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Telegraph: ужин на приеме Трампа для инвесторов был хуже еды в самолетах
Telegraph: ужин на приеме Трампа для инвесторов был хуже еды в самолетах - РИА Новости, 26.05.2025
Telegraph: ужин на приеме Трампа для инвесторов был хуже еды в самолетах
Ужин на мероприятии президента США Дональда Трампа для инвесторов в его криптовалюту, приглашение на которое обошлось каждому гостю в 1,7 миллиона долларов, был РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T11:16:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Ужин на мероприятии президента США Дональда Трампа для инвесторов в его криптовалюту, приглашение на которое обошлось каждому гостю в 1,7 миллиона долларов, был "хуже, чем еда в самолете", пишет газета Telegraph со ссылкой на участников. "Ужин на мероприятии Дональда Трампа для инвесторов в криптовалюту стоимостью 1,7 миллиона долларов с человека... оказался "хуже, чем еда в самолете", - говорится в материале издания. Как пишет издание, в четверг Трамп принял 220 гостей, получивших, по словам организаторов, "самое эксклюзивное приглашение в мире", в своем гольф-клубе в Вирджинии, однако, как отметили собравшиеся, президент произнес речь и быстро ушел, не ответив на вопросы. "Ужин на "эксклюзивном" приеме был ужасным, а его (Трампа - ред.) речь была бессвязной", - приводит издание мнение собравшихся. По данным Telegraph, гости раскритиковали поданную им еду, особенно ее внешний вид и мизерное количество овощей. Издание также публикует фотографию с блюдом с мероприятия, отмечая, что один из гостей заявил, что оно было хуже, чем то, что подают на борту бюджетной американской авиакомпании Spirit Airlines. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о запуске собственной криптовалюты - "мемкоина" OFFICIAL TRUMP. По данным криптобирж, менее чем за сутки после запуска криптовалюта Трампа выросла в цене в четыре раза, а общий объем торгов превысил 10 миллиардов долларов.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Telegraph: ужин на приеме Трампа для инвесторов был хуже еды в самолетах
Telegraph: на ужине Трампа с инвесторами в крипту еда была хуже, чем в самолете
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости.
Ужин на мероприятии президента США Дональда Трампа для инвесторов в его криптовалюту, приглашение на которое обошлось каждому гостю в 1,7 миллиона долларов, был "хуже, чем еда в самолете", пишет газета
Telegraph со ссылкой на участников.
"Ужин на мероприятии Дональда Трампа
для инвесторов в криптовалюту стоимостью 1,7 миллиона долларов с человека... оказался "хуже, чем еда в самолете", - говорится в материале издания.
Как пишет издание, в четверг Трамп принял 220 гостей, получивших, по словам организаторов, "самое эксклюзивное приглашение в мире", в своем гольф-клубе в Вирджинии, однако, как отметили собравшиеся, президент произнес речь и быстро ушел, не ответив на вопросы.
"Ужин на "эксклюзивном" приеме был ужасным, а его (Трампа - ред.) речь была бессвязной", - приводит издание мнение собравшихся.
По данным Telegraph, гости раскритиковали поданную им еду, особенно ее внешний вид и мизерное количество овощей. Издание также публикует фотографию с блюдом с мероприятия, отмечая, что один из гостей заявил, что оно было хуже, чем то, что подают на борту бюджетной американской авиакомпании Spirit Airlines.
Ранее президент США
Дональд Трамп сообщил о запуске собственной криптовалюты - "мемкоина" OFFICIAL TRUMP. По данным криптобирж, менее чем за сутки после запуска криптовалюта Трампа выросла в цене в четыре раза, а общий объем торгов превысил 10 миллиардов долларов.