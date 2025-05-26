https://ria.ru/20250526/uzhin-2019066420.html

Telegraph: ужин на приеме Трампа для инвесторов был хуже еды в самолетах

Telegraph: ужин на приеме Трампа для инвесторов был хуже еды в самолетах - РИА Новости, 26.05.2025

Telegraph: ужин на приеме Трампа для инвесторов был хуже еды в самолетах

Ужин на мероприятии президента США Дональда Трампа для инвесторов в его криптовалюту, приглашение на которое обошлось каждому гостю в 1,7 миллиона долларов, был РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T11:16:00+03:00

2025-05-26T11:16:00+03:00

2025-05-26T11:16:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976592724_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_77939d1627a7b319d772d2b24846e4f6.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Ужин на мероприятии президента США Дональда Трампа для инвесторов в его криптовалюту, приглашение на которое обошлось каждому гостю в 1,7 миллиона долларов, был "хуже, чем еда в самолете", пишет газета Telegraph со ссылкой на участников. "Ужин на мероприятии Дональда Трампа для инвесторов в криптовалюту стоимостью 1,7 миллиона ​долларов с человека... оказался "хуже, чем еда в самолете", - говорится в материале издания. Как пишет издание, в четверг Трамп принял 220 гостей, получивших, по словам организаторов, "самое эксклюзивное приглашение в мире", в своем гольф-клубе в Вирджинии, однако, как отметили собравшиеся, президент произнес речь и быстро ушел, не ответив на вопросы. "Ужин на "эксклюзивном" приеме был ужасным, а его (Трампа - ред.) речь была бессвязной", - приводит издание мнение собравшихся. По данным Telegraph, гости раскритиковали поданную им еду, особенно ее внешний вид и мизерное количество овощей. Издание также публикует фотографию с блюдом с мероприятия, отмечая, что один из гостей заявил, что оно было хуже, чем то, что подают на борту бюджетной американской авиакомпании Spirit Airlines. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о запуске собственной криптовалюты - "мемкоина" OFFICIAL TRUMP. По данным криптобирж, менее чем за сутки после запуска криптовалюта Трампа выросла в цене в четыре раза, а общий объем торгов превысил 10 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20250302/tramp-2002634999.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп