граждане Венесуэлы проголосовали за 285 депутатов национальной ассамблеи, 260 членов региональных советов и 24 губернаторов. Впервые в истории на этих выборах жители Венесуэлы избрали губернатора нового административного субъекта - Гуаяна Эссекибо, - созданного в декабре 2023 года по итогам всенародного плебисцита. Им стал кандидат от правящей партии на адмирал в отставке Нейл Вильямисар.
Согласно озвученным результатам, оппозиция смогла завоевать губернаторский пост только в одном из 24 штатов - в Кохедесе, его возглавит Альберто Галиндес, в остальных регионах губернаторами избраны представители "Большого патриотического полюса".
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
В Венесуэле высказались о ситуации на выборах в стране
25 мая, 21:58
 
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