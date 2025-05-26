https://ria.ru/20250526/venesuela-2019041874.html

Социалисты получили более 80% голосов на парламентских выборах в Венесуэле

Социалисты получили более 80% голосов на парламентских выборах в Венесуэле - РИА Новости, 26.05.2025

Социалисты получили более 80% голосов на парламентских выборах в Венесуэле

Альянс "Большой патриотический полюс", в который входит правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы (PSUV), получил более 82% голосов на парламентских... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T07:49:00+03:00

2025-05-26T07:49:00+03:00

2025-05-26T07:49:00+03:00

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МЕХИКО, 26 мая - РИА Новости. Альянс "Большой патриотический полюс", в который входит правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы (PSUV), получил более 82% голосов на парламентских выборах, а также 23 из 24 губернаторских кресла, сообщил Национальный избирательный совет страны. "При передаче данных с 93,01% избирательных участков, при явке в 42,63%, альянс 'Большой патриотический полюс' получает 4 553 484 голоса, что составляет 82,68% от общего числа голосов", - заявил член руководства совета Карлос Кинтеро в ходе пресс-конференции, которую показал телеканал VTV. По официальным данным, на втором месте - центристская партия "Демократический альянс" с 6,25% голосов, далее следуют коалиция UNTC Única (5,18%) и "Соседская сила" (2,57%). Остальные голоса признаны недействительными либо отданы за другие партии. По состоянию на ночь понедельника, PSUV и её союзники обеспечили себе 40 из 50 депутатских мандатов по партийным спискам. В воскресенье граждане Венесуэлы проголосовали за 285 депутатов национальной ассамблеи, 260 членов региональных советов и 24 губернаторов. Впервые в истории на этих выборах жители Венесуэлы избрали губернатора нового административного субъекта - Гуаяна Эссекибо, - созданного в декабре 2023 года по итогам всенародного плебисцита. Им стал кандидат от правящей партии на адмирал в отставке Нейл Вильямисар. Согласно озвученным результатам, оппозиция смогла завоевать губернаторский пост только в одном из 24 штатов - в Кохедесе, его возглавит Альберто Галиндес, в остальных регионах губернаторами избраны представители "Большого патриотического полюса".

https://ria.ru/20250526/venesuela-2019028391.html

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