https://ria.ru/20250526/venesuela-2019028391.html

Наблюдатель от России заявил об отсутствии нарушений на выборах в Венесуэле

Наблюдатель от России заявил об отсутствии нарушений на выборах в Венесуэле - РИА Новости, 26.05.2025

Наблюдатель от России заявил об отсутствии нарушений на выборах в Венесуэле

Избирательный процесс в Венесуэле организован на высоком уровне и проходит без нарушений, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Волоцков, находящийся в... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T01:28:00+03:00

2025-05-26T01:28:00+03:00

2025-05-26T01:28:00+03:00

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МЕХИКО, 26 мая - РИА Новости. Избирательный процесс в Венесуэле организован на высоком уровне и проходит без нарушений, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Волоцков, находящийся в стране в составе миссии международных наблюдателей. "С нашей стороны никаких замечаний либо нарушений не было выявлено. Избирательный процесс повторяет практику президентских выборов: серьезная система идентификации, защита от несанкционированного голосования, сканирование ID-карты с проверкой отпечатков пальцев — всё это исключает возможность фальсификаций", - рассказал Волоцков. Венесуэльские избиратели после прохождения идентификации голосуют на электронном терминале, затем опускают бумажный талон из терминала в урну, оставляют подпись и повторно подтверждают личность отпечатком пальца. По словам депутата, система хоть и сложная, но обеспечивает полную прозрачность процедуры. Российский наблюдатель отметил, что активность на нынешних выборах несколько ниже, чем на президентских, однако в утренние часы на участках фиксировались очереди. По его словам, настроение избирателей за пределами Каракаса было приподнятым, голосование шло спокойно и организованно. За время посещения различных наблюдательных участков международные эксперты не обнаружили какой-либо деструктивной активности со стороны оппозиции или радикальных групп. Национальная гвардия, по словам Волоцкова, дежурит только у ключевых административных зданий в столице, в районах избирательных участков ситуация остается стабильной. "После вступления в должность президента Николаса Мадуро в стране наблюдается политическая стабилизация, и политическая активность реализуется при помощи участия в выборах. Те или иные нейтральные либо оппозиционные кандидаты активно занимаются своей политической пропагандой в рамках своих политических партий", - заключил собеседник агентства. В воскресенье в Венесуэле избираются 285 депутатов национальной ассамблеи, 260 членов региональных советов и 24 губернатора. Впервые в истории на этих выборах жители Венесуэлы избирают губернатора нового административного субъекта - Гуаяна Эссекибо, - созданного в декабре 2023 года по итогам всенародного плебисцита.

https://ria.ru/20250525/venesuela-2019015826.html

https://ria.ru/20250521/gayana-2018363175.html

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в мире, венесуэла, россия, каракас, николас мадуро, госдума рф